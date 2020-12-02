Бюджет Гатчины на 2021 год утверждён

Проект бюджета прошел все обязательные этапы формирования: рассмотрен на депутатских комиссиях и утвержден в первом чтении, одобрен на публичных слушаниях 16 ноября, получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района.

Окончательную редакцию главного финансового документа Гатчины депутатам представила председатель Комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова.

- Задача бюджета на ближайшие три года - не только сохранение социальных обязательств и выполнение текущих расходных обязательств города, но и создание условий для стабильного экономического развития территории города. Мы стремимся сделать город чистым, уютным, с развитой инфраструктурой, продуманным движением транспорта, благоустроенным для комфортного проживания наших жителей, обеспеченным социальными объектами. Чтобы в будущем город Гатчина стал достойной столицей Ленинградской области, - отметила Любовь Орехова.

Основные параметры бюджета Гатчины на 2021 год: прогноз поступлений доходов – 1283 млн руб., расходная часть сформирована с предельным процентом дефицита 10% - это 73 млн руб. и составляет 1356 млн руб.

Доходы бюджета

Собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) запланированы в сумме 729 млн руб. или 57% в структуре доходов.

Поступления из бюджета Ленинградской области ожидаются в сумме 450,6 млн руб., из бюджета Гатчинского муниципального района - 103,4 млн руб., что составит 43% в структуре доходной части или 554 млн руб.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета города сформирована на основании 8 муниципальных программ и 28 подпрограмм, утвержденных на 5 лет, которые направлены на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития МО «Город Гатчина». Оценка эффективности исполнения указанных программ - это 122 различных целевых показателя, которые должны выполняться ежегодно и в целом за 5 лет реализации программ.

Общий объем расходов на реализацию программ составит 1287,3 млн руб. или 95% всех расходов бюджета, непрограммные расходы запланированы в сумме 68,4 млн руб.

Дороги и благоустройство

Наибольший удельный вес в расходах занимает муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» - 32 % программной части или 411,8 млн руб.

Программа состоит из пяти подпрограмм и включает такие направления, как:

1. ремонт дорог, дворов, тротуаров – 47,2 млн руб. В числе запланированных работ:

- ремонт дворов (ул. Крупской, д.6; ул. Радищева, д.5-5а, ул. Урицкого, д.16; ул. Володарского, д.33; ул. Урицкого, д. 20/18; ул. Леонова, д.17; ул. Академика Константинова, д.6),

- ремонт дорог (пер. Солнечный, ул. Филиппова, Корпиковское шоссе, пр. 25 Октября, ул. Леонова, ул. Урицкого, ул. Круговая).

2. строительство и реконструкцию улично-дорожной сети – 20,7 млн руб., в том числе:

- 5,7 млн руб. – организация транспортного сообщения между микрорайонами Аэродром и Мариенбург (проектно-сметная документация);

- 8,0 млн руб. – корректировка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру;

- 4,4 млн руб. – устройство велосипедных дорожек в Гатчине,

3. обеспечение безопасности дорожного движения - 12,5 млн. руб.

4. содержание, ремонт, уборку дорог, дворов и территорий общего пользования - 209,8 млн руб., в том числе:

- механизированная уборка и содержание дорог – 93,3 млн руб.,

- уборка дворов, тротуаров, территорий общего пользования – 100,7 млн руб.

- приобретение спец. техники -12,3 млн руб.

- содержание светофоров, дорожных знаков – 3,4 млн руб.

5. благоустройство города - 121,7 млн руб., в том числе:

- уличное освещение – 50,0 млн руб.

- комплекс мероприятий по озеленению города – 34,1 млн руб.

- сбор и удаление ТБО - 10,2 млн руб.

- приобретение и установка детского игрового оборудования - 5,0 млн руб.

- содержание детских площадок – 5,0 млн руб.

- эвакуация транспортных средств - 480,0 тыс. руб.

- новогоднее украшение города - 2,1 млн руб.

- приобретение урн, скамеек, обустройство контейнерных площадок, ремонт и обслуживание остановок, общественного туалета и пр. – 10,7 млн руб.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» расходы запланированы в сумме 118,8 млн руб. - на продолжение создания общественного пространства «Аэропарк» и продолжение благоустройства ул. Соборной.

Спорт и культура

В 2021 году на реализацию программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» планируется выделить 307,4 млн. руб. В частности, продолжается реконструкции стадиона «Спартак», начнется строительство ФОК на ул. Чехова, будет завершено строительство спортивной площадки на ул. Чехова. На организацию и проведение физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий в бюджете города предусмотрено 11,4 млн руб. На обеспечение деятельности Дворца молодежи и городского спортивно-досугового центра запланировано 61,4 млн руб.

На реализацию программы «Развитие сферы культуры» предусмотрено 265,3 млн руб. Основной объем средств – 228,1 млн руб. будет направлен на обеспечение деятельности семи учреждений культуры – музея города, библиотек, ЦТЮ, ДК, школы спортивного бального танца «Олимпия» и киноконцертного зала «Победа».

Предусмотрены средства местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство здания ЦТЮ на Аэродроме - в размере 7,7 млн руб. (а на 2 года - 13,4 млн руб.)

На создание условий доступности услуг для людей с ограниченными возможностями учреждениям культуры будет направлено 1,1 млн.руб.

На проведение культурно-массовых мероприятий, а также исполнение полномочий в отношении памятников – объектов культурного наследия в бюджете города предусмотрено 17,9 млн руб.

По подпрограмме «Общество и власть» запланированы средства в размере 3,7 млн руб.

Коммунальное хозяйство и экономика

На программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» запланировано 99,6 млн руб. В частности, на мероприятия в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет направлено 42,2 млн руб.

Продолжится строительство инфраструктуры для земельных участков в микрорайоне Заячий ремиз, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом № 105-оз.

Расходы на газификацию в 2021 году составят 7,8 млн руб.

На реализацию проекта «Умный город» будет направлено 5,1 млн руб.

По программе «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» на 2021 год запланировано 10,7 млн руб.

Социальная поддержка граждан

В Гатчине сохраняются все местные льготы для отдельных категорий граждан. Расходы на реализацию программы в сфере социальной поддержки граждан составят 43,5 млн руб.

В частности, предусмотрены следующие выплаты:

- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 6,7млн руб.;

- предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше - 13,7 млн руб.

- льготы на услуги бань - 4,2 млн руб.

- компенсация затрат на газификацию - 100 тыс. руб.,

- компенсация проезда по Гатчине неработающим пенсионерам по возрасту – 2,5 млн руб.

- установку индивидуальных приборов учета 10,2 тыс. руб.;

- выплаты Почетным гражданам - 347,0 тыс. руб.

Также в бюджете предусмотрены расходы на содержание Домов ветеранов.

Жильё

Программой «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 30,1 млн руб.

В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019- 2025 годах». На 2021 год запланировано софинансирование из местного бюджета в сумме 10 млн руб.

Кроме того, в сфере жилищной политики в бюджете предусмотрены расходы:

- 3,6 млн руб. - софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям,

- 6,0 млн руб. - проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,

- 5,5 млн руб. - проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах.

Также в рамках этой программы появились два новых направления деятельности - обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями, приспособленными для беспрепятственного доступа, а также предоставление субсидий на возмещение затрат управляющим компаниям на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.

Как подчеркнула Любовь Орехова, бюджет Гатчины на 2021 год и плановый период сбалансирован по отраслям и направлениям, в нем запланированы средства на реконструкцию объектов, на проектирование и строительство новых объектов (объем бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности только на 2021 год составит 337 млн руб. – почти 25% от суммы расходов бюджета) и сегодня, несмотря на сложный период, с уверенностью можно сказать, что бюджет МО «Город Гатчина» на следующие три года – это бюджет развития.

Депутаты единогласно проголосовали за представленный проект бюджета.



