Обиженный супруг пропил свою долю

2-го декабря в УМВД
России по Гатчинскому району поступило заявление от 52-летнего мужчины, не
работающего. 24-го ноября, вечером, у него из рюкзака при невыясненных
обстоятельствах пропали деньги в сумме 2 миллиона 200 тысяч рублей.
В тот вечер около семи
часов он вышел из дома после ссоры с женой – и совместного распития спиртного с
ней же. Во время ссоры супруга собрала ему вещи и документы в рюкзак, и он
пошел гулять по городу – в состоянии алкогольного опьянения. Заходил в
магазины, покупал алкоголь. В какие именно магазины заходил и какой алкоголь
покупал – не помнит. Там же, видимо, в магазинах познакомился с мужчиной по
имени Андрей. Продолжили пить вместе. Где – не запомнил. Проснулся утром в
соседнем подъезде в своем доме на Рощинской и обнаружил пропажу кошелька с
2.210.000 рублей. Эта сумма была получена от продажи квартиры – половина
совместной собственности с бывшей супругой.
Полиция проводит
проверку.