Убийство с изнасилованием: срока давности не имеет

Следователями и следователями-криминалистами
следственного управления СК России по Ленинградской области с участием отдела
Криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики
СК России проделана скрупулезная работа по уголовному делу: проведен системный
анализ противоречий показаний проходящих по делу лиц и произведенного осмотра,
составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к убитой,
а также проведен ряд сложных судебных экспертиз. В результате следователи смогли
восстановить картину произошедшего и лицо, причастное к данному преступлению.
В рамках расследуемого уголовного дела был задержан 45-летний мужчина, который сознался в убийстве, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, осенью 2003 года после вечеринки
подозреваемый – на тот момент 28-летний молодой человек – пошел провожать
малознакомую девушку. По дороге он предложил ей вступить с ним в интимную
связь, на что получил отказ. В ответ на это, воспользовавшись физическим
превосходством, мужчина изнасиловал девушку и задушил.
Было возбуждено уголовное дело по пункту «к» части 2
статьи 105 УК РФ: убийство, сопряженное с насильственными действиями
сексуального характера.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следственный
орган будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу. Проводится
комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств
совершения преступления.