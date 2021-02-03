Школьники научатся защищать себя в «цифровом мире»

Школьники научатся защищать себя в «цифровом мире»

С 8 по 22 февраля в школах Ленинградской области пройдут традиционные «Уроки цифры». Ученики 1-11 классов научатся защищать свои персональные данные, пользуясь смартфонами, планшетами и компьютерами. Школьникам расскажут, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять киберпреступникам и каким образом защищать персональную информацию о себе, пользуясь соцсетями и мессенджерами.

Рубрики : Образование     03 Feb 2021

Уроки разработаны экспертами «Лаборатории Касперского» и включают в себя видеолекции. Свои действия ребята отработают с помощью онлайн-тренажеров разного уровня сложности. Материалы будут также доступны для всех желающих на сайте урокицифры.рф.

Образовательный проект «Урок цифры» проводится по инициативе Министерства просвещения, Министерства цифрового развития и АНО «Цифровая экономика» с 2018 года. Ленинградская область ежегодно поддерживает проект. К урокам подключаются ведущие технологические компании. Школьники региона принимают в них активное участие.

В 2020 году «Урок цифры» охватил более половины российских школьников, а на материалы на сайте посмотрели почти 32 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России.

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