Земельный вопрос

2025-й – переломный

Как рассказала начальник отдела управления и распоряжения земельными ресурсами Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Анна Четверкина, 2025 год был в хорошем смысле переломным для реализации областных законов № 75 и № 105, регламентирующих выделение участков. В Ленинградской области многодетным семьям было предоставлено 1645 земельных участков – в два раза больше, чем в 2024-м. Другим льготным категориям предоставили 2427 участков, и эта цифра в пять раз превышает данные 2023 года и в 2,5 раза – 2024-го. Сказались активные меры, принимаемые КУГИ для совершенствования процедуры выделения участков.

В числе таких мер Анна Четверкина назвала поправки в

105-оз, благодаря которым ветераны боевых действий и медицинские работники могут получить земельный участок не только для ИЖС, но и для садоводства. На таких участках можно возводить как садовые, так и жилые дома.

Также упрощена процедура предоставления участков ветеранам боевых действий. Если раньше участки предоставлялись в аренду, и только после строительства жилого дома можно было оформить землю в собственность, то сейчас участок предоставляется в собственность сразу.

Земельный капитал вырос

В этом году был проиндексирован «земельный капитал» для многодетных семей и единовременная выплата для участников СВО – до 450 тысяч рублей (в прошлом году сумма сертификата составляла 419,6 тысяч). Разработан и принят законопроект, который позволяет многодетным семьям получить «земельный капитал», не дожидаясь очереди. Также расширены направления, на которые этот капитал можно потратить: теперь это не только покупка земельного участка, но и погашение ипотеки, строительство дома, подключение дома к коммуникациям. Срок действия сертификата продлен на 1 год.

КУГИ активно участвовал в разработке поправок в 105-оз – в результате в законе появились новые категории бойцов СВО, которые могут получить участок вне очереди: это мобилизованные и контрактники (независимо от даты заключения контракта) – постоянные жители Ленобласти, которые получили ранения, травмы, контузии в ходе участия в спецоперации и были награждены государственными наградами. В случае гибели героев члены их семей теперь также могут получить участок вне очереди.

Анна Четверкина подчеркнула, что казенные земельные участки передаются тем районам Ленобласти, где самые большие очереди. Соответственно, в приоритете Всеволожский район и Гатчинский округ. Гатчинскому округу передано более 12 га земель, участки оперативно предлагаются льготным категориям граждан.

Помимо казны, КУГИ самостоятельно изыскивает свободные территории и совместно с администрациями формирует в их границах земельные участки массивами.

– В прошлом году при выездном обследовании была обнаружена территория в д. Введенское, о чем мы проинформировали администрацию Гатчинского округа, которая оперативно сформировала там 35 участков по 10 соток. Все участки уже предоставлены гражданам льготных категорий. Также совместно была выявлена и предоставлена ветеранам боевых действий территория в границах Вырицы, – рассказала Анна Четверкина.

Отдельно в качестве эффективного мероприятия по пополнению земельных ресурсов она выделила процедуру пожертвования земель сельскохозяйственного назначения. После передачи земель в государственную собственность, изменения генпланов и правил землепользования и застройки у участков меняется категория и они предоставляются гражданам, стоящим в очереди:

- Заявлений от собственников поступает очень много. Порядка 300 заявлений было рассмотрено. Выбираются наиболее подходящие участки, ровные, без строений и обременений, с транспортной доступностью. По этой процедуре уже подписано 12 соглашений о принятии земельных массивов в Гатчинском округе, Всеволожском, Ломоносовском, Волосовском и Волховском районах общей площадью более

180 га. Например, заключено соглашение на участок в Вырицком поселении площадью более 20 га.

Гатчина перевыполнила план

Для сокращения сроков ожидания в очереди в начале прошлого года для каждого района и округа был установлен план по количеству земельных участков, которые нужно предоставить до конца года. Для Гатчинского округа этот план составлял по 350 участков в рамках обоих законов.

– 700 участков – это внушительная цифра, однако администрация округа показала блестящий результат и перевыполнила поставленный план. 352 участка было предоставлено многодетным (в два раза больше, чем в 2024 году), и 483 участка – отдельным категориям граждан (в четыре раза больше, по сравнению с 2024 годом). За каждым заявлением стоит человек, администрация это понимает, и была проделана огромная работа в этом направлении, – подчеркнула Анна Четверкина.

Анна Николаевна обратилась к жителям, которые стоят на очереди: в Гатчинском округе, как и в других районах, есть проблема неявки граждан на комиссии по выбору участков. Это стопорит очередь. Также многие уволившиеся контрактники могли бы получить земельный сертификат и обменять его на участок, но вместо этого они встают на очередь как ветераны боевых действий. Из-за этого время получения участка увеличивается и очередь растет. В статье 1-1 областного закона № 105-оз указано, какие именно категории контрактников могут получить участок вне очереди.

Очередь многодетных сократилась на 113

Председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского округа Александр Аввакумов рассказал, как продвигается выделение участков на гатчинской земле.

По состоянию на середину января, в 2025 году по Гатчинскому округу поступило 239 заявлений от многодетных семей. Среди них отдельную подкатегорию составили семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Таким заявителям областным законом предоставлено первоочередное право.

В 2025 году многодетным Гатчинского округа было предоставлено 352 участка. Сегодня необеспеченными остаются 895 заявителей.

Александр Аввакумов отметил положительный момент в реализации областного закона № 75-оз в 2025 году: впервые за долгое время количество предоставленных участков превысило число поступивших заявлений – очередь сократилась на 113 заявителей.

Земельный сертификат в 2025 году получили 30 многодетных семьей.

Гатчинский КУИ инвентаризирует землю

Число заявлений на получение земельного участка в рамках 105-оз с каждым годом растет. По состоянию на середину января, по Гатчинскому округу поступило 1906 заявлений от ветеранов боевых действий и членов их семей, 565 заявлений от медицинских работников и 25 заявлений от инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов.

На сегодняшний день земельными участками обеспечено: 511 ветеранов боевых действий и их семей, 84 медицинских работника, 24 инвалида и семей, имеющих в своем составе инвалидов.

В 2025 году по 105-оз предоставлено 483 земельных участка. На получение земельного сертификата за весь период подано 316 заявлений. Выдано 257 сертификатов, 54 сертификата ожидают вручения. По 44-м сертификатам получены земельные участки.

Тем не менее 1763 заявителя остаются необеспеченными по 105-оз.

– Эту задачу мы будем решать активной инвентаризацией земель и формированием земельных участков на свободных территориях, – заявил Александр Аввакумов. – Процесс формирования земельных участков, по сути, состоит из двух этапов: найти свободные территории и поставить землю на кадастровый учет.

В качестве примера Александр Аввакумов привел Гатчину, где в 2025 году силами КУИ была проинвентаризирована территория, был выявлен и сформирован 21 участок в микрорайоне Химози.

Работа проводится путем анализа данных публичной кадастровой карты, сопоставления их с документами территориального планирования и выездных обследований. По всем выявленным свободным территориям готовятся схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и планируются кадастровые работы.

В 2025 году был заключен муниципальный контракт о проведении сплошной инвентаризации на территории округа. На сегодняшний день про-инвентаризировано 239 населенных пунктов общей площадью 21946,78 га. По выявленным свободным территориям в настоящее время ведется работа для определения возможности формирования земельных участков.

Где предлагаются участки?

По словам Александра Аввакумова, в текущем году сделан больший акцент на формировании участков. Заключен муниципальный контракт, в рамках которого будет сформировано и поставлено на кадастровый учет 500 земельных участков. В конце февраля пройдут комиссии, на которых будет ориентировочно распределяться 209 участков для многодетных и 208 – в рамках 105-оз для иных льготных категорий.

Многодетным земельные участки будут предложены в деревнях: Замостье, Ковшово, Ляды, Малые Борницы, Межно, Новая, Ознаково, Переярово, Эду, Фьюнатово, Шпаньково, Березнево и Елизаветино.

Ветеранам боевых действий, медикам и другим категориям – в деревнях: Ляды, Малые Борницы, Новая, Ознаково, Переярово, Эду, Фьюнатово, Шпаньково, Белогорка, а также в Рождествено и в Вырице.

Как пояснил Александр Николаевич, согласно законодательству, площадь выделяемого участка варьируется от 6 до 15 соток, однако участок может быть и меньше, если правилами землепользования и застройки предусматривается меньший размер. Большего размера участок предоставляться не может. Средняя площадь земельных участков, предоставляемых в Гатчинском округе, – порядка 10 соток.

Александр Аввакумов обратил внимание, что информация об участках, которые будут распределяться на комиссиях, вместе со схемами появится на сайте окружной администрации. Льготным категориям граждан необходимо заблаговременно ознакомиться с этим списком и определиться в своих предпочтениях. Телефоны сектора предоставления участков Гатчинского КУИ: 81371-988-48, 8-911-267-24-35.

– Наша задача – не просто найти участок, а на этапе формирования спланировать так, чтобы предусмотреть в перспективе нормативную улично-дорожную сеть, обеспечить подъезды к каждому участку, – прокомментировала Людмила Нещадим.

– Мы не обещаем асфальтовые дороги с момента выделения участков, но по мере освоения земли, строительства жилых домов в плановом порядке улично-дорожная сеть будет приводиться в нормативное состояние. При формировании отдельно расположенных участков эти вопросы также учитываются.

Екатерина Дзюба