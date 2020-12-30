Спортсмены бежали навстречу Новому году

Спортсмены бежали навстречу Новому году

В воскресенье, 27 декабря, в Гатчине состоялся восьмой завершающий, самый волшебный и добрый пробег серии #Gatchinarun 2020 года «Здравствуй, Новый Год!».

Рубрики : Спорт     30 Dec 2020

Отличная зимняя погода и предновогоднее настроение царили на протяжении всего дня соревнований. На старт участники выходили командами до 18 человек с разницей в 1-1,5 минуты.

Победителями в абсолютном зачете на дистанции 30 км стали Вадим Фомин (Ленинградская область, 1:51:54) и Анастасия Захарова (Светогорск, 2:10:15).

На дистанции 10 км лучшими стали Алексей Житихин (Гатчина, 0:36:14) и Таисия Говорова (Санкт-Петербург, 0:42:23).

На дистанции 5 км первыми к финишу пришли Виталий Григорьев (Санкт-Петербург, 0:16:59) и Мария Андреева (Гатчина, 0:20:59).

Финишеры восьми пробегов #gatchinarun в 2020 году (учитываются стартовые протоколы оффлайн и онлайн стартов) на торжественной церемонии награждения получили итоговую медаль, дипломы за преданность команде в 2020 году и дополнительные подарки серии #gatchinarun.

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