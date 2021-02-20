Новая операционная стойка для онкогинекологии

Новая операционная стойка для онкогинекологии

В отделение онкогинекологии Ленинградского областного клинического онкологического диспансера на Литейном закуплена самая современная эндовидеохирургическая операционная стойка стоимостью 31,8 млн рублей.

Рубрики : Здравоохранение     20 Feb 2021

Это оборудование для проведения лапароскопических операций, значительно менее травматичных, чем классические открытые. После них пациентки смогут намного легче восстанавливаться и быстрее возвращаться к привычной жизни. Отсутствие болезненных ощущений и послеоперационных рубцов тоже несомненный плюс таких операций.

Вместо большого разреза выполняются небольшие (0,5-1,5 см) проколы, через которые к зоне операции проводятся специальные тонкие инструменты диаметром 5 мм и видеокамера высокого разрешения диаметром всего 10 мм. Весь процесс операции врачи наблюдают на двух мониторах с высоким разрешением, при этом изображение увеличено в несколько раз.

Новая эндовидеохирургическая стойка обладает широкими возможностями: от диагностических исследований до расширенных, комбинированных операций.

Отметим, что высокотехнологичные лапароскопические операции в областном онкодиспансере осуществляются в рамках программы ОМС.  

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