Школьники научатся защищать себя в «цифровом мире»

Уроки разработаны экспертами «Лаборатории Касперского» и включают в себя видеолекции. Свои действия ребята отработают с помощью онлайн-тренажеров разного уровня сложности. Материалы будут также доступны для всех желающих на сайте урокицифры.рф.

Образовательный проект «Урок цифры» проводится по инициативе Министерства просвещения, Министерства цифрового развития и АНО «Цифровая экономика» с 2018 года. Ленинградская область ежегодно поддерживает проект. К урокам подключаются ведущие технологические компании. Школьники региона принимают в них активное участие.

В 2020 году «Урок цифры» охватил более половины российских школьников, а на материалы на сайте посмотрели почти 32 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России.