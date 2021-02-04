Чтобы дети не опаздывали в школу

На основании поручения губернатора расписание откорректировано. Автобус, следующий по маршруту № 536 Гатчина, Варшавский вокзал – Низковицы – Жабино, отправлявшийся из Жабино в 7-55, с 4 февраля будет отправляться из деревни Жабино в 7-35.

В Сяськелево автобус будет в 7-55.

Реболово/Ронилово – 8-05.

Войсковицы – 8-10.

Парицы – 8-15.

Малые Колпаны – 8-20.

Отправление из г. Гатчины – 6-30.