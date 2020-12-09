В 2021 году технопарк
появится в средней общеобразовательной школе №10 в Выборге, в 2022 году – в
Гатчинской школе, а в 2023 году – в Муринской школе №3. Они станут структурными
подразделениями образовательных организаций. На создание каждого технопарка из
федерального бюджета будет направлено порядка 20 млн рублей.
Школьные кабинеты физики,
математики, химии, информатики и биологии будут дополнительно оснащены
оборудованием. Также будет расширена школьная программа по инженерным
направлениям.
В первый учебный год в
одном «Кванториуме» планирует обучаться 300 детей, а в мероприятиях технопарка
примут участие до 1000 учеников разных образовательных учреждений. В
последующие годы в одном технопарке смогут учиться минимум 600 ребят, а
принимать участие в мероприятиях – от 4000 тысяч человек.
В Ленинградской области
технопарки создаются с 2019 года. «Кванториумы» работают на базе Всеволожского
агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума.