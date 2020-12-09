Институт культуры - новый партнер Гатчинского района

Соглашение
предусмотрено создание благоприятных условий для развития культурных связей и
культурного обмена, сотрудничества в области театрального и музыкального
искусства, библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного
творчества, а также содействие в проведении выставок, фестивалей, конкурсов,
конференций и семинаров.
Сотрудничество
будет разносторонним и во многом направлено на работу с творческими союзами,
общественными организациями и ассоциациями, и, конечно же, на установление
контактов между деятелями науки, образования, культуры и искусства.
- Гатчинская земля
богата именами, историей и культурными традициями, более того столичный статус
Гатчины накладывает на нас огромную ответственность и ко многому обязывает.
Соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом культуры для нас
очень важно. Мы готовы к сотрудничеству, и у нас есть реальная потребность во
взаимодействии с вузом. Нам есть, что предложить молодым специалистам, -отметила
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
В свою очередь
ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры Александр
Тургаев отметил, что Гатчинский район «полезный для нас партнёр… Надеюсь, и мы
для вас будем полезны».
Соглашение
подписано на 5 лет и вступает в силу с сегодняшнего дня. Более того, у
Гатчинского района и института уже есть первые совместные проекты
Для справки: в
Гатчинском муниципальном районе функционирует 46 учреждений сферы культуры -
юридических лиц (всего - 91 объект), численность сотрудников превышает тысячу
человек, в том числе 589 человек трудится в культурно-досуговых учреждениях, 419
в учреждениях дополнительного образования, 38 в муниципальных музеях и
организациях туризма, 163 работника библиотек. Возраст 75% работников библиотек
и учреждений дополнительного образования пенсионный. В учреждениях культурно-досугового
типа всего 194 имеют высшее образование.