Маленькие преступники с большой дороги

3-го декабря в дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от 34-летнего жителя Тайцев. В час ночи 1-го декабря на улице Пушкина на него напали неизвестные. Действуя сообща, с единым умыслом, они избили его и отняли велосипед «Маверик» и рюкзак, в котором находился паспорт, деньги – 6 тысяч рублей и мобильный телефон.

После нападения пострадавший попал в больницу и два дня был неконтактен. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. 4-го декабря сотрудники Коммунарского отдела полиции задержали и полностью изобличили преступников. Ими оказались трое жителей Тайцев: 17-летний Сергей Н., нигде не учится и не работает, 16-летний Вячеслав О. – первокурсник морского колледжа и 17-летний Максим М. – учащийся промышленно-технического колледжа.

Все похищенное изъято. В отношении несовершеннолетних грабителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

3-го декабря в полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ-21102, 2002 года выпуска: его машина исчезла с парковки на улице Красных Военлетов. Есть особые приметы: автомобиль – зеленого цвета с красным капотом, кузов со следами коррозии, колеса спущены, аккумулятор отсутствует, в баке – не больше трех литров бензина. Ущерб – 35 тысяч рублей.

По факту угона возбудили уголовное дело. В ночь на 4-е декабря сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам нашли пропавшую машину: ВАЗ-21102 без номеров лежал перевернутый во дворе дома № 22 на улице Урицкого. Рядом с ним были задержаны двое: ранее судимый 20-летний Александр К. и 15-летний Андрей М. – ученик одной из гатчинских школ. Школьник состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних за неоднократные побеги из дома.

Из объяснений молодых людей следует, что машиной хотел завладеть подросток – он решил, что тачка не на ходу и никому не нужна. Оба угонщика отпущены под подписку о невыезде.