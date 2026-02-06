Педагогическое мастерство без границ

Педагогические инновации

В номинации «Педагогические инновации» вниманию жюри было представлено 19 инновационных образовательных проектов от представителей десяти дошкольных учреждений, двух школ и двух организаций дополнительного образования. Эксперты оценивали проекты по нескольким критериям, включая оригинальность идеи, качество реализации и потенциал внедрения.

Конкурс для педагогов – отличная возможность показать свое профессиональное мастерство и обменяться передовым опытом.

Во второй этап вышли 14 работ, набравших максимальное количество баллов. Эксперты оценивали выступления конкурсантов на площадке молодежного центра «Поток». По результатам были выбраны победители и лауреаты конкурса.

Победителями в номинации «Педагогические инновации» стали три учреждения:

- детский сад № 50, который представил образовательную практику «Книгоиздательство в детском саду»: «Вырицкие картинки»: от страницы к сердцу»;

- Гатчинская школа № 9, выступившая с программой «Медицинский английский»,

- Гатчинский Дворец детского (юношеского) творчества, представивший проект «"Живые" экскурсии по макету «Гатчинский Госпитальный городок» как инструмент патриотического воспитания и преемственности поколений».

Молодой педагог

Цель конкурса педагогического мастерства среди молодых педагогов – выявление и поддержка талантливых начинающих сотрудников, повышение мотивации, а также создание условий для самовыражения, раскрытия творческой и профессиональной индивидуальности и личностного потенциала.

Участниками конкурса стали молодые специалисты, педагогический стаж которых не превысил трех лет. Им были предложены три конкурсных испытания. Первое – медиавизитка. Второе – мастер-класс по выбранной теме, где участники представляли свой педагогический опыт и отвечали на вопросы жюри. Третье – учебное занятие по предмету и самоанализ урока.

В этом году конкурсные испытания прошли девять молодых, талантливых, увлеченных своей профессией педагогов.

Победителем конкурса стала учительница английского языка Пудостьской школы Александра Александровна Меркулова. В ходе мастер-класса она продемонстрировала игровой подход к обучению младших школьников с особыми образовательными потребностями.

Призовых мест удостоены инструктор по физической культуре детского сада № 16 Марина Игоревна Суровцева и учитель начальных классов школы № 12 «Центр образования» Полина Денисовна Черноярова. Марина Игоревна представила членам жюри мастер-класс «Борись с умом!», показывая влияние спорта на рост личностных качеств дошкольника. Это и уважение к

партнерам, и дисциплина, и командная работа, и умение достойно принимать поражение. Полина Денисовна продемонстрировала свои наработки на мастер-классе «От игры к знаниям».

Воспитатель года

В номинации «Воспитатель года» победителем конкурса педагогического мастерства стала представитель детского сада

№ 12 Юлия Владимировна Карамышева. Ее профессионализм, любовь к детям и творческое отношение к работе заслужили самую высокую оценку жюри. Она научила, «как увидеть мысль и помочь ей родиться», а также представила уникальное пособие «Нейро-дерево – тренажер для зрительной гимнастики».

Второе место заняла воспитатель детского сада № 9 Екатерина Павловна Маннинен. Она показала оригинальное занятие с использованием деревянной расписной ложки. Педагогические навыки Екатерины Павловны, умение находить подход к каждому ребенку были особо отмечены жюри.

Третье место заслужила воспитатель детского сада № 16 Диана Александровна Жогло. Она поделилась методиками включения приемов журналистики в образовательный процесс дошкольников.

Четвертое место заняла воспитатель Минской начальной школы – детского сада Яна Игоревна Швецова. Жюри отметило ее умение создавать комфортную, развивающую среду для детей.

Учитель-дефектолог/логопед года

В финале муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог/логопед» выступало три педагога. Они продемонстрировали авторские мастер-классы и приняли участие в открытой профессиональной дискуссии.

По решению жюри победителем стала учитель-дефектолог детского сада № 45 Елена Николаевна Субботина. Елена Николаевна покорила жюри и зрителей мастер-классом на тему «Использование нейроклавесов в системе работы учителя-дефектолога («Это вам не палочки!»)», доказав, что современные технологии могут быть мощным инструментом в коррекционной педагогике.

Второе место заняла Екатерина Федоровна Тормозова (детский сад № 35) с темой «Дыхательные игры как средство подготовки к обучению грамоте». На третьем месте – Вероника Сергеевна Ярошевич (детский сад № 40) с темой «Нетрадиционные техники познавательно-речевого развития детей с ОВЗ».

Учитель года

Участниками конкурса «Педагогическое мастерство без границ» в номинации «Учитель года» стали настоящие профессионалы, которые делают образование ярче и интереснее. Свое мастерство показали три педагога. Конкурсанты состязались друг с другом в трех конкурсных испытаниях: медиавизитка, мастер-класс в очном формате и открытый урок.

На заключительном этапе, который прошел в Гатчинской школе № 9, учитель русского языка и литературы Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Наталья Юрьевна Дорофеева показала урок в 9-м классе «Как поэзия помогает понять и прожить свои эмоции?».

Учитель начальных классов Гатчинской школы № 11 Ангелина Сергеевна Кузьмич представила на суд авторитетной конкурсной комиссии урок по окружающему миру для первоклассников. Тема была выбрана сложная даже для взрослого человека: «Семья – коллектив. Права и обязанности членов семьи».

Учитель математики Гатчинского лицея № 3 Дарья Владимировна Клярцевич провела урок для 5-класников на тему «Математическая дуэль: Человек vs ИИ в сложении дробей с одинаковыми знаменателями». Дарья Владимировна предложила ребятам найти ошибки в подсказках и памятках от искусственного интеллекта, закрепить навыки устного счета, а затем, объединившись в команды, создать жизненную ситуацию и вновь проверить искусственный интеллект. Школьники быстро включились в игру и с азартом доказывали, что они умеют считать лучше, чем машина. Приятно отметить, что помимо основных задач урока, с которыми справились педагог и дети, решалась еще и злободневная задача – развитие творческого и критического мышления.

По результатам прохождения всех этапов в конкурсе победила учитель математики Гатчинского лицея № 3 Дарья Владимировна Клярцевич.

Это было недавно

Вспоминается, как в Гатчине на городском конкурсе «Учитель года» выступало и по 17 конкурсантов. Заключительный этап проходил в большом зале. Учителя блистали на сцене, презентовали свои педагогические находки, показывали открытые уроки, экспромтом отвечали на вопросы жюри и журналистов. Это была настоящая битва педагогических талантов! Каждая школа направляла на конкурс группы поддержки. Безусловно, они не только горячо поддерживали своих коллег, но и учились сами, впитывали опыт и заряжались позитивом молодых. Именно в те годы Игорь Борисович Смирнов стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года»!

Теперь муниципальный конкурс проводится среди учителей всего Гатчинского округа, а число участников ничтожно мало: в 2025/2026 учебном году в номинации «Молодые учителя» заявлено 9 человек, «Учитель года» – 3. Конкурсанты не выходят на сцену – выступают в классах или других небольших помещениях перед жюри и друг другом. Их мастер-классы, открытые уроки вживую никто, кроме них, не видит.

Что нужно сделать, чтобы было больше желающих представить свое профессиональное мастерство? Как сказал один из победителей прошлых лет, конкурсу нужно вернуть былую славу: он должен стать масштабным проектом по обмену лучшим педагогическим опытом, яркой публичной площадкой, где учитель может заявить о себе и своей любимой профессии.

…Смотр-конкурс продолжается. Впереди состязания в номинациях «Сердце отдаю детям» и «Классный, самый классный».

- Победитель муниципального этапа в конце февраля будет представлять честь Гатчинского округа на региональном этапе. По традиции торжественное подведение итогов по всем номинациям состоится в конце апреля, – сообщила руководитель муниципального учреждения «Центр развития и сопровождения образованием Гатчинского округа» Виктория Гурская.

Татьяна Можаева