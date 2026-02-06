Урок цифры: Ленинградские школьники изучают кибербезопасность космического уровня

Все школы региона могли подключиться к трансляции урока.

Урок провел руководитель группы систем управления услугами, процессами и активами ИТ-компании «ОБИТ» Станислав Гуляев. Он рассказал школьникам, как работает интернет в космосе, что может случиться с информацией, если её не защищать, и как найти по-настоящему надёжный источник связи, что такое сквозное шифрование и какая наука этим занимается. Эксперт также помог разобраться, как работают методы шифрования и дешифрования сигналов.

Закрепить знания, чтобы научиться защищать важную информацию как на Земле, так и за её пределами, можно с помощью интерактивного тренажера на сайте проекта урокцифры.рф.

Запись урока доступна в сообществе комитета в ВК.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в рамках проекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.