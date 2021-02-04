Чтобы дети не опаздывали в школу

На прямую телефонную линию губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 1-го февраля поступило обращение от жителей Сяськелевского поселения: школьники, проживающие в деревне Жабино, опаздывают к началу занятий в Пламенской школе из-за автобусов.
На основании поручения
губернатора расписание откорректировано. Автобус, следующий по маршруту № 536
Гатчина, Варшавский вокзал – Низковицы – Жабино, отправлявшийся из Жабино в
7-55, с 4 февраля будет отправляться из деревни Жабино в 7-35.
В Сяськелево автобус
будет в 7-55.
Реболово/Ронилово – 8-05.
Войсковицы – 8-10.
Парицы – 8-15.
Малые Колпаны – 8-20.
Отправление из г. Гатчины
– 6-30.
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