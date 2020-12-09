Сбербанк оснастил новый МФЦ в Гатчине терминалами для приёма безналичной оплаты

Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

«Сегодня уже более 60 МФЦ Ленинградской области оснащены терминалами Сбербанка, что позволяет оплатить госпошлину без комиссии. Открытие нового формата МФЦ в Гатчине – это еще один шаг к повышению доступности государственных и муниципальных услуг для жителей города. А установка прямо в окнах центра терминалов для оплаты госпошлин ещё и упрощает финансовые вопросы. Мы с готовностью участвуем в таких проектах, понимая их высокую востребованность и необходимость вывести процессы на новый уровень.»

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности:

«Система МФЦ совершенствуется, из скромных офисов мы перешли в формат «дворца» МФЦ. Новый центр госулуг имеет более удобное расположение, и здесь уже применен ряд инновационных решений. В сфере предоставления госуслуг региона уже многое сделано, но в перспективе мы должны по каждой услуге предоставить жителям равноценную возможность получения ее в МФЦ или на портале Госуслуг».

Посетители центра в Гатчине смогут произвести оплату госпошлин по таким направлениям как налоги, штрафы ГИБДД, услуги Росреестра и др. При этом сделать это можно будет как при помощи банковской карты, так и с использованием бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих совершать оплату смартфонами и другими устройствами с NFC-технологией.