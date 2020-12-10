Маленькие преступники с большой дороги

3-го декабря в дежурную
часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от 34-летнего жителя
Тайцев. В час ночи 1-го декабря на улице Пушкина на него напали неизвестные.
Действуя сообща, с единым умыслом, они избили его и отняли велосипед «Маверик»
и рюкзак, в котором находился паспорт, деньги – 6 тысяч рублей и мобильный
телефон.
После нападения
пострадавший попал в больницу и два дня был неконтактен. По факту грабежа было
возбуждено уголовное дело. 4-го декабря сотрудники Коммунарского отдела полиции
задержали и полностью изобличили преступников. Ими оказались трое жителей
Тайцев: 17-летний Сергей Н., нигде не учится и не работает, 16-летний Вячеслав
О. – первокурсник морского колледжа и 17-летний Максим М. – учащийся промышленно-технического
колледжа.
Все похищенное изъято. В
отношении несовершеннолетних грабителей избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
3-го декабря в полицию
обратился владелец автомобиля ВАЗ-21102, 2002 года выпуска: его машина исчезла
с парковки на улице Красных Военлетов. Есть особые приметы: автомобиль –
зеленого цвета с красным капотом, кузов со следами коррозии, колеса спущены,
аккумулятор отсутствует, в баке – не больше трех литров бензина. Ущерб – 35
тысяч рублей.
По факту угона возбудили
уголовное дело. В ночь на 4-е декабря сотрудники патрульно-постовой службы
полиции по горячим следам нашли пропавшую машину: ВАЗ-21102 без номеров лежал
перевернутый во дворе дома № 22 на улице Урицкого. Рядом с ним были задержаны
двое: ранее судимый 20-летний Александр К. и 15-летний Андрей М. – ученик одной
из гатчинских школ. Школьник состоит на учете в отделении по делам
несовершеннолетних за неоднократные побеги из дома.
Из объяснений молодых
людей следует, что машиной хотел завладеть подросток – он решил, что тачка не
на ходу и никому не нужна. Оба угонщика отпущены под подписку о невыезде.