54 двойни и одна тройня родились в прошлом году в Перинатальном центре в Гатчине

В 2020 году в стенах учреждения родились 70 малышей весом до 1,5 кг, из них 11 – весом до 700 грамм. Все новорожденные находились под пристальным медицинским наблюдением с рождения до того момента, пока их состояние и масса тела уже не вызывали опасений врачей.

«Недоношенные детки, требующие реанимационных мероприятий, сразу после рождения попадают в отделение реанимации, где ими занимаются неонатологи-реаниматологи. Мамы при этом находятся на послеродовом отделении в нашем же центре. Они могут посещать своих детей несколько раз в день и общаться с доктором, – рассказывает директор перинатального центра, врач акушер-гинеколог Екатерина Бараш. – На втором этапе выхаживания дети находятся уже с мамой. Там неонатологи и неврологи учат ухаживать за ребеночком».

Медикам перинатального центра доверяют и женщины после процедуры экстракорпорального оплодотворения. Только в 2020 году здесь родили 124 мамы, прошедшие ЭКО.

Всего же врачи и акушерки за год приняли 2732 родов, в 54 случаях это были двойни и в одном – тройня. Направление в роддом получают будущие мамы со всех районов области. Бывали случаи, когда рожениц привозили на вертолетах из отдаленных районов Ленинградской области – такой способ оказывался самым быстрым для оказания медицинской помощи при различных ситуациях.

«Коронавирус почти не повлиял на нашу работу в прошлом году. Да, был двухнедельный период в первую волну, когда мы были закрыты. Но затем мы принимали бесперебойно, все службы работали слаженно», – резюмирует Екатерина Бараш.