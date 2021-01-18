В Гатчине задержан водитель фургона, не заплативший за бензин

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что на заправочной станции, расположенной на Киевском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщает пресс-служба УВО.

Незамедлительно прибыв на объект, сотрудники Росгвардии установили, что один из водителей заправил свой фургон «ГАЗель» топливом на сумму 4800 рублей, а затем уехал с заправки, не оплатив бензин. При этом на автомобиле правонарушителя отсутствовали номерные знаки. Получив от работников АЗС приметы злоумышленника, а также описание его автомобиля, наряд вневедомственной охраны приступил к розыску.

Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемый фургон около одного из домов на улице Леонова в Гатчине и задержали водителя, который вышел из машины, чтобы вновь установить на ней номерные знаки. Наряд МОВО передал задержанного гражданина, ранее неоднократно судимого, сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.