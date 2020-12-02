Благоустройство дворов продолжится в следующем году

В план объезда были включены дворовые территории города Гатчины,
которые были благоустроены в этом году и те, которые запланированы к ремонту.
Первым объектом, который посетила глава администрации, стал двор по улице Леонова, дом 17. Жители обратили
внимание на его плохое состояние, и этот двор был включен в план ремонта на
2021 год.
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План объезда дворовых территорий города Гатчины сформирован на основании
обращений граждан, как в рамках личного приема, так и через социальные сети.
Были вопросы по дворовой территории, прилегающей к жилому дому №17 по ул. Леонова.
Действительно, и этот двор требует благоустройства: асфальтирование дворового
проезда, обустройство пешеходных дорожек. По этому дому решение принято. Есть
проектно-сметная документация. Финансирование в бюджете 2021 года на
обустройство этой дворовой территории предусмотрено, - сказала Людмила Нещадим.