В Гатчинском районе завершается ремонт сетей теплоснабжения

В Гатчинском районе завершается ремонт сетей теплоснабжения

В Гатчинском районе завершаются работы по строительству и капитальному ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В этом году в районе будет заменено более 11 километров теплосетей. На эти цели из бюджета Ленинградской области Гатчинскому району было направлено свыше 240 млн рублей.

Рубрики : ЖКХ     09 Dec 2020

По информации комитета по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Гатчинского района, на сегодняшний день завершено строительство теплотрасс, проходящих по участкам улиц Коли Подрядчикова (у бассейна), Достоевского, Володарского, Радищева в Гатчине, выполнен капитальный ремонт в поселке Лукаши на улице Школьной. Продолжаются работы в городе Коммунаре на улицах Садовой и Гатчинской.

 Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района, капитальный ремонт линейных объектов ведется в поселке Сиверский на улице 123-й дивизии, в деревне Белогорка, деревне Малое Верево на улице Кутышева, поселке Тайцы на улицах Советской и Санаторской, поселке Семрино (к объектам ФГКУ "Комбинат "Заповедник" РОСРЕЗЕРВА"). Окончание выполнения работ подрядчиком запланировано в срок до 20 декабря.

 Необходимость проведения работ вызвана состоянием коммуникаций систем теплоснабжения. Большая часть тепловых сетей выработала свой ресурс. Критическое коррозионное состояние ветхих сетей приводит к постоянным разрывам и утечкам на трассах. Для решения создавшейся ситуации из бюджета Ленинградской области в июле 2020 года были выделены денежные средства на замену наиболее изношенных участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. В сентябре 2020 года по итогам проведения конкурсных процедуры были заключены контракты на выполнение работ, в рамках которых подрядчик с момента заключения контракта приступил к закупке материала и выполнению работ.

 Все работы спланированы с минимально возможным временем отключения, с учетом погодных условий. Перерывы в подаче теплоснабжении и горячего водоснабжения не превысят значений, установленных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в редакции от 29.06.2020).

 По согласованию с ресурсоснабжающей организацией АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за периоды отключений потребителям будет произведен перерасчет размера оплаты отопления и горячего водоснабжения.

 По вопросам развоздушивания систем многоквартирных домов обращаться в единую диспетчерскую службу МУП ЖКХ «Сиверский» тел. 8(81371)44488.

В связи со сложившейся ситуацией администрация Гатчинского муниципального района приносит свои извинения гражданам за временные неудобства, вызванные проведением работ.

 

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