Спортсмены бежали навстречу Новому году

Отличная зимняя погода и предновогоднее настроение царили на протяжении всего дня соревнований. На старт участники выходили командами до 18 человек с разницей в 1-1,5 минуты.

Победителями в абсолютном зачете на дистанции 30 км стали Вадим Фомин (Ленинградская область, 1:51:54) и Анастасия Захарова (Светогорск, 2:10:15).

На дистанции 10 км лучшими стали Алексей Житихин (Гатчина, 0:36:14) и Таисия Говорова (Санкт-Петербург, 0:42:23).

На дистанции 5 км первыми к финишу пришли Виталий Григорьев (Санкт-Петербург, 0:16:59) и Мария Андреева (Гатчина, 0:20:59).

Финишеры восьми пробегов #gatchinarun в 2020 году (учитываются стартовые протоколы оффлайн и онлайн стартов) на торжественной церемонии награждения получили итоговую медаль, дипломы за преданность команде в 2020 году и дополнительные подарки серии #gatchinarun.