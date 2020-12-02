Бюджет Гатчины на 2021 год утверждён

Проект бюджета прошел все обязательные этапы
формирования: рассмотрен на депутатских комиссиях и утвержден в первом чтении,
одобрен на публичных слушаниях 16 ноября, получил положительное заключение
Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района.
Окончательную редакцию главного финансового документа
Гатчины депутатам представила председатель Комитета финансов Гатчинского района
Любовь Орехова.
- Задача бюджета на ближайшие три года - не только
сохранение социальных обязательств и выполнение текущих расходных обязательств
города, но и создание условий для стабильного экономического развития
территории города. Мы стремимся сделать город чистым, уютным, с развитой
инфраструктурой, продуманным движением транспорта, благоустроенным для
комфортного проживания наших жителей, обеспеченным социальными объектами. Чтобы
в будущем город Гатчина стал достойной столицей Ленинградской области, -
отметила Любовь Орехова.
Основные параметры бюджета Гатчины на
2021 год: прогноз поступлений доходов – 1283 млн руб., расходная часть
сформирована с предельным процентом дефицита 10% - это 73 млн руб. и составляет
1356 млн руб.
Доходы бюджета
Собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы)
запланированы в сумме 729 млн руб. или 57% в структуре доходов.
Поступления из бюджета Ленинградской области ожидаются
в сумме 450,6 млн руб., из бюджета Гатчинского муниципального района - 103,4
млн руб., что составит 43% в структуре доходной части или 554 млн руб.
Расходы бюджета
Расходная часть бюджета города сформирована на
основании 8 муниципальных программ и 28 подпрограмм, утвержденных на 5 лет,
которые направлены на достижение целей и приоритетов социально-экономического
развития МО «Город Гатчина». Оценка эффективности исполнения указанных программ
- это 122 различных целевых показателя, которые должны выполняться ежегодно и в
целом за 5 лет реализации программ.
Общий объем
расходов на реализацию программ составит 1287,3 млн руб. или 95% всех расходов
бюджета, непрограммные расходы запланированы в сумме 68,4 млн руб.
Дороги и благоустройство
Наибольший удельный вес в расходах занимает
муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» - 32 %
программной части или 411,8 млн руб.
Программа состоит из пяти подпрограмм и включает такие
направления, как:
1. ремонт дорог, дворов, тротуаров – 47,2 млн руб. В
числе запланированных работ:
- ремонт дворов (ул. Крупской, д.6; ул. Радищева,
д.5-5а, ул. Урицкого, д.16; ул. Володарского, д.33; ул. Урицкого, д. 20/18; ул.
Леонова, д.17; ул. Академика Константинова, д.6),
- ремонт дорог (пер. Солнечный, ул. Филиппова,
Корпиковское шоссе, пр. 25 Октября, ул. Леонова, ул. Урицкого, ул. Круговая).
2. строительство и реконструкцию
улично-дорожной сети –
20,7 млн руб., в том числе:
- 5,7 млн руб. – организация транспортного сообщения
между микрорайонами Аэродром и Мариенбург (проектно-сметная документация);
- 8,0 млн руб. – корректировка проектно-сметной
документации на строительство улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к
наноцентру;
- 4,4 млн руб. – устройство велосипедных дорожек в
Гатчине,
3. обеспечение безопасности дорожного
движения
- 12,5 млн. руб.
4. содержание, ремонт, уборку дорог,
дворов и территорий общего пользования - 209,8 млн руб., в том числе:
- механизированная уборка и содержание дорог – 93,3
млн руб.,
- уборка дворов, тротуаров, территорий общего
пользования – 100,7 млн руб.
- приобретение спец. техники -12,3 млн руб.
- содержание светофоров, дорожных знаков – 3,4 млн
руб.
5. благоустройство города - 121,7 млн руб.,
в том числе:
- уличное освещение – 50,0 млн руб.
- комплекс мероприятий по озеленению города – 34,1 млн
руб.
- сбор и удаление ТБО - 10,2 млн руб.
- приобретение и установка детского игрового
оборудования - 5,0 млн руб.
- содержание детских площадок – 5,0 млн руб.
- эвакуация транспортных средств - 480,0 тыс. руб.
- новогоднее украшение города - 2,1 млн руб.
- приобретение урн, скамеек, обустройство контейнерных
площадок, ремонт и обслуживание остановок, общественного туалета и пр. – 10,7
млн руб.
В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» расходы запланированы в сумме 118,8 млн руб. - на
продолжение создания общественного пространства «Аэропарк» и продолжение
благоустройства ул. Соборной.
Спорт и культура
В 2021 году на реализацию программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики» планируется выделить
307,4 млн. руб. В частности, продолжается реконструкции стадиона «Спартак»,
начнется строительство ФОК на ул. Чехова, будет завершено строительство
спортивной площадки на ул. Чехова. На организацию и проведение
физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий в бюджете города предусмотрено
11,4 млн руб. На обеспечение деятельности Дворца молодежи и городского
спортивно-досугового центра запланировано 61,4 млн руб.
На реализацию программы «Развитие сферы культуры» предусмотрено
265,3 млн руб. Основной объем средств – 228,1 млн руб. будет направлен на
обеспечение деятельности семи учреждений культуры – музея города, библиотек,
ЦТЮ, ДК, школы спортивного бального танца «Олимпия» и киноконцертного зала
«Победа».
Предусмотрены средства местного бюджета на разработку
проектно-сметной документации на строительство здания ЦТЮ на Аэродроме - в
размере 7,7 млн руб. (а на 2 года - 13,4 млн руб.)
На создание условий доступности услуг для людей с ограниченными
возможностями учреждениям культуры будет направлено 1,1 млн.руб.
На проведение культурно-массовых мероприятий, а также
исполнение полномочий в отношении памятников – объектов культурного наследия в
бюджете города предусмотрено 17,9 млн руб.
По подпрограмме «Общество и власть» запланированы
средства в размере 3,7 млн руб.
Коммунальное хозяйство и экономика
На программу «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности» запланировано 99,6 млн руб. В частности, на
мероприятия в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет
направлено 42,2 млн руб.
Продолжится строительство инфраструктуры для земельных
участков в микрорайоне Заячий ремиз, предоставленных бесплатно гражданам в
соответствии с областным законом № 105-оз.
Расходы на газификацию в 2021 году составят 7,8 млн
руб.
На реализацию проекта «Умный город» будет направлено
5,1 млн руб.
По программе «Стимулирование экономической
активности в МО «Город Гатчина» на 2021 год запланировано 10,7 млн руб.
Социальная поддержка граждан
В Гатчине сохраняются все местные льготы для отдельных
категорий граждан. Расходы на реализацию программы в сфере социальной поддержки
граждан составят 43,5 млн руб.
В частности, предусмотрены следующие выплаты:
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 6,7млн руб.;
- предоставление ежемесячных выплат гражданам в
возрасте от 85 лет и старше - 13,7 млн руб.
- льготы на услуги бань - 4,2 млн руб.
- компенсация затрат на газификацию - 100 тыс. руб.,
- компенсация проезда по Гатчине неработающим
пенсионерам по возрасту – 2,5 млн руб.
- установку индивидуальных приборов учета 10,2 тыс.
руб.;
- выплаты Почетным гражданам - 347,0 тыс. руб.
Также в бюджете предусмотрены расходы на содержание
Домов ветеранов.
Жильё
Программой «Создание условий для обеспечения
качественным жильем граждан МО «Город Гатчина» предусмотрены расходы в сумме
30,1 млн руб.
В рамках Национального проекта «Жилье и городская
среда» продолжается реализация региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в
2019- 2025 годах». На 2021 год запланировано софинансирование из местного
бюджета в сумме 10 млн руб.
Кроме того, в сфере жилищной политики в бюджете
предусмотрены расходы:
- 3,6 млн руб. - софинансирование мероприятий по
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым
семьям,
- 6,0 млн руб. - проведение работ по ремонту жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности,
- 5,5 млн руб. - проведение работ по ремонту общего
имущества в многоквартирных жилых домах.
Также в рамках этой программы появились два новых
направления деятельности - обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями, приспособленными для
беспрепятственного доступа, а также предоставление субсидий на возмещение
затрат управляющим компаниям на реализацию мероприятий по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей
инвалидов.
Как подчеркнула Любовь Орехова, бюджет Гатчины на 2021
год и плановый период сбалансирован по отраслям и направлениям, в нем
запланированы средства на реконструкцию объектов, на проектирование и
строительство новых объектов (объем бюджетных инвестиций на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности только на 2021 год
составит 337 млн руб. – почти 25% от суммы расходов бюджета) и сегодня, несмотря
на сложный период, с уверенностью можно сказать, что бюджет МО «Город Гатчина»
на следующие три года – это бюджет развития.
Депутаты единогласно проголосовали за представленный
проект бюджета.