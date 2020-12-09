В 2021 году технопарк появится в средней общеобразовательной школе №10 в Выборге, в 2022 году – в Гатчинской школе, а в 2023 году – в Муринской школе №3. Они станут структурными подразделениями образовательных организаций. На создание каждого технопарка из федерального бюджета будет направлено порядка 20 млн рублей.

Школьные кабинеты физики, математики, химии, информатики и биологии будут дополнительно оснащены оборудованием. Также будет расширена школьная программа по инженерным направлениям.

В первый учебный год в одном «Кванториуме» планирует обучаться 300 детей, а в мероприятиях технопарка примут участие до 1000 учеников разных образовательных учреждений. В последующие годы в одном технопарке смогут учиться минимум 600 ребят, а принимать участие в мероприятиях – от 4000 тысяч человек.

В Ленинградской области технопарки создаются с 2019 года. «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума.