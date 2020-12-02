Благоустройство дворов продолжится в следующем году

В план объезда были включены дворовые территории города Гатчины, которые были благоустроены в этом году и те, которые запланированы к ремонту.

Первым объектом, который посетила глава администрации, стал двор по улице Леонова, дом 17. Жители обратили внимание на его плохое состояние, и этот двор был включен в план ремонта на 2021 год.

- План объезда дворовых территорий города Гатчины сформирован на основании обращений граждан, как в рамках личного приема, так и через социальные сети. Были вопросы по дворовой территории, прилегающей к жилому дому №17 по ул. Леонова. Действительно, и этот двор требует благоустройства: асфальтирование дворового проезда, обустройство пешеходных дорожек. По этому дому решение принято. Есть проектно-сметная документация. Финансирование в бюджете 2021 года на обустройство этой дворовой территории предусмотрено, - сказала Людмила Нещадим.



