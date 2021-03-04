Областные парламентарии обсудили въездной туризм и санэпидобстановку в Ленобласти

Кроме региональных парламентариев на совещании присутствовали депутат Государственной Думы Светлана Журова и вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк. Она передала депутатам напутственные слова от Александра Дрозденко: «Наша работа в это сложное время была очень слаженной. Мы научились работать в новых форматах и, несмотря ни на что, были рядом с народом».

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский рассказал о перспективах развития внутреннего и въездного туризма и об итогах непростого прошедшего года. Так, в 2020 году на въездной туризм было потрачено более 209 миллионов рублей. Самыми крупными туристическими маршрутами, пролегающими по 47 региону, являются проекты «Серебряное ожерелье России», который затрагивает 11 субъектов СЗФО, и «Государева дорога» - путь между Москвой и Петербургом, который пролегает не по кратчайшей трассе М-11, а проходит мимо важных достопримечательностей Московской, Тверской, Новгородской и, конечно, Ленинградской областей.

Комитетом по культуре и туризму активно развиваются и международные туристические проекты с финнами и эстонцами.

Особую любовь ленинградцев снискали крупные фестивали, которые собирают большое число жителей и гостей региона. Среди них гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса", приуроченный ко Дню Ленинградской области, музыкальная феерия "Дым над водой", "Корюшка идет" и многие другие.

Евгений Чайковский напомнил, что 2021 год пройдет под знаком празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, к которому будет приурочен масштабный праздник. Всех желающих ярко и познавательно отметить это событие ждут 17-19 июля в Старой Ладог, е.

Не забыт и детский туризм, на который в нынешнем году планируется потратить 36 миллионов рублей. Для любителей активного отдыха в Ленинградской области разработан новый веломаршрут длиной 400 километров, он пролегает от Шлиссельбурга до Соснового Бора. Еще один из перспективных для развития областного туризма проектов - создание зеленых стоянок на трассах, пролегающих по Ленинградской области. Планируется построить 10 стоянок стоимостью около 50 миллионов каждая. Они будут обладать всей необходимой инфраструктурой для отдыха туристов.

Отвечая на вопросы депутатов, председатель комитета подчеркнул, что не забываются и отдаленные районы региона, интерес к которым повышается благодаря продвижению эко и велотуризма. Разрабатывается книга «Ленинградское меню», и скоро с ним можно будет познакомиться на федеральном канале: в Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском районах планируется съемка программы «Поедем поедим».

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов отчитался о санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19. По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе уверенно идет на снижение. На сегодняшний день в областных медицинских учреждениях развернуты 1294 койки, тогда как полная мощность региона насчитывает 3406 коек для больных ковидом и внебольничной пневмонией.

За год регионом было закуплено 553 новых аппарата ИВЛ, 29 передвижных рентген аппарата и многое другое. Также были приобретены новые машины скорой помощи, а более 2 тысяч медработников, которые работают с коронавирусом, прошли профильное обучение.

Николай Емельянов подчеркнул, что сегодня очень большое значение имеет прививочная кампания: в регионе привито более 40 тысяч ленинградцев, двукратно - 12 тысяч человек. Сделать прививку жители Ленинградской области могут более чем в 50 прививочных пунктах.

В завершение официальной части выездного дня депутата Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин поблагодарил коллег за активное участие в обсуждении резонансных тем и поздравил с наступающим праздником представительниц прекрасной половины человечества.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области