Земли Сосновоборского округа в годы войны

Рабочий поселок с названием Сосновый Бор появился на
карте Ленинградской области в 1958 году, а городом он стал и того позднее, в
1973 году. В Великую Отечественную войну на этой территории находилось
несколько деревень и поселков Калищенского сельсовета Ораниенбаумского района:
Устье, Ручьи, Липово, Старое Калище. Жители их занимались преимущественно
рыболовецким промыслом и сельским хозяйством.
Первые дни войны
Течение мирной жизни края было прервано в одночасье 22
июня 1941-го, когда рано утром немецкие самолеты попытались заминировать
фарватер Финского залива. В Ораниенбаумском районе было объявлено угрожаемое
положение: следовало выключить наружное освещение, затемнить все жилые дома,
предприятия и учреждения, привести в порядок укрытия и убежища, убрать с
чердачных помещений горючие вещества, создать группы местной противовоздушной
обороны и пройти обязательное обучение.
Вскоре была объявлена трудовая повинность: все
трудоспособное население (за исключением рабочих, занятых на предприятиях
оборонной промышленности) было призвано на строительство оборонных сооружений.
Мужчинам в возрасте от 16 до 50 лет и женщинам от 16 до 45 лет надлежало
явиться на сборные пункты, взяв с собой инструменты (лопаты, кирки, топоры), а
также постельное белье и продовольствие. Первоначально трудовая повинность
установилась на 5 дней, с ежедневной выработкой не менее 13 часов в день, но
затем срок продлили, и многим пришлось отрабатывать повинность в течение 2-3-х
месяцев.
Строительство оборонительных сооружений в
Ораниенбаумском районе было важнейшей стратегической задачей. Порт Кронштадта
защищали многочисленные форты, два из них находились на южном берегу Финского
залива. Дальнобойность орудий форта Красная Горка составляла 25-30 км, это
давало надежду, что противник не сможет выйти на южный берег Финского залива.
Но так называемый Ижорский сектор береговой обороны Краснознаменного
Балтийского флота строили для отражения нападений с моря. Он не имел защиты с
континентальной части, и теперь местным жителям предстояло участвовать в
строительстве системы полевых укреплений с юга. Она должна была протянуться от
Малой Ижоры до берега Копорской губы (район деревни Устье).
Из Калищенского сельсовета 200 человек пришло на
сборный пункт участвовать в работах. Крупные деревни, в том числе Ручьи и
Липово, были превращены в опорные пункты. Колхозники рыли окопы, прокладывали
траншеи, делали противотанковые надолбы, сооружали многочисленные дзоты. Для
создания укреплений была снята вся колючая проволока с огородов. Несмотря на
тяжелые бытовые условия, на то, что иногда вести работы приходилось под
обстрелом, люди работали, не жалея сил, на 120-150 % перевыполняя план. Их
усилия не прошли даром: с юга фронт постепенно стабилизировался, и в сентябре 1941
года сформировался Ораниенбаумский плацдарм − участок прибрежной полосы
Финского залива, который немецкие войска не смогли захватить. На этом
«пятачке», державшем оборону на протяжении почти 30 месяцев, оказались и земли
Калищенского сельсовета.
Первая зима
блокады
На территории Ораниенбаумского плацдарма, в кольце
блокады, оказалось более 22 тысяч человек (имеется в виду только гражданское
население), в то время как в довоенные годы все население Ораниенбаумского
района составляло порядка 28,5 тысяч человек. Более 14 тысяч – это люди,
покинувшие Петергоф, Стрельну, Кингисепп, Красное село и другие районы. Так, на
15 декабря 1941 года на территории Калищенского сельсовета проживало 3300
человек, из них 2450 – эвакуированное население. Прибывшие из других районов
оказались в очень сложной ситуации: с минимумом вещей, практически без запасов
продовольствия. Стоит отметить, что положение местных жителей было не намного
лучше. Продовольствия не хватало, ведь кроме гражданского населения необходимо
было снабжать и защищавшую плацдарм Приморскую оперативную группу (ПОГ).
В октябре 1941 года исполком Ораниенбаумского
райсовета обязал председателей сельсоветов в 3-дневный срок произвести учет
запасов картофеля, который был в наличии у колхозников, рабочих и служащих,
имевших приусадебные участки. С 1 ноября 1941 года по 1 мая 1942 года
устанавливалась норма потребления картофеля в месяц на 1 человека 15 кг,
остальное надлежало сдать. У колхозов забрали даже семенной картофель. Затем
колхозники сдали излишки фуража, предназначавшегося для домашнего скота: корма
нужны были «для довольствия конского состава».
В ноябре 1941 года появилась связь с Большой землей –
заработала «Малая дорога жизни». Когда Финский залив замерз, немедленно
проложили «ледовую дорогу». Она шла из Малой Ижоры через Кронштадт в Лисий нос,
куда из блокадного Ленинграда приходили вагоны с продовольствием. Началась
голодная зима, когда областные нормы снабжения хлебом были даже меньше, чем в
Ленинграде.
На помощь пришли
рыбаки
В сложившихся условиях на помощь пришли рыбаки. На
территории Калищенского сельсовета находилось несколько рыболовецких колхозов:
«Красная заря», имени Карла Маркса, Липово – здесь трудилось более 100 рыбаков.
На 1 квартал 1942 года план подледного лова для них составил почти 2000
центнеров. Данные цифры были больше, чем в предшествующие довоенные годы, но,
как отмечал в своем докладе председатель Ораниенбаумского райисполкома, все
прекрасно понимали, что «выполнение плана подледного лова является делом чести
<…> так как продукты питания в наших условиях являются другим, не менее
важным, фронтом в борьбе с фашистскими агрессорами».
Рыбу закупили военные, часть шла в Ленинград, и
небольшое количество оставалось уже жителям Калищенского сельсовета. Чтобы
выполнить план, на лед рыбакам приходилось выходить в сильные морозы, иногда
под вражеским обстрелом. В то же время на колхозников легли и дополнительные
обязанности: они охраняли телеграфные и телефонные линии, очищали от снега и
ремонтировали дороги, изготавливали для армии сани. Тяжелую физическую работу
выполняли люди, страдавшие от недоедания. Статистика показывает резкий рост
смертности в районе в конце зимы и весной 1942 года.
Эвакуация
населения
Весной 1942 года началась эвакуация населения с
территории Ораниенбаумского плацдарма, и в первую очередь старались вывезти
больных и детей. Детей в районе было много: так, зимой 1941-42 гг. только в
начальную школу в деревне Устье Калищенского сельсовета ходил 91 ученик. Для
того чтобы поддержать здоровье детей, в декабре 1941 года было принято решение
кормить детей в школе. Питание было скромным: по нормам в день на ученика
приходилось 100 г картофеля, рассчитывать они могли в основном на суп, но 10
раз в месяц ученик получал мясные блюда. Проводились закупки конского мяса: по всей
видимости, другого мяса к этому времени в районе уже просто не было.
Эвакуация проходила в несколько этапов, численность
гражданского населения в районе стремительно уменьшалась. В Калищенском
сельсовете к декабрю 1943 года осталось всего 238 человек, из них порядка 40 –
колхозники. Несмотря на малочисленность, с колхозников не снимали никаких
обязательств: они так же продолжали выходить с сетями в Финский залив,
засеивать поля, собирать урожай.
Железная дорога Ораниенбум-Калище
Невозможно переоценить значение, которое имела
железная дорога для жителей Ораниенбаумского плацдарма. Функционировал
небольшой участок – Ораниенбаум − Калище (в настоящее время станция Калище
находится на территории города Сосновый Бор), благодаря чему была возможность
оперативно перевозить стратегические грузы: продовольствие, вооружение,
передислоцировать войска, провести эвакуацию населения. В начале 1942 года, как
следует из отчета председателя исполкома Ораниенбаумского райсовета и секретаря
Ораниенбаумского райкома ВКП (б), данный участок дороги находился «в запущенном
состоянии». Проблем было много: «паровозы и большая часть подвижного состава
требовали срочного ремонта, топлива для паровозов не было, железнодорожные
станции к зиме не подготовлены, трудовая дисциплина отсутствовала. Участок был
под угрозой прекращения движения».
Потребовалось приложить значительные усилия, чтобы
выправить данное положение дел. И уже летом 1942 года в отчете, предназначенном
секретарю Ленинградского областного комитата, значилось, что за первые 5
месяцев года на участке Ораниенбаум − Калище было перевезено более 2100 вагонов
военных грузов, 39300 пассажиров, «…не считая воинских эшелонов с оперативными
заданиями по переброске войск». Был проведен ремонт железнодорожных путей,
паровозов, и теперь в распоряжении находилось 4 исправных паровоза.
Не до конца оставалась решенной проблема с обучением
персонала. «За период войны состав железнодорожников значительно обновился.
Так, например, по дистанции пути 90% всех рабочих составляют женщины, и 70 %
всех рабочих работают на транспорте с 1-го января с.г. Естественно, что вновь
пришедшие кадры еще не овладели необходимыми знаниями и поэтому не являются еще
полноценными железнодорожниками». В условиях военного времени женщинам
приходилось осваивать такие профессии, как стрелочник, связист, дежурный по
станции, мастер по ремонту путей, и все равно специалистов не хватало.
Заслуги специалистов, работавших на данном участке
железной дороги, получили самое высокое признание: 22 руководящих работника, «…образцово
обеспечивающих задания командования ПОГ по укреплению обороны Ораниенбаумского
участка фронта…», были награждены медалью «За оборону Ленинграда».
После снятия
блокады
В январе 1944 года в результате операции «Январский
гром» Ораниенбаумский район был полностью освобожден.
«Жуткая картина опустошения представилась нашим
глазам. Пепелища и развалины, пустыри, поросшие бурьяном, остались на местах,
где некогда стояли богатые села и деревни», − так обрисовал положение дел в
1944 году председатель Ораниенбаумского райисполкома, выступая с докладом в
начале следующего года на районном совещании перед передовиками сельского
хозяйства, партийным и колхозным активом. Он подчеркнул, что всего за 2-3 года
нужно вернуть экономику края в довоенное состояние, задача эта не из простых,
«но мы знаем, что и нельзя плохо работать на земле, политой кровью наших отцов,
братьев, сестер и мужей. Их ратные подвиги, их мужество, бесстрашие и
беззаветная преданность матери-Родине зовут нас к самоотверженному труду».
Материалы
предоставлены ведущим архивистом Ольгой Кривенковой
Подготовила Елена Суралёва