Ушла из жизни Мария Павловна Панова

Через тренерскую
деятельность Марии Павловны прошло колоссальное количество детей - свыше 10
тысяч. Самое пристальное внимание Мария Павловна всегда уделяла спорту высших
достижений. Упорным трудом и неординарным тренерским мастерством Марии Павловны
подготовлена целая плеяда высококвалифицированных спортсменов: 42 мастера спорта,
4 мастера спорта международного класса, 15 чемпионов России, а также участники
чемпионата мира. Вместе
с другими почетными жителями Ленинградской области она несла олимпийский факел
XXII Олимпийских игр по улицам Гатчины.
Марии Павловне в
1960 году присвоено звание мастера спорта СССР, в 1969 году - звание
Заслуженного тренера РСФСР. В 1972 году Мария Павловна награждена орденом СССР
«Знак Почета» и в 1998 году - Почетным знаком за заслуги в развитии физической
культуры и спорта.
Приносим искренние
соболезнования родным и близким Марии Павловны. Это невосполнимая утрата.