Сбербанк оснастил новый МФЦ в Гатчине терминалами для приёма безналичной оплаты

Сбербанк оснастил новый МФЦ в Гатчине терминалами для приёма безналичной оплаты

Все окна нового в Гатчине многофункционального центра, который открылся по адресу ул. Карла Маркса, д. 16, лит. А, оснащены терминалами Сбербанка для приема безналичной оплаты. Это позволит посетителям совершать оплату пошлины за предоставление госуслуг одновременно с подачей обращений в МФЦ.

Рубрики : Общество     09 Dec 2020

Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

«Сегодня уже более 60 МФЦ Ленинградской области оснащены терминалами Сбербанка, что позволяет оплатить госпошлину без комиссии. Открытие нового формата МФЦ в Гатчине – это еще один шаг к повышению доступности государственных и муниципальных услуг для жителей города. А установка прямо в окнах центра терминалов для оплаты госпошлин ещё и упрощает финансовые вопросы. Мы с готовностью участвуем в таких проектах, понимая их высокую востребованность и необходимость вывести процессы на новый уровень.»

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности:

«Система МФЦ совершенствуется, из скромных офисов мы перешли в формат «дворца» МФЦ. Новый центр госулуг имеет более удобное расположение, и здесь уже применен ряд инновационных решений. В сфере предоставления госуслуг региона уже многое сделано, но в перспективе мы должны по каждой услуге предоставить жителям равноценную возможность получения ее в МФЦ или на портале Госуслуг».

Посетители центра в Гатчине смогут произвести оплату госпошлин по таким направлениям как налоги, штрафы ГИБДД, услуги Росреестра и др. При этом сделать это можно будет как при помощи банковской карты, так и с использованием бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих совершать оплату смартфонами и другими устройствами с NFC-технологией.

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