В Гатчине задержан водитель фургона, не заплативший за бензин

Наряд вневедомственной охраны, находясь
на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что на заправочной
станции, расположенной на Киевском шоссе, сработала кнопка тревожной
сигнализации, сообщает пресс-служба УВО.
Незамедлительно прибыв на объект,
сотрудники Росгвардии установили, что один из водителей заправил свой фургон
«ГАЗель» топливом на сумму 4800 рублей, а затем уехал с заправки, не оплатив
бензин. При этом на автомобиле правонарушителя отсутствовали номерные знаки.
Получив от работников АЗС приметы злоумышленника, а также описание его
автомобиля, наряд вневедомственной охраны приступил к розыску.
Работая по «горячим» следам, сотрудники
Росгвардии обнаружили разыскиваемый фургон около одного из домов на улице
Леонова в Гатчине и задержали водителя, который вышел из машины, чтобы вновь
установить на ней номерные знаки. Наряд МОВО передал задержанного гражданина,
ранее неоднократно судимого, сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.