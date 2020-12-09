Институт культуры - новый партнер Гатчинского района

Соглашение предусмотрено создание благоприятных условий для развития культурных связей и культурного обмена, сотрудничества в области театрального и музыкального искусства, библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного творчества, а также содействие в проведении выставок, фестивалей, конкурсов, конференций и семинаров.

Сотрудничество будет разносторонним и во многом направлено на работу с творческими союзами, общественными организациями и ассоциациями, и, конечно же, на установление контактов между деятелями науки, образования, культуры и искусства.

- Гатчинская земля богата именами, историей и культурными традициями, более того столичный статус Гатчины накладывает на нас огромную ответственность и ко многому обязывает. Соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом культуры для нас очень важно. Мы готовы к сотрудничеству, и у нас есть реальная потребность во взаимодействии с вузом. Нам есть, что предложить молодым специалистам, -отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В свою очередь ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры Александр Тургаев отметил, что Гатчинский район «полезный для нас партнёр… Надеюсь, и мы для вас будем полезны».

Соглашение подписано на 5 лет и вступает в силу с сегодняшнего дня. Более того, у Гатчинского района и института уже есть первые совместные проекты

Для справки: в Гатчинском муниципальном районе функционирует 46 учреждений сферы культуры - юридических лиц (всего - 91 объект), численность сотрудников превышает тысячу человек, в том числе 589 человек трудится в культурно-досуговых учреждениях, 419 в учреждениях дополнительного образования, 38 в муниципальных музеях и организациях туризма, 163 работника библиотек. Возраст 75% работников библиотек и учреждений дополнительного образования пенсионный. В учреждениях культурно-досугового типа всего 194 имеют высшее образование.