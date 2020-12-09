Эрмитаж и Heineken – 15 лет сотрудничества

В своем вступительном слове генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что партнерство Эрмитажа с Heineken – отличный пример того, как технологии и искусство делают совместные шаги для развития культуры.

- Мы выполняем социальную миссию – устанавливаем ориентиры, создаем образцы, чтобы люди смотрели на наш опыт. Энергоэффективность приобретает громадное значение в эпоху бережного отношения к природе и ресурсам, которые постоянно растут в цене. И мы рады, что Эрмитаж находится в авангарде этой работы, – отметил Михаил Борисович.

У компании Heineken и Эрмитажа было много совместных проектов, включая реставрацию голландской картины. Этот последний – трехлетний, начатый в 2018 году, выбивается из общего ряда. В рамках проекта по повышению энергоэффективности крупнейшего музея России компания Heineken передала порядка 10 млн рублей. Эти средства пошли на закупку и монтаж энергосберегающего оборудования для Малого Эрмитажа и Главного Штаба.

Проект начался с установки перед историческими въездами в Главный Штаб роллетных ворот, которые плотно закрывают весь периметр арки и сохраняют тепло внутри атриума. Для оптимальной работы системы вентиляции Главного Штаба установлены 10 частотных преобразователей. Они позволяют контролировать мощность работы вентиляционных систем, плавно менять скорость воздуха, который предназначен для обдува атриумных стекол и предотвращения образования конденсата. В результате большую часть времени вентиляционная система работает лишь на 45-60% от предельной мощности, а энергопотребление установки снизилось примерно на четверть.

Еще одним крупным проектом стала установка на подстанции в Малом Эрмитаже двух активных фильтров, регулирующих качество электроэнергии. Это не дает сетям перегреваться и снижает вероятность выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Директор по корпоративным вопросам компании Heineken Кирилл Болматов заметил, что сотрудничество с Эрмитажем – очень большая честь для фирмы Heineken:

- Казалось бы, какая связь: мы – бизнес, Эрмитаж – искусство, ни то, ни другое к энергосбережению не имеет прямого отношения. Однако энергия – это будущее планеты, и для нас важно, чтобы в этом будущем существовало и искусство, и наш бизнес. Поэтому мы с удовольствием присоединились к проекту Эрмитажа и помогаем не только экономить деньги, но и сокращать углеродный след.

Главный энергетик Эрмитажа Александр Исаев напомнил, что Эрмитаж – искони на передовых рубежах по части электрооборудования как первый в стране потребитель электроэнергии. Первое электрическое освещение в России появилось именно в Зимнем дворце в 1884 году. Когда эксперимент прошел удачно, в 1888 году была построена первая электростанция в электродворе.

От журналистов поступил вопрос, заметил ли музей интерес города к своему проекту, и не вдохновились ли другие музеи и заведения культуры примером Эрмитажа. Оказалось, что город пока идеей не заинтересовался – напротив, Эрмитажу не разрешили использование теплового насоса по примеру того, который стоит в Амстердаме. А вот интерес учреждений культуры растет – коммунальные платежи тяготят всех.

Был задан вопрос о лампах, используемых для экономии электроэнергии: как влияет освещение на восприятие экспонатов? Оказалось, что энергосберегающие лампы по части цветопередачи – гораздо хуже других: при таком освещении 18% цветов просто не видно. А светодиодные дают порядка 95% цветопередачи – это ближе всего к лампам накаливания.

- В этом проекте объединились приоритеты Heineken: забота об окружающей среде и поддержка культурного наследия. Мы рады, что нам удалось помочь Эрмитажу в создании оптимальных условий для экспонатов и посетителей, – отметил Кирилл Болматов.

«Гатчинская правда» тоже задала свой, напрашивающийся сам собой вопрос: какова вероятность сотрудничества компании Heineken в области энергоэффективности с Гатчинским дворцом?

Директор по корпоративным вопросам ответил, что за все годы присутствия компании в России Heineken работал только с Эрмитажем – ни разу с другим музеем сотрудничества не было. Что будет дальше – покажет время…

Государственный Эрмитаж утвердил «Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2019-2023 гг.». Бюджет программы – 2,9 млн евро. Средства будут направлены на оснащение основного комплекса зданий музея новым энергосберегающим оборудованием, на внедрение и развитие системы автоматизации и диспетчеризации работы инженерного оборудования. Одним из ближайших проектов Государственного Эрмитажа станет развитие в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» системы альтернативной энергетики – солнечная энергия будет использоваться для тепловых нагревателей, обеспечивающий работу котельной. Планируется, что оборудование, КПД которого доходит до 80%, существенно снизит затраты музея на отопление.

Екатерина Дзюба

Фото предоставлено организаторами пресс-конференции