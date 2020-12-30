Спортсмены бежали навстречу Новому году

Отличная зимняя погода и
предновогоднее настроение царили на протяжении всего дня соревнований. На старт
участники выходили командами до 18 человек с разницей в 1-1,5 минуты.
Победителями в абсолютном
зачете на дистанции 30 км стали Вадим Фомин (Ленинградская область, 1:51:54) и
Анастасия Захарова (Светогорск, 2:10:15).
На дистанции 10 км
лучшими стали Алексей Житихин (Гатчина, 0:36:14) и Таисия Говорова
(Санкт-Петербург, 0:42:23).
На дистанции 5 км первыми
к финишу пришли Виталий Григорьев (Санкт-Петербург, 0:16:59) и Мария Андреева
(Гатчина, 0:20:59).
Финишеры восьми пробегов
#gatchinarun в 2020 году (учитываются стартовые протоколы оффлайн и онлайн
стартов) на торжественной церемонии награждения получили итоговую медаль,
дипломы за преданность команде в 2020 году и дополнительные подарки серии
#gatchinarun.