54 двойни и одна тройня родились в прошлом году в Перинатальном центре в Гатчине

В 2020 году в стенах
учреждения родились 70 малышей весом до 1,5 кг, из них 11 – весом до 700 грамм.
Все новорожденные находились под пристальным медицинским наблюдением с рождения
до того момента, пока их состояние и масса тела уже не вызывали опасений
врачей.
«Недоношенные детки,
требующие реанимационных мероприятий, сразу после рождения попадают в отделение
реанимации, где ими занимаются неонатологи-реаниматологи. Мамы при этом
находятся на послеродовом отделении в нашем же центре. Они могут посещать своих
детей несколько раз в день и общаться с доктором, – рассказывает директор
перинатального центра, врач акушер-гинеколог Екатерина Бараш. – На втором этапе
выхаживания дети находятся уже с мамой. Там неонатологи и неврологи учат
ухаживать за ребеночком».
Медикам перинатального
центра доверяют и женщины после процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Только в 2020 году здесь родили 124 мамы, прошедшие ЭКО.
Всего же врачи и акушерки
за год приняли 2732 родов, в 54 случаях это были двойни и в одном – тройня. Направление
в роддом получают будущие мамы со всех районов области. Бывали случаи, когда
рожениц привозили на вертолетах из отдаленных районов Ленинградской области –
такой способ оказывался самым быстрым для оказания медицинской помощи при
различных ситуациях.
«Коронавирус почти не
повлиял на нашу работу в прошлом году. Да, был двухнедельный период в первую
волну, когда мы были закрыты. Но затем мы принимали бесперебойно, все службы
работали слаженно», – резюмирует Екатерина Бараш.