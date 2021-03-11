Мастерство – это сила!

Два студента технического факультета ГИЭФПТ стали победителями, и два заняли призовые места. Пока лучшие из лучших боролись за победу, дружная команда преподавателей и студентов, руководителей, экспертов и волонтеров блестяще организовала соревновательный процесс.

О том, как это было, рассказывает главный эксперт по компетенции «Изготовление прототипов» Максим Александрович Огарков.

- В этом году соревнования прошли достаточно конкурентно, - считает Максим Александрович. – У нас были юниоры и участники от 16 до 20 лет. В основном, ребята были новые, второкурсники, потому что в прошлом году участвовали 4-курссники – а они уже выпустились. Наш первокурсник Владислав Бакасов в прошлом году выступал в юниорах и занял третье место, а в этом году стал первым во взрослой группе, где был самым маленьким по возрасту, а по баллам - выше всех. Владислав учится в 101 группе на технологии машиностроения. Как и другие победители, он поедет на отборочные соревнования за право участия в финале.

В юниорах участвовало пять команд. Как отметил Максим Александрович, победили опытные - команда из города Луги. Второе и третье место заняли участники из Гатчины. Дальше - Волосово и Всеволожск: у них, соответственно, четвертое и пятое место. Ребята старались, но так как у них почти все были новенькие – чувствовалось, что не хватает опыта. В целом новичкам понравилось, в следующем году они планируют показать лучшие результаты. Тогда состязание будет еще интересней, а конкуренция острее.

В качестве экспертов были привлечены преподаватели спецдисциплин ГИЭФПТ. Посильную помощь оказывали студенты-волонтеры со старших курсов.

- На подведение итогов мы потратили достаточно много времени. Закончили в 11 часов вечера. Но результат был справедливым: ребята получили ту оценку, которую заслужили, - подчеркивает М.А. Огарков.

Отдельных слов заслуживают конкурсные задания. К примеру, изготовление прототипов - это создание опытных образцов или моделей с целью их демонстрации, оценки внешнего вида и удобства использования, а также изучения перспектив реализации готового изделия. Одно из заданий было - сделать прототип ручного аккумуляторного пылесоса. Получилось что-то космическое. Образец обтекаемой формы, яркий и достаточно сложный: содержит много деталей, которые соединяются с двигателем.

Если изготовление прототипов – устоявшаяся площадка, то аддитивное производство – новая компетенция, которая в прошлом году называлась реверсивный инжиниринг. Изменилось не только название, но и состав оборудования, а сроки на переоснащение были сжатыми.

- Нам повезло, что тендер выиграл хороший поставщик, который оперативно поставил все необходимое. Под это оборудование заказывали новую мебель. Переживали, что можем не успеть и придется менять кон-курсные задания. Но все обошлось, наши подрядчики блестяще справились, и чемпионат прошел в новом формате, - рассказывает Максим Александрович

На аддитивном производстве тоже победил студент ГИЭФПТ, второкурсник Юрий Лаврентьев. В прошлом году он занял последнее место, но не пал духом, поставил себе цель, упорно занимался и за год так вырос, что показал лучший результат. Юрий тоже поедет на отборочные соревнования.

Сразу после подведения итогов чемпионата в фойе технического факультета студенты, которые отстаивали честь вуза, разместили стенгазету со словами благодарности: «Спасибо, что помогаете нам делать наш мир лучше силой своего мастерства!» Участники чемпионата благодарили декана технического факультета А.В. Богачеву, ее заместителя Н.Л. Сайфутдинову, заведующего хозяйственной частью А.В. Ромашкина за организацию чемпионата и поддержку его на всем протяжении, благодарили своих преподавателей, которые дали бесценные знания и оказали помощь в подготовке к конкурсным испытаниям.

Особые слова благодарности были выражены экспертам, которые сопровождали и поддерживали конкурсантов – Д.А. Твердохлебу и Д.А. Григорьеву (токарные работы на станках с ЧПУ), А.Л. Шакуте и В.О. Петровцу (фрезерные работы на станках с ЧПУ), И.А. Голычеву и Е.Б. Субботиной (изготовление прототипов), И.И. Шакуте и Н.Л. Галашиной (аддитивное производство).

Также ребята отметили своих главных и технических экспертов, которые на протяжении всего чемпионата следили, чтобы все работало исправно и проходило честно и непредвзято. Это Ю.А. Басковцев, А.В. Нечаев, М.Ю. Семенова и М.А. Огарков.



