Гатчинский район: 25 новых случаев коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 25 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+16)

- п. Тайцы (+1)

- с. Рождествено (+1)

- п. Суйда (+1)

- п. Сиверский (+2)

- г. Коммунар (+1)

- д. Большое Верево (+1)

- п. Дружноселье (+1)

- д. Вопша (+1)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 4 517 человек, 4 074 из их числа – 90,2 % - выздоровели. Скончались 67 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 31 января коронавирусная инфекция диагностирована у 30 701 человека, 27 219 человек поправились, 427 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 88,7 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1909 человек (выздоровели 1710),

- г. Коммунар – 284 человека (выздоровели 267),

- п. Сиверский – 245 человек (выздоровели 233),

- п. Вырица – 227 человек (выздоровели 211),

- п. Тайцы – 133 человека (выздоровели 130),

- п. Новый Свет – 126 человек (выздоровели 120),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 84 человека (выздоровели 78),

- д. Большие Колпаны – 80 человек (выздоровели 73),

- с. Никольское – 71 человек (выздоровели 68),

- п. Дружная Горка – 70 человек (выздоровели 65),

- п. Пудость – 68 человек (выздоровели 65),

- п. Войсковицы – 51 человек (выздоровели 49),

- д. Сяськелево – 42 человека (выздоровели 39),

- п. Терволово – 42 человека (выздоровели 39),

- д. Новый Учхоз – 41 человек (выздоровели 40),

- д. Лампово – 39 человек (выздоровели 37),

- д. Малые Колпаны – 39 человек (выздоровели 37),

- п. Семрино – 37 человек (выздоровели 30),

- п. Елизаветино – 33 человека (выздоровели 28),

- д. Белогорка – 27 человек (выздоровели 24),

- д. Батово – 25 человек (выздоровели 23),

- п. Лукаши – 24 человека (выздоровели 20),

- д. Пудомяги – 24 человека (выздоровели 23),

- д. Мины – 24 человека (выздоровели 17),

- д. Большое Рейзино – 23 человека (выздоровели 21),

- п. Кобралово – 22 человека (выздоровели 20),

- д. Старосиверская – 22 человека (выздоровели 19),

- с. Рождествено – 22 человека (выздоровели 19),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Жабино – 19 человек (выздоровели 16),

- п. Сусанино – 19 человек (выздоровели 15),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 16),

- п. Суйда – 17 человек (выздоровели 16),

- п. Торфяное – 15 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 15 человек (выздоровели 13),

- д. Сокколово – 14 человек (выздоровели 11),

- п. Дружноселье – 13 человек (выздоровели 10),

- д. Монделево – 11 человек (выздоровели 10),

- д. Нижняя – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Большое Верево – 11 человек (выздоровели 8),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 9),

- д. Меньково – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Горки (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 3),

- д. Ивановка (Пудостьское) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Корпиково, Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Новосиверская, п. Пригородный – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, д. Покровка, д. Химози – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес, д. Большево, с. Орлино, п. Карташевская – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща, п. Прибытково, д. Реболово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы, п. Кобринское, д. Кобрино, д. Вохоново, д. Алексеевка, д. Вопша – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, д. Бугры, д. Дони, п. Кезево, д. Рябизи – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Юля-Пурская, д. Коммолово, д. Бор, д. Каушта, д. Дылицы, массив «Дачный» - по 1 человеку.