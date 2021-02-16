Возможно, именно твоя идея изменит будущее!

Проект объединил участников из восьми организаций
высшего и среднего профессионального образования в решении основной задачи:
помочь системе профессионального образования региона выявить и поддержать
лучшие идеи предпринимательских проектов, определить потребности в
перспективных компетенциях и образовательных технологиях. В проекте приняли
участие студенты Беседского сельскохозяйственного техникума, Борского
агропромышленного техникума, Волховского колледжа транспортного строительства,
Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, Государственного
институт экономики, финансов, права и технологий, Мичуринского многопрофильного
техникума, Санкт-Петербургского аграрного университета и Техникума водного
транспорта.
Еще на этапе подготовки фестиваля открылись новые
подходы к бизнес-проектированию. Были разработаны алгоритм формирования
предпринимательских компетенций у студентов и этапная дорожная карта программы.
Многие задумки и исследования могут получить
практическое применение в агропромышленном комплексе будущего.
Театрализованное открытие форсайт-фестиваля
познакомило участников с картофелем: родиной его происхождения, историей его
распространения, интересными фактами его применения, как в Европе, так и в
России. С приветствием выступили представители сильных и компетентных
партнеров: Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
(лаборатория управления биотехнологическими системами в агробизнесе);
Племенного завода «Приневское»; Федеральной инновационной площадки «Университет
компетенций»; Фонда «Всеволожский центр поддержки предпринимательства -
бизнес-инкубатор»".
После выступлений и просмотра видео-материалов о
картофеле, участники провели в дистанционном формате форсайт-сессии по темам
«Технические компетенции», «Технологические компетенции», «Маркетинговые компетенции» и
«Профессиональные «пробы». Рассмотрели
проекты, познакомились с профессиональными пробами по изготовлению блюд из
картофеля, приняли участие в мастер-классе по составлению форсайт-карты
«Введение в форсайт-технологию». Прямую трансляцию мероприятия обеспечила
компания еТелеком.
Ленинградская область входит в число десяти
субъектов Российской Федерации, которые определены правительством РФ в качестве
пилотных для реализации комплексной целевой программы Российской Федерации
«Научное обеспечение деятельности по созданию отечественного посевного фонда,
средств защиты растений в целях производства российскими производителями
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, а также по созданию
технологий производства (выращивания) и хранения такой продукции на 2016-2025
годы».
Форсайт-фестиваль «Картофель: настоящее и будущее»
дал прекрасный старт многочисленным мероприятиям, которые пройдут в системе
профессионального образования региона в этом году, объявленном Годом науки и
технологий в Российской Федерации.
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