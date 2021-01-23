Автопробег памяти и мужества

В этом году был
выбран следующий маршрут следования автопробега: п.Тайцы – п. Пудость –
п.Войсковицы - п. Борницы. Впервые автопробег проходил в необычном формате: раздельным
стартом из Гатчины отправлялись 6 автобусов. Команды участников памятной акции
по маршруту автопробега не пересекались, а следовали друг за другом с
интервалом в 20 минут.
Участниками
автопробега стали ученики гатчинских школ № 8, № 1, № 4, № 7, а также учащиеся
гимназии им. К.Д. Ушинского и гимназии «Апекс» - всего 130 человек. А
организатором выступили Комитет по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике администрации Гатчинского района и Гатчинский Дворец
молодежи.
Первая остановка -
поселок Тайцы,
церковь святого Алексия. В братских могилах на территории храма нашли свой
последний приют павшие воины, которые защищали и освобождали гатчинскую землю
от оккупантов в разные периоды истории нашей страны - в 1919-м, 1941-м и 1944-м
годах. В мемориальный воинский комплекс поселка Тайцы входят памятник погибшим
землякам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны 1941-1945
годов и установленный рядом памятный знак - в память об узниках, погибших в
немецком концлагере поселка Тайцы в 1941-1942 годах.
Вторая остановка -
поселок Пудость,
мемориал «Гвоздика». Здесь покоится прах революционных солдат и матросов,
погибших в далеком 1919 году. Здесь же захоронены останки советских солдат и
офицеров 196-ой, 204-ой и 291-ой стрелковых дивизий, павших в боях с
фашистскими захватчиками на Пудостьской земле во время Великой Отечественной
войны в период с осени 1941- по январь 1944 года.
Далее участники автопробега
посетили братское захоронение на площади Александра Манина в поселке Войсковицы. В Войсковицах и
его окрестностях в январе 1944 года проходили ожесточенные кровопролитные бои
по освобождению гатчинской земли от фашистских оккупантов. Здесь проходила одна
из линий Красногвардейского оборонительного рубежа.
В Войсковицах
сражался и геройски погиб сержант, командир артиллерийского расчета Александр
Манин. За героизм и мужество, проявленные при освобождении Войсковиц, Александр
Манин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Память о нем в
поселке Войсковицы увековечена в названии площади, на которой установлен
памятник герою.
Завершился автопробег
у мемориального комплекса «Борницкий рубеж обороны», который был
открыт в 1990 году и посвящен подвигу курсантов-пограничников
Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД имени Ворошилова. Здесь –
у Больших и Малых Борниц - прорывалась к Ленинграду 8-я танковая дивизия
фашистов, которая состояла из 60-ти танков. В течение 6 дней фашисты не смогли
прорвать оборону курсантов-пограничников на Борницком рубеже. Возложенную на
батальон задачу – не пропустить врага к Ленинграду через станцию Елизаветино
пограничники выполнили. Тем самым курсанты дали возможность 126-му и 267-му
отдельным пулеметно-артиллерийским батальонам, а также частям второй
гвардейской дивизии народного ополчения занять оборонительные позиции
Красногвардейского укрепрайона.
На всех воинских
захоронениях по маршруту Автопробега участники почтили память героических
защитников и освободителей гатчинской земли минутой молчания и возложили живые
гвоздики к воинским захоронениям.
Гатчинский дворец
молодежи
Фото организаторов
автопробега