Убийство с изнасилованием: срока давности не имеет

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления СК России по Ленинградской области с участием отдела Криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России проделана скрупулезная работа по уголовному делу: проведен системный анализ противоречий показаний проходящих по делу лиц и произведенного осмотра, составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к убитой, а также проведен ряд сложных судебных экспертиз. В результате следователи смогли восстановить картину произошедшего и лицо, причастное к данному преступлению.

В рамках расследуемого уголовного дела был задержан 45-летний мужчина, который сознался в убийстве, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, осенью 2003 года после вечеринки подозреваемый – на тот момент 28-летний молодой человек – пошел провожать малознакомую девушку. По дороге он предложил ей вступить с ним в интимную связь, на что получил отказ. В ответ на это, воспользовавшись физическим превосходством, мужчина изнасиловал девушку и задушил.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственный орган будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления.