Ушла из жизни Мария Павловна Панова

Через тренерскую деятельность Марии Павловны прошло колоссальное количество детей - свыше 10 тысяч. Самое пристальное внимание Мария Павловна всегда уделяла спорту высших достижений. Упорным трудом и неординарным тренерским мастерством Марии Павловны подготовлена целая плеяда высококвалифицированных спортсменов: 42 мастера спорта, 4 мастера спорта международного класса, 15 чемпионов России, а также участники чемпионата мира. Вместе с другими почетными жителями Ленинградской области она несла олимпийский факел XXII Олимпийских игр по улицам Гатчины.

Марии Павловне в 1960 году присвоено звание мастера спорта СССР, в 1969 году - звание Заслуженного тренера РСФСР. В 1972 году Мария Павловна награждена орденом СССР «Знак Почета» и в 1998 году - Почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Марии Павловны. Это невосполнимая утрата.