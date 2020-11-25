В области появится экологическая милиция

«Мы планируем создать экологическую милицию на базе комитета государственного экологического надзора. Это будут обученные люди на специальном транспорте, в специальной форме, и их задачей станет ловить нарушителей», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона также предложил возлагать расходы на уборку свалок на собственников участков. «Если мы подали иск, а собственник не устраняет требования и не ликвидирует свалку, то нужно чтобы это сделало третье лицо, а собственник участка возмещал уже расходы в судебном порядке. Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия земельных участков. Возможно, создать областную компанию или выбрать уполномоченную компанию, которая будет за областные средства убирать, а затем возмещать за бюджет», — пояснил глава региона.

По словам врио председателя комитета государственного экологического надзора Валерия Татарова, сегодня на собственников участков подано 15 исков о ликвидации свалок, в том числе и о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, на общую сумму 905 млн рублей. Судом удовлетворено 10 исков на 254 млн рублей.

Напомним, ранее правительством Ленинградской области был разработан областной закон по регулированию оборота отходов на территории Ленинградской области. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона в Правительстве рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора.