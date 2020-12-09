Сбербанк оснастил новый МФЦ в Гатчине терминалами для приёма безналичной оплаты

Олег
Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:
«Сегодня уже более 60 МФЦ
Ленинградской области оснащены терминалами Сбербанка, что позволяет оплатить
госпошлину без комиссии. Открытие нового формата МФЦ в Гатчине – это еще один
шаг к повышению доступности государственных и муниципальных услуг для жителей
города. А установка прямо в окнах центра терминалов для оплаты госпошлин ещё и
упрощает финансовые вопросы. Мы с готовностью участвуем в таких проектах,
понимая их высокую востребованность и необходимость вывести процессы на новый
уровень.»
Дмитрий
Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности:
«Система МФЦ
совершенствуется, из скромных офисов мы перешли в формат «дворца» МФЦ. Новый
центр госулуг имеет более удобное расположение, и здесь уже применен ряд
инновационных решений. В сфере предоставления госуслуг региона уже многое
сделано, но в перспективе мы должны по каждой услуге предоставить жителям
равноценную возможность получения ее в МФЦ или на портале Госуслуг».
Посетители центра в
Гатчине смогут произвести оплату госпошлин по таким направлениям как налоги,
штрафы ГИБДД, услуги Росреестра и др. При этом сделать это можно будет как при
помощи банковской карты, так и с использованием бесконтактных технологий Apple
Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих совершать оплату смартфонами и
другими устройствами с NFC-технологией.