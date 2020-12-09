В Гатчинском районе завершается ремонт сетей теплоснабжения

В Гатчинском районе завершаются работы по строительству и капитальному ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В этом году в районе будет заменено более 11 километров теплосетей. На эти цели из бюджета Ленинградской области Гатчинскому району было направлено свыше 240 млн рублей.
Рубрики :
ЖКХ
09 Dec 2020
По
информации комитета по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Гатчинского
района, на сегодняшний день завершено строительство теплотрасс, проходящих по
участкам улиц Коли Подрядчикова (у бассейна), Достоевского, Володарского,
Радищева в Гатчине, выполнен капитальный ремонт в поселке Лукаши на улице
Школьной. Продолжаются работы в городе Коммунаре на улицах Садовой и Гатчинской.
Как
сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района, капитальный
ремонт линейных объектов ведется в поселке Сиверский на улице 123-й дивизии, в
деревне Белогорка, деревне Малое Верево на улице Кутышева, поселке Тайцы на
улицах Советской и Санаторской, поселке Семрино (к объектам ФГКУ "Комбинат
"Заповедник" РОСРЕЗЕРВА"). Окончание выполнения работ
подрядчиком запланировано в срок до 20 декабря.
Необходимость
проведения работ вызвана состоянием коммуникаций систем теплоснабжения. Большая
часть тепловых сетей выработала свой ресурс. Критическое коррозионное состояние
ветхих сетей приводит к постоянным разрывам и утечкам на трассах. Для решения
создавшейся ситуации из бюджета Ленинградской области в июле 2020 года были
выделены денежные средства на замену наиболее изношенных участков тепловых
сетей и сетей горячего водоснабжения. В сентябре 2020 года по итогам проведения
конкурсных процедуры были заключены контракты на выполнение работ, в рамках
которых подрядчик с момента заключения контракта приступил к закупке материала
и выполнению работ.
Все
работы спланированы с минимально возможным временем отключения, с учетом
погодных условий. Перерывы в подаче теплоснабжении и горячего водоснабжения не
превысят значений, установленных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№354 (в редакции от 29.06.2020).
По
согласованию с ресурсоснабжающей организацией АО «Коммунальные системы
Гатчинского района» за периоды отключений потребителям будет произведен
перерасчет размера оплаты отопления и горячего водоснабжения.
По
вопросам развоздушивания систем многоквартирных домов обращаться в единую
диспетчерскую службу МУП ЖКХ «Сиверский» тел. 8(81371)44488.
В
связи со сложившейся ситуацией администрация Гатчинского муниципального района
приносит свои извинения гражданам за временные неудобства, вызванные
проведением работ.
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