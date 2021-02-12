Тайны следствия и муки совести

Следственный отдел по г.
Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской
области начал 2021 год с раскрытия резонансного преступления начала века. В
2003 году в Войсковицах на автобусной остановке нашли задушенной молодую
девушку. Следствие установило обстоятельства, предшествовавшие трагедии,
опросили свидетелей, но убийцу так и не нашли. Расследование было
приостановлено.
В сухом остатке имелась
довольно скудная информация: в тот вечер 22-летняя девушка возвращалась домой с
вечеринки в Войсковицах. До остановки ее проводил один из участников дружеской
компании. Но в автобус девушка не села и домой не уехала – ее тело обнаружили впоследствии
на остановке. Что произошло, выяснилось только сейчас.
…Почему к этому делу
вернулись спустя 17 лет?
- Приостановленные
уголовные дела периодически изучаются. Особенно такие резонансные, – поясняет
следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Гатчине СУ СК РФ
по Ленинградской области Левон Акопян. – А прекращение расследования в связи со
сроком давности при преступлениях, где в качестве наказания предусмотрена
высшая мера или пожизненное лишение свободы, возможно только по решению суда.
Данное деяние 2003 года переквалифицировано на пункт «к» части 2 статьи 105 УК
РФ: убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.
Мы изучили дело совместно
с коллегами из центрального аппарата Главного управления криминалистики с
дислокацией в Санкт-Петербурге. Они оказали большую практическую и методическую
помощь в раскрытии данного преступления. В ходе изучения дела было установлено,
кто с большей вероятностью мог совершить убийство. Была проведена работа по
изучению лиц, проходивших по делу. Снова были опрошены свидетели – участники
той вечеринки 2003 года. И, в результате, по подозрению в совершении убийства
был задержан Александр Ш., 1975 года рождения, проживающий в Петербурге. Тогда,
17 лет назад, он проходил по делу как свидетель…
- Как теперь удалось
изобличить его в убийстве?
- Свидетельские показания
достаточно красноречиво указывали на его причастность. Мы заново допросили
участников той компании, и очевидцы сообщили подробности, о которых они тогда,
17 лет назад, умолчали – возможно, чтобы невзначай не оговорить приятеля, в
своем понимании. Теперь они упомянули характерные детали: как этот молодой
человек оказывал недвусмысленные знаки внимания девушке, как настойчиво
вызвался ее провожать.
По моему поручению
подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по месту жительства – в
последнее время он снимал жилье в Петербурге, и доставлен на допрос. В
следственном отделе он увидел своих бывших товарищей – тех, с кем вместе
выпивал в тот вечер. Видимо, он понял, что они поделились подробностями.
В итоге подозреваемый
написал чистосердечное признание. После этого мы и квалифицировали преступление
по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ: он признался, что совершил
насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование –
перед тем, как убить.
- Почему он признался
спустя столько лет? Совесть замучила?
- Не исключено. Хотя, по
словам фигуранта, он и тогда был в сомнениях. Но не сознался, потому что боялся
тюрьмы, не хватило мужества. Сейчас тоже, конечно, боится, но муки совести,
видимо, сильнее страха. Он говорит, что рассказывал о своем преступлении на
исповеди в одном из храмов Северо-Запада. Батюшка отпустил ему грехи.
Мы сразу провели проверку
его показаний на месте, большая часть следственных действий была зафиксирована
на видео, в том числе и допрос – с согласия подозреваемого. Там он
рассказывает, как 17 лет назад убил девушку после попытки изнасилования. Рассказывает
все последовательно – признает вину и раскаивается. В следственных действиях
принимали участие адвокаты, судебные медики.
- Почему он ее убил?
- Алкоголь… Ее отказ в
интимной близости его разозлил, и он задушил ее предметами одежды.
- Что представляет из
себя обвиняемый? У него есть семья?
- Он рядовой сотрудник
РЖД. Когда-то жил в Новом Свете, последние годы снимал квартиру в Петербурге.
Дважды разведен, есть ребенок – уже взрослый. Кстати, за эти годы наш
обвиняемый дважды привлекался к уголовной ответственности по статьям небольшой
тяжести – за применение домашнего насилия.
- Какое наказание ему
грозит?
- Согласно Уголовному
кодексу, за данное преступление предусмотрено лишение свободы вплоть до
пожизненного. Но в связи со сроком, прошедшим с момента совершения
преступления, пожизненное к нему применено быть не может. Однако срок будет
реальный и немаленький. Для смягчения участи обвиняемому необходимо активно
сотрудничать со следствием и содействовать в раскрытии и расследовании
преступления.
Сейчас гражданин Ш.
находится в СИЗО. Ему, как и положено по преступлениям данной категории, будет
назначена психолого-психиатрическая экспертиза.