Новая операционная стойка для онкогинекологии

Это оборудование для проведения лапароскопических операций, значительно менее травматичных, чем классические открытые. После них пациентки смогут намного легче восстанавливаться и быстрее возвращаться к привычной жизни. Отсутствие болезненных ощущений и послеоперационных рубцов тоже несомненный плюс таких операций.

Вместо большого разреза выполняются небольшие (0,5-1,5 см) проколы, через которые к зоне операции проводятся специальные тонкие инструменты диаметром 5 мм и видеокамера высокого разрешения диаметром всего 10 мм. Весь процесс операции врачи наблюдают на двух мониторах с высоким разрешением, при этом изображение увеличено в несколько раз.

Новая эндовидеохирургическая стойка обладает широкими возможностями: от диагностических исследований до расширенных, комбинированных операций.

Отметим, что высокотехнологичные лапароскопические операции в областном онкодиспансере осуществляются в рамках программы ОМС.