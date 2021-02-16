Возможно, именно твоя идея изменит будущее!

Проект объединил участников из восьми организаций высшего и среднего профессионального образования в решении основной задачи: помочь системе профессионального образования региона выявить и поддержать лучшие идеи предпринимательских проектов, определить потребности в перспективных компетенциях и образовательных технологиях. В проекте приняли участие студенты Беседского сельскохозяйственного техникума, Борского агропромышленного техникума, Волховского колледжа транспортного строительства, Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, Государственного институт экономики, финансов, права и технологий, Мичуринского многопрофильного техникума, Санкт-Петербургского аграрного университета и Техникума водного транспорта.

Еще на этапе подготовки фестиваля открылись новые подходы к бизнес-проектированию. Были разработаны алгоритм формирования предпринимательских компетенций у студентов и этапная дорожная карта программы.

Многие задумки и исследования могут получить практическое применение в агропромышленном комплексе будущего.

Театрализованное открытие форсайт-фестиваля познакомило участников с картофелем: родиной его происхождения, историей его распространения, интересными фактами его применения, как в Европе, так и в России. С приветствием выступили представители сильных и компетентных партнеров: Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (лаборатория управления биотехнологическими системами в агробизнесе); Племенного завода «Приневское»; Федеральной инновационной площадки «Университет компетенций»; Фонда «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор»".

После выступлений и просмотра видео-материалов о картофеле, участники провели в дистанционном формате форсайт-сессии по темам «Технические компетенции», «Технологические компетенции», «Маркетинговые компетенции» и «Профессиональные «пробы». Рассмотрели проекты, познакомились с профессиональными пробами по изготовлению блюд из картофеля, приняли участие в мастер-классе по составлению форсайт-карты «Введение в форсайт-технологию». Прямую трансляцию мероприятия обеспечила компания еТелеком.

Ленинградская область входит в число десяти субъектов Российской Федерации, которые определены правительством РФ в качестве пилотных для реализации комплексной целевой программы Российской Федерации «Научное обеспечение деятельности по созданию отечественного посевного фонда, средств защиты растений в целях производства российскими производителями конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, а также по созданию технологий производства (выращивания) и хранения такой продукции на 2016-2025 годы».

Форсайт-фестиваль «Картофель: настоящее и будущее» дал прекрасный старт многочисленным мероприятиям, которые пройдут в системе профессионального образования региона в этом году, объявленном Годом науки и технологий в Российской Федерации.