Гатчинцы выбирают территорию для благоустройства

В Ленинградской области стартовало открытое рейтинговое голосование за определение общественных территорий, для участия в отборе на включение в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» 2022 года Министерства строительства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование пройдет с 15 января по 15 февраля включительно в режиме онлайн на портале sreda47.ru.

Принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги голосования будут опубликованы на сайте sreda47.ru до 28 февраля 2021 года.

В голосовании участвуют более 400 территорий во всех районах региона. Гатчинцы могут повлиять на ход голосования, приняв в нем активное участие, и выбрать свою территорию из представленных ниже:

г. Гатчина:

- продолжение благоустройства улицы Соборной (пятый, заключительный этап – от улицы Красной до проспекта 25 Октября);

- благоустройство территории между Гатчинской КМБ и жилыми домами № 48, № 52, № 56 по проспекту 25 Октября (от улицы Рощинской до Красносельского шоссе);

- благоустройство бульвара от улицы Крупской до «Березовых ворот»;

д. Большие Колпаны:

- ул. 30 лет Победы, 7;

- ул. 30 лет Победы, 4;

- ул. 30 лет Победы, между домами № 6 и № 8;

п. Вырица:

- ул. Жертв Революции, 20;

- ул. Футбольная, 20;

- Павловский проспект, 33;

п. Дружная Горка:

- территория у Дома культуры (ул. Введенского, 20);

- территория у хоккейной площадки (ул. Введенского, участок 1а);

- сквер на ул. Введенского (территория от дома № 6 по ул. Введенского до тротуара на ул. Урицкого);

п. Кобралово:

- территория вокруг и внутри магазинов (ул. Центральная, около зданий № 5 и № 7);

- территория вокруг сельского Дома культуры (ул. Центральная, 12);

Кобринское поселение:

- парк «Приречный» (Кобринское, ул. Приречная, территория у реки Кобринка);

- Аллея Славы (Высокоключевой, березовая роща на ул. Малороссийской);

- Суйда, ул. Центральная, 5 (дворовая территория);

г. Коммунар:

- зона отдыха вдоль реки Ижора по переулку Техническому (от пересечения с ул. Фабричной до Ленинградского шоссе);

- территория на ул. Садовой между домами № 8, № 10, № 12;

п. Новый Свет:

- центр поселка рядом с домом № 6;

- территория за домом № 42;

- территория у «кольца»;

Пудомягское поселение:

- территория между дорогой «Красное Село – Гатчина – Павловск» и домами № 2, № 4, № 5, № 8 (Пудомяги);

- территория между домами № 1, № 2, № 3 (Пудомяги);

- территория центральной аллеи на улице Ижорской между домами № 4 и № 6 (Лукаши);

- территория вдоль реки Ижора от автобусного кольца до памятника (Лукаши);

п. Сиверский:

- рыночная площадь (пересечение ул. Строителей и ул. Вокзальной);

- парк культуры и отдыха (ул. Красная);

- территория ул. Вокзальной от ж/д переезда до ул. 123 Дивизии;

д. Сяськелево:

- территория между хоккейной площадкой и домом № 10;

- территория за детским садом (ул. Центральная, 13а);

- территория около муниципальной бани (ул. Центральная, 14а);

п. Тайцы:

- территория вблизи здания почты (ул. Советская, 12);

- футбольное поле (ул. Некрасова);

- карьер (ул. Карьерная, вдоль ул. Песочной).

В 2020 году голосование за объекты благоустройства проходило с февраля по март, теперь оно стартовало в начале года. Благодаря этому муниципалитеты смогут быстрее начать разработку дизайн-проектов, регион проведет отбор в программу летом, подрядчиков определят до конца текущего года, и в 2022 году работы на объектах начнутся значительно раньше.

Руководитель Центра компетенций Ленинградской области Екатерина Манжула также добавила, что введение единого периода голосования на единой платформе исключит случаи многократных голосований по выбору территорий и накрутку голосов.

- Любой желающий может проголосовать за территорию, которую нужно благоустроить в его населенном пункте в первую очередь. Доступен и выбор функциональных зон для нее. В дальнейшем для победившей в каждом населенном пункте территории будет разработан дизайн-проект, учитывающий пожелания жителей. Дизайн-проекты станут основой заявок населенных пунктов, которые будут направлены на отбор по включению в программу «Формирование комфортной городской среды». Лучшие проекты получат субсидию от региона и будут реализованы в 2022 году. Участвуя в голосовании, жители могут получить благоустройство, максимально отвечающее их запросам, а не выбирать из навязанных вариантов, - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В этом году в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области благоустроят как минимум 75 общественных территорий, среди которых скверы, парки, площади, озера, набережные, культурные и спортивные площадки.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото: https://sreda47.ru/