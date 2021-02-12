Тайны следствия и муки совести

Следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области начал 2021 год с раскрытия резонансного преступления начала века. В 2003 году в Войсковицах на автобусной остановке нашли задушенной молодую девушку. Следствие установило обстоятельства, предшествовавшие трагедии, опросили свидетелей, но убийцу так и не нашли. Расследование было приостановлено.

В сухом остатке имелась довольно скудная информация: в тот вечер 22-летняя девушка возвращалась домой с вечеринки в Войсковицах. До остановки ее проводил один из участников дружеской компании. Но в автобус девушка не села и домой не уехала – ее тело обнаружили впоследствии на остановке. Что произошло, выяснилось только сейчас.

…Почему к этому делу вернулись спустя 17 лет?

- Приостановленные уголовные дела периодически изучаются. Особенно такие резонансные, – поясняет следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области Левон Акопян. – А прекращение расследования в связи со сроком давности при преступлениях, где в качестве наказания предусмотрена высшая мера или пожизненное лишение свободы, возможно только по решению суда. Данное деяние 2003 года переквалифицировано на пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Мы изучили дело совместно с коллегами из центрального аппарата Главного управления криминалистики с дислокацией в Санкт-Петербурге. Они оказали большую практическую и методическую помощь в раскрытии данного преступления. В ходе изучения дела было установлено, кто с большей вероятностью мог совершить убийство. Была проведена работа по изучению лиц, проходивших по делу. Снова были опрошены свидетели – участники той вечеринки 2003 года. И, в результате, по подозрению в совершении убийства был задержан Александр Ш., 1975 года рождения, проживающий в Петербурге. Тогда, 17 лет назад, он проходил по делу как свидетель…

- Как теперь удалось изобличить его в убийстве?

- Свидетельские показания достаточно красноречиво указывали на его причастность. Мы заново допросили участников той компании, и очевидцы сообщили подробности, о которых они тогда, 17 лет назад, умолчали – возможно, чтобы невзначай не оговорить приятеля, в своем понимании. Теперь они упомянули характерные детали: как этот молодой человек оказывал недвусмысленные знаки внимания девушке, как настойчиво вызвался ее провожать.

По моему поручению подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по месту жительства – в последнее время он снимал жилье в Петербурге, и доставлен на допрос. В следственном отделе он увидел своих бывших товарищей – тех, с кем вместе выпивал в тот вечер. Видимо, он понял, что они поделились подробностями.

В итоге подозреваемый написал чистосердечное признание. После этого мы и квалифицировали преступление по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ: он признался, что совершил насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование – перед тем, как убить.

- Почему он признался спустя столько лет? Совесть замучила?

- Не исключено. Хотя, по словам фигуранта, он и тогда был в сомнениях. Но не сознался, потому что боялся тюрьмы, не хватило мужества. Сейчас тоже, конечно, боится, но муки совести, видимо, сильнее страха. Он говорит, что рассказывал о своем преступлении на исповеди в одном из храмов Северо-Запада. Батюшка отпустил ему грехи.

Мы сразу провели проверку его показаний на месте, большая часть следственных действий была зафиксирована на видео, в том числе и допрос – с согласия подозреваемого. Там он рассказывает, как 17 лет назад убил девушку после попытки изнасилования. Рассказывает все последовательно – признает вину и раскаивается. В следственных действиях принимали участие адвокаты, судебные медики.

- Почему он ее убил?

- Алкоголь… Ее отказ в интимной близости его разозлил, и он задушил ее предметами одежды.

- Что представляет из себя обвиняемый? У него есть семья?

- Он рядовой сотрудник РЖД. Когда-то жил в Новом Свете, последние годы снимал квартиру в Петербурге. Дважды разведен, есть ребенок – уже взрослый. Кстати, за эти годы наш обвиняемый дважды привлекался к уголовной ответственности по статьям небольшой тяжести – за применение домашнего насилия.

- Какое наказание ему грозит?

- Согласно Уголовному кодексу, за данное преступление предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного. Но в связи со сроком, прошедшим с момента совершения преступления, пожизненное к нему применено быть не может. Однако срок будет реальный и немаленький. Для смягчения участи обвиняемому необходимо активно сотрудничать со следствием и содействовать в раскрытии и расследовании преступления.

Сейчас гражданин Ш. находится в СИЗО. Ему, как и положено по преступлениям данной категории, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.



