К массовой вакцинации готовы!

Новый год мы встретим с новыми антиковидными ресурсами: объемы поставок вакцины возрастут в разы, откроются новые прививочные пункты. Минздрав поставил задачу: привить 60% населения – тогда образуется иммунная прослойка.

15-го декабря в ТАСС Санкт-Петербурга состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная этапам вакцинации от коронавируса в Петербурге и Ленинградской области. Журналисты забросали компетентных лиц вопросами.

Открываются пункты вакцинации

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана рассказал, что первыми были привиты 254 медработника. Использованная вакцина – Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V») – переносится хорошо. Кроме болезненности в месте инъекции, никаких ощущений у вакцинированных нет. В единичных случаях в течение первых суток поднималась температура. В динамике у привитых наблюдается нарастание антител как возникновение иммунитета – это положительный эффект.

До конца года в Петербург ожидается поступление 100-110 тысяч вакцин, а в январе – около полумиллиона, а количество прививочных пунктов возрастет до 70.

Главный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова сообщила, что на данный момент 47-й регион обслуживают шесть прививочных пунктов: в больницах Всеволожска, Выборга, Кингисеппа, Тосно и Тихвина, а также в Ленинградской областной больнице в Петербурге. Однако в дальнейшем прививочные пункты откроются во всех межрайонных больницах. К концу этого года и началу следующего будет открыто 23 пункта

Сейчас в области прививают тех, у кого высок риск заражения. В первую очередь, работников специализированных ковидных стационаров. В область поставлено полторы тысячи доз, и еще более 1600 доз поступит до конца года.

С приходом большой партии вакцины планируют начать прививать педагогов, соцработников, полицейских. Уже составлены списки образовательных учреждений города и области, преподаватели которых будут прививаться. Но, как заметили на конференции, вакцинация – дело добровольное, насильно учителей никто прививать не будет.

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева назвала требования и правила вакцинации от ковида. Собственно, они ничем не отличаются от обычных:

- Требования к этой вакцинации такие же, как и к любой другой: условия, в которых она проводится, и состояние организма. Есть противопоказания: аллергические реакции, в том числе тяжелые формы, гиперчувствительность к компонентам препарата, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, иммунодефицит, злокачественные заболевания. Допуск на проведение вакцинации дает врач-терапевт, – пояснила Ирина Сергеевна. – Кроме того, не прививаются люди, переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев. Если человек болел более полугода назад, у него берется анализ на иммуноглобулины-G – антитела. И, конечно, не подвергаются вакцинации беременные и кормящие женщины и лица до 18 лет. Пока что прививка рассчитана только на взрослых – от 18 до 60 лет.

Не переживайте: вас оповестят!

Журналисты попросили описать пошаговые действия людей, желающих привиться: куда обращаться? когда? какие анализы сдавать? и может ли прививаться тот, кто сам не знает – болел или нет?

Специалисты ответили, что как только вакцины наберется достаточно на всех – после того, как привьют первые категории – пройдет централизованное оповещение населения. Будут составлять списки. Никаких анализов отдельно делать не нужно. Прежде чем вакцинировать, у пациента возьмут мазок и анализ на антитела – исследования покажут, переболел он ковидом или нет. Также врач проведет стандартный осмотр, соберет анамнез, пациент заполнит анкету и подпишет согласие на вакцинацию.

Через 21 день вакцинированный придет на повторную прививку, и ритуал повторится.

Медикам предстоит четко регулировать ежедневный поток прививающихся. Потому что в каждом флакончике – пять доз вакцины. Флакончик открывается, размораживается, и его нужно использовать в течение двух часов. Повторно замораживать нельзя. Так что поток пациентов должен быть постоянным. Если в конце рабочего дня останутся неиспользованные дозы, их придется утилизировать.

Животные не пострадали

Журналистов интересовала безопасность вакцины: насколько она безвредна? не опасаются ли представители здравоохранения отсроченного эффекта?

Ирина Катаева заверила всех в безопасности препарата: вакцина проходила доклинические исследования в течение 4,5 месяцев на шести видах животных, была доказана ее безвредность по всем параметрам. На сегодняшний день испытания завершены.

Что касается отсроченного эффекта, то тут Андрей Сарана сослался на подопытных мышек, один день жизни которых соответствует 30 дням жизни человека. Привитых животных скрещивали между собой для отслеживания состояния потомства. Токсичность, иммуногенность вакцины проверена: мышки, их дети и внуки перенесли вакцинацию хорошо. Но, как заметил Андрей Михайлович, у каждого гражданина будет возможность после 1-2 вакцинации открыть страничку на сайте Госуслуг и вписать туда побочные явления, если таковые возникнут. Это нужно для формирования общей базы.

На конференции был поднят вопрос вакцинации людей старшего возраста – тех, кому за 60. Особенно это касается медперсонала, бригад «скорой помощи»: когда начнут прививать медиков 60+ и какими вакцинами?

Специалисты комитетов здравоохранения заверили, что до конца года исследования по применению вакцины у людей старше 60 лет будут закончены: «Надеюсь, с января начнем прививать старшее поколение – вакциной ЭпиВакКорона. Там другие показания и противопоказания. Но пациенты должны быть в стабильном состоянии», – подчеркнул Андрей Сарана.

Пить или не пить – вот в чём вопрос

По данным журналистов, население продолжает волновать проблема сочетания вакцины с алкоголем: сколько должен длиться «сухой закон» после прививки?

Андрей Сарана, уже, кстати, благополучно привившийся, посоветовал воздерживаться три дня до и три дня после: «Это связано с тем, что алкоголь – иммуносупрессор, и чтобы иммунитет вырабатывался адекватно, надо на определенное время прекратить употребление. Дабы не ослаблять организм». И вообще, вакцина – это медицинский препарат, а прием медицинских препаратов плохо сочетается со спиртным.

Конечно, журналисты не могли не поинтересоваться ценой вопроса: будет ли прививка бесплатной для всех, или в перспективе за деньги сможет привиться любой желающий? И почем?

Елена Хорькова уверила, что на сегодняшний день прививка для всех добровольная и бесплатная.



