Автопробег памяти и мужества

В этом году был выбран следующий маршрут следования автопробега: п.Тайцы – п. Пудость – п.Войсковицы - п. Борницы. Впервые автопробег проходил в необычном формате: раздельным стартом из Гатчины отправлялись 6 автобусов. Команды участников памятной акции по маршруту автопробега не пересекались, а следовали друг за другом с интервалом в 20 минут.

Участниками автопробега стали ученики гатчинских школ № 8, № 1, № 4, № 7, а также учащиеся гимназии им. К.Д. Ушинского и гимназии «Апекс» - всего 130 человек. А организатором выступили Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района и Гатчинский Дворец молодежи.

Первая остановка - поселок Тайцы, церковь святого Алексия. В братских могилах на территории храма нашли свой последний приют павшие воины, которые защищали и освобождали гатчинскую землю от оккупантов в разные периоды истории нашей страны - в 1919-м, 1941-м и 1944-м годах. В мемориальный воинский комплекс поселка Тайцы входят памятник погибшим землякам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и установленный рядом памятный знак - в память об узниках, погибших в немецком концлагере поселка Тайцы в 1941-1942 годах.

Вторая остановка - поселок Пудость, мемориал «Гвоздика». Здесь покоится прах революционных солдат и матросов, погибших в далеком 1919 году. Здесь же захоронены останки советских солдат и офицеров 196-ой, 204-ой и 291-ой стрелковых дивизий, павших в боях с фашистскими захватчиками на Пудостьской земле во время Великой Отечественной войны в период с осени 1941- по январь 1944 года.

Далее участники автопробега посетили братское захоронение на площади Александра Манина в поселке Войсковицы. В Войсковицах и его окрестностях в январе 1944 года проходили ожесточенные кровопролитные бои по освобождению гатчинской земли от фашистских оккупантов. Здесь проходила одна из линий Красногвардейского оборонительного рубежа.

В Войсковицах сражался и геройски погиб сержант, командир артиллерийского расчета Александр Манин. За героизм и мужество, проявленные при освобождении Войсковиц, Александр Манин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Память о нем в поселке Войсковицы увековечена в названии площади, на которой установлен памятник герою.

Завершился автопробег у мемориального комплекса «Борницкий рубеж обороны», который был открыт в 1990 году и посвящен подвигу курсантов-пограничников Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД имени Ворошилова. Здесь – у Больших и Малых Борниц - прорывалась к Ленинграду 8-я танковая дивизия фашистов, которая состояла из 60-ти танков. В течение 6 дней фашисты не смогли прорвать оборону курсантов-пограничников на Борницком рубеже. Возложенную на батальон задачу – не пропустить врага к Ленинграду через станцию Елизаветино пограничники выполнили. Тем самым курсанты дали возможность 126-му и 267-му отдельным пулеметно-артиллерийским батальонам, а также частям второй гвардейской дивизии народного ополчения занять оборонительные позиции Красногвардейского укрепрайона.

На всех воинских захоронениях по маршруту Автопробега участники почтили память героических защитников и освободителей гатчинской земли минутой молчания и возложили живые гвоздики к воинским захоронениям.

Гатчинский дворец молодежи

Фото организаторов автопробега