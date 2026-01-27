Ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, студенты, школьники, кадеты, юнармейцы, волонтеры, сотрудники предприятий и учреждений, представители Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутаты всех уровней, члены общественных организаций, участники специальной военной операции собрались на площади мемориала, чтобы отдать дать памяти героических защитников и освободителей Ленинграда.

С приветственным словом ко всем обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Ленинградская битва – одна из самых страшных, трагических и в то же время героических страниц Великой Отечественной и Второй мировой войны. И самое главное, что мы должны сделать сегодня в память о тех, кто ковал победу в холодном Ленинграде – конечно же, сохранить нашу подлинную историю. Этот памятник жертвам фашизма – напоминание о страшной трагедии, о гибели советских людей. И сегодня мы приняли принципиальное решение реализовать здесь проект, выбранный на основании международного конкурса. Это проект создания Национального центра памяти, где каждый, кто приедет сюда, на мемориал, сможет пройти по залам и узнать правду, какая бы страшная и тяжелая она ни была. Правду о том, что испытал наш народ в годы Великой Отечественной войны. И наша сила – в правде. А память нам нужна и во имя будущих поколений, и во имя наших ребят, кто сегодня исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Это очень важно. Наше дело – правое, и победа будет за нами.

Александр Дрозденко выразил благодарность всем ветеранам за огромную патриотическую воспитательную работу и пожелал им здоровья.

С торжественным и трагическим днем в истории Ленинграда, Петербурга и всей России собравшихся поздравил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. На митинге также выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

После минуты молчания участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню.

Екатерина Дзюба