«Дорога к храму» Владимира Маркова

Многим Владимир Марков известен как кузнец, работающий в жанре изящного искусства. Член Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга, академик Российской кузнечной академии им. А.И. Зимина, Владимир Михайлович считается одним из основателей Союза кузнецов России. Он автор книги «Школа кузнечного искусства», ставшей бестселлером у знатоков (издание 2010 года), кавалер ордена «Золотая подкова» Российской кузнечной академии. Но Владимир Марков – не только художник по металлу. Еще он дизайнер, живописец, график, фотохудожник, хорошо известный в творческих кругах не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Владимир Марков родился в Гатчине 26 февраля 1947 года, проведя всю свою жизнь и творческую деятельность в Петербурге, Гатчине и пригородах. За плечами Владимира Михайловича – серьезная творческая школа: в юности – изостудия при Гатчинском Доме культуры, потом – обучение живописи в Ленинградском художественном училище им. Серова (ныне – им. Рериха) и Высшем художественно-промышленном училище им. В. Мухиной, где художник осваивал промышленный дизайн. Успешно окончив любимую «Муху» в 1974 году, Марков некоторое время работал на гатчинских предприятиях.

Владимир Марков – многогранный мастер, постоянно ищущий и находящий общий язык с любым материалом и любой техникой. Он автор множества персональных выставок, и каждая из них – настоящее открытие. На этот раз в Музее города Гатчины представлены живописные работы художника. В первую очередь это архитектурные пейзажи, в которых часто звучит тема дороги к храму.

Знакомство с новыми работами Владимира Маркова – это каждый раз погружение в его мир. Его живопись необычайно атмосферна. В ней нет кричащих красок и резких линий, зато есть мягкие полутона, бесконечные градации одного цвета и дивное сочетание всего этого в гармоничных цветовых пятнах, фактурах и фигурах. Не сразу можно сказать, чем именно так впечатляют работы Маркова – гармонией цвета или запечатленными на них образами, особенными, очень глубокими, не столько лирическими, сколько философскими, заставляющими подолгу останавливаться у каждого полотна.

Ни одна из представленных на выставке работ не случайна. Главные герои этих живописных полотен – свет, тени, воздух, туман, снег, солнце, дождь. Здесь – все настроения, вся изменчивость и тайная жизнь природы и, шире, всего мира, в котором мы живем. А еще это человеческие чувства, которые, как струны, перебирает и настраивает этот мир.

Живопись Маркова вызывает спокойствие и умиротворение. С другой стороны, такое искусство не просто радует глаз – оно дает зрителю толчок для раскрытия собственной фантазии, памяти, чувств. Как говорит сам Владимир Михайлович, главное для него в живописных работах – чтобы зритель хотел и мог понимать состояние и настроение увиденного. По словам художника, разглядывая его полотна, люди улавливают запечатленные состояния, иногда узнают знакомые

места и даже могут утверждать, что знают, когда именно это было увидено мастером.

Между тем Владимир Марков не устает подчеркивать свое стремление к минимализму и лаконичности – как в использовании минимума средств, так и в цвете. Красок у него, как правило, немного – не больше пяти-

шести. Стиль Маркова раскрывается в исключительном внимании к деталям, в чистых линиях, выполненных в черно-белой или теплой цветной гамме.

Еще одна стилевая особенность живописи Маркова – квадратный формат почти всех его работ. Участник и оформитель множества выставок, в том числе международных, он считает квадрат идеальной формой для моделирования и компоновки пространства.

Вернисаж в Музее города Гатчины собрал множество друзей, коллег по искусству и поклонников творчества Владимира Михайловича. Настоящим подарком для всех стала презентация фильма «Квадраты Маркова», созданная творческой группой под руководством гатчинского режиссера Максима Колесникова. Огромное впечатление на собравшихся произвели первые кадры фильма, на которых буквально на глазах оживали живописные работы художника. И сразу же после такого необычного погружения начался запечатленный на видео монолог Мастера...

Как рассказал Максим Колесников, съемочная группа приезжала в Вырицу к Владимиру Маркову несколько раз.

- Общаться с Владимиром Михайловичем необычайно интересно: это человек, который ни одного дня не прожил впустую, реализовал себя на сто сорок процентов! – говорит режиссер. - Остановить камеру было просто невозможно: столько у него воспоминаний, историй и размышлений, причем не только о своей жизни и искусстве, но и о жизни и искусстве Гатчины и Санкт-Петербурга. Понимая, насколько ценно всё это, я сознательно смонтировал фильм как монолог, когда человек рассказывает о себе сам, без чужих, посторонних слов и вопросов. Думаю, следующим шагом должно стать создание как минимум полноценного тома воспоминаний Владимира Маркова...

Выставка Владимира Маркова «Дорога к Храму» открыта в Музее города Гатчины до 2 марта.

Юлия Лысанюк