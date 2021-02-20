Новая операционная стойка для онкогинекологии

Это
оборудование для проведения лапароскопических операций, значительно менее
травматичных, чем классические открытые. После них пациентки смогут намного
легче восстанавливаться и быстрее возвращаться к привычной жизни. Отсутствие
болезненных ощущений и послеоперационных рубцов тоже несомненный плюс таких
операций.
Вместо
большого разреза выполняются небольшие (0,5-1,5 см) проколы, через которые к
зоне операции проводятся специальные тонкие инструменты диаметром 5 мм и
видеокамера высокого разрешения диаметром всего 10 мм. Весь процесс операции
врачи наблюдают на двух мониторах с высоким разрешением, при этом изображение
увеличено в несколько раз.
Новая
эндовидеохирургическая стойка обладает широкими возможностями: от
диагностических исследований до расширенных, комбинированных операций.
Отметим,
что высокотехнологичные лапароскопические операции в областном онкодиспансере
осуществляются в рамках программы ОМС.