Земли Сосновоборского округа в годы войны

Рабочий поселок с названием Сосновый Бор появился на карте Ленинградской области в 1958 году, а городом он стал и того позднее, в 1973 году. В Великую Отечественную войну на этой территории находилось несколько деревень и поселков Калищенского сельсовета Ораниенбаумского района: Устье, Ручьи, Липово, Старое Калище. Жители их занимались преимущественно рыболовецким промыслом и сельским хозяйством.

Первые дни войны

Течение мирной жизни края было прервано в одночасье 22 июня 1941-го, когда рано утром немецкие самолеты попытались заминировать фарватер Финского залива. В Ораниенбаумском районе было объявлено угрожаемое положение: следовало выключить наружное освещение, затемнить все жилые дома, предприятия и учреждения, привести в порядок укрытия и убежища, убрать с чердачных помещений горючие вещества, создать группы местной противовоздушной обороны и пройти обязательное обучение.

Вскоре была объявлена трудовая повинность: все трудоспособное население (за исключением рабочих, занятых на предприятиях оборонной промышленности) было призвано на строительство оборонных сооружений. Мужчинам в возрасте от 16 до 50 лет и женщинам от 16 до 45 лет надлежало явиться на сборные пункты, взяв с собой инструменты (лопаты, кирки, топоры), а также постельное белье и продовольствие. Первоначально трудовая повинность установилась на 5 дней, с ежедневной выработкой не менее 13 часов в день, но затем срок продлили, и многим пришлось отрабатывать повинность в течение 2-3-х месяцев.

Строительство оборонительных сооружений в Ораниенбаумском районе было важнейшей стратегической задачей. Порт Кронштадта защищали многочисленные форты, два из них находились на южном берегу Финского залива. Дальнобойность орудий форта Красная Горка составляла 25-30 км, это давало надежду, что противник не сможет выйти на южный берег Финского залива. Но так называемый Ижорский сектор береговой обороны Краснознаменного Балтийского флота строили для отражения нападений с моря. Он не имел защиты с континентальной части, и теперь местным жителям предстояло участвовать в строительстве системы полевых укреплений с юга. Она должна была протянуться от Малой Ижоры до берега Копорской губы (район деревни Устье).

Из Калищенского сельсовета 200 человек пришло на сборный пункт участвовать в работах. Крупные деревни, в том числе Ручьи и Липово, были превращены в опорные пункты. Колхозники рыли окопы, прокладывали траншеи, делали противотанковые надолбы, сооружали многочисленные дзоты. Для создания укреплений была снята вся колючая проволока с огородов. Несмотря на тяжелые бытовые условия, на то, что иногда вести работы приходилось под обстрелом, люди работали, не жалея сил, на 120-150 % перевыполняя план. Их усилия не прошли даром: с юга фронт постепенно стабилизировался, и в сентябре 1941 года сформировался Ораниенбаумский плацдарм − участок прибрежной полосы Финского залива, который немецкие войска не смогли захватить. На этом «пятачке», державшем оборону на протяжении почти 30 месяцев, оказались и земли Калищенского сельсовета.

Первая зима блокады

На территории Ораниенбаумского плацдарма, в кольце блокады, оказалось более 22 тысяч человек (имеется в виду только гражданское население), в то время как в довоенные годы все население Ораниенбаумского района составляло порядка 28,5 тысяч человек. Более 14 тысяч – это люди, покинувшие Петергоф, Стрельну, Кингисепп, Красное село и другие районы. Так, на 15 декабря 1941 года на территории Калищенского сельсовета проживало 3300 человек, из них 2450 – эвакуированное население. Прибывшие из других районов оказались в очень сложной ситуации: с минимумом вещей, практически без запасов продовольствия. Стоит отметить, что положение местных жителей было не намного лучше. Продовольствия не хватало, ведь кроме гражданского населения необходимо было снабжать и защищавшую плацдарм Приморскую оперативную группу (ПОГ).

В октябре 1941 года исполком Ораниенбаумского райсовета обязал председателей сельсоветов в 3-дневный срок произвести учет запасов картофеля, который был в наличии у колхозников, рабочих и служащих, имевших приусадебные участки. С 1 ноября 1941 года по 1 мая 1942 года устанавливалась норма потребления картофеля в месяц на 1 человека 15 кг, остальное надлежало сдать. У колхозов забрали даже семенной картофель. Затем колхозники сдали излишки фуража, предназначавшегося для домашнего скота: корма нужны были «для довольствия конского состава».

В ноябре 1941 года появилась связь с Большой землей – заработала «Малая дорога жизни». Когда Финский залив замерз, немедленно проложили «ледовую дорогу». Она шла из Малой Ижоры через Кронштадт в Лисий нос, куда из блокадного Ленинграда приходили вагоны с продовольствием. Началась голодная зима, когда областные нормы снабжения хлебом были даже меньше, чем в Ленинграде.

На помощь пришли рыбаки

В сложившихся условиях на помощь пришли рыбаки. На территории Калищенского сельсовета находилось несколько рыболовецких колхозов: «Красная заря», имени Карла Маркса, Липово – здесь трудилось более 100 рыбаков. На 1 квартал 1942 года план подледного лова для них составил почти 2000 центнеров. Данные цифры были больше, чем в предшествующие довоенные годы, но, как отмечал в своем докладе председатель Ораниенбаумского райисполкома, все прекрасно понимали, что «выполнение плана подледного лова является делом чести <…> так как продукты питания в наших условиях являются другим, не менее важным, фронтом в борьбе с фашистскими агрессорами».

Рыбу закупили военные, часть шла в Ленинград, и небольшое количество оставалось уже жителям Калищенского сельсовета. Чтобы выполнить план, на лед рыбакам приходилось выходить в сильные морозы, иногда под вражеским обстрелом. В то же время на колхозников легли и дополнительные обязанности: они охраняли телеграфные и телефонные линии, очищали от снега и ремонтировали дороги, изготавливали для армии сани. Тяжелую физическую работу выполняли люди, страдавшие от недоедания. Статистика показывает резкий рост смертности в районе в конце зимы и весной 1942 года.

Эвакуация населения

Весной 1942 года началась эвакуация населения с территории Ораниенбаумского плацдарма, и в первую очередь старались вывезти больных и детей. Детей в районе было много: так, зимой 1941-42 гг. только в начальную школу в деревне Устье Калищенского сельсовета ходил 91 ученик. Для того чтобы поддержать здоровье детей, в декабре 1941 года было принято решение кормить детей в школе. Питание было скромным: по нормам в день на ученика приходилось 100 г картофеля, рассчитывать они могли в основном на суп, но 10 раз в месяц ученик получал мясные блюда. Проводились закупки конского мяса: по всей видимости, другого мяса к этому времени в районе уже просто не было.

Эвакуация проходила в несколько этапов, численность гражданского населения в районе стремительно уменьшалась. В Калищенском сельсовете к декабрю 1943 года осталось всего 238 человек, из них порядка 40 – колхозники. Несмотря на малочисленность, с колхозников не снимали никаких обязательств: они так же продолжали выходить с сетями в Финский залив, засеивать поля, собирать урожай.

Железная дорога Ораниенбум-Калище

Невозможно переоценить значение, которое имела железная дорога для жителей Ораниенбаумского плацдарма. Функционировал небольшой участок – Ораниенбаум − Калище (в настоящее время станция Калище находится на территории города Сосновый Бор), благодаря чему была возможность оперативно перевозить стратегические грузы: продовольствие, вооружение, передислоцировать войска, провести эвакуацию населения. В начале 1942 года, как следует из отчета председателя исполкома Ораниенбаумского райсовета и секретаря Ораниенбаумского райкома ВКП (б), данный участок дороги находился «в запущенном состоянии». Проблем было много: «паровозы и большая часть подвижного состава требовали срочного ремонта, топлива для паровозов не было, железнодорожные станции к зиме не подготовлены, трудовая дисциплина отсутствовала. Участок был под угрозой прекращения движения».

Потребовалось приложить значительные усилия, чтобы выправить данное положение дел. И уже летом 1942 года в отчете, предназначенном секретарю Ленинградского областного комитата, значилось, что за первые 5 месяцев года на участке Ораниенбаум − Калище было перевезено более 2100 вагонов военных грузов, 39300 пассажиров, «…не считая воинских эшелонов с оперативными заданиями по переброске войск». Был проведен ремонт железнодорожных путей, паровозов, и теперь в распоряжении находилось 4 исправных паровоза.

Не до конца оставалась решенной проблема с обучением персонала. «За период войны состав железнодорожников значительно обновился. Так, например, по дистанции пути 90% всех рабочих составляют женщины, и 70 % всех рабочих работают на транспорте с 1-го января с.г. Естественно, что вновь пришедшие кадры еще не овладели необходимыми знаниями и поэтому не являются еще полноценными железнодорожниками». В условиях военного времени женщинам приходилось осваивать такие профессии, как стрелочник, связист, дежурный по станции, мастер по ремонту путей, и все равно специалистов не хватало.

Заслуги специалистов, работавших на данном участке железной дороги, получили самое высокое признание: 22 руководящих работника, «…образцово обеспечивающих задания командования ПОГ по укреплению обороны Ораниенбаумского участка фронта…», были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

После снятия блокады

В январе 1944 года в результате операции «Январский гром» Ораниенбаумский район был полностью освобожден.

«Жуткая картина опустошения представилась нашим глазам. Пепелища и развалины, пустыри, поросшие бурьяном, остались на местах, где некогда стояли богатые села и деревни», − так обрисовал положение дел в 1944 году председатель Ораниенбаумского райисполкома, выступая с докладом в начале следующего года на районном совещании перед передовиками сельского хозяйства, партийным и колхозным активом. Он подчеркнул, что всего за 2-3 года нужно вернуть экономику края в довоенное состояние, задача эта не из простых, «но мы знаем, что и нельзя плохо работать на земле, политой кровью наших отцов, братьев, сестер и мужей. Их ратные подвиги, их мужество, бесстрашие и беззаветная преданность матери-Родине зовут нас к самоотверженному труду».

Материалы предоставлены ведущим архивистом Ольгой Кривенковой

Подготовила Елена Суралёва