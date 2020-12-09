Обиженный супруг пропил свою долю

2-го декабря в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 52-летнего мужчины, не работающего. 24-го ноября, вечером, у него из рюкзака при невыясненных обстоятельствах пропали деньги в сумме 2 миллиона 200 тысяч рублей.

В тот вечер около семи часов он вышел из дома после ссоры с женой – и совместного распития спиртного с ней же. Во время ссоры супруга собрала ему вещи и документы в рюкзак, и он пошел гулять по городу – в состоянии алкогольного опьянения. Заходил в магазины, покупал алкоголь. В какие именно магазины заходил и какой алкоголь покупал – не помнит. Там же, видимо, в магазинах познакомился с мужчиной по имени Андрей. Продолжили пить вместе. Где – не запомнил. Проснулся утром в соседнем подъезде в своем доме на Рощинской и обнаружил пропажу кошелька с 2.210.000 рублей. Эта сумма была получена от продажи квартиры – половина совместной собственности с бывшей супругой.

Полиция проводит проверку.