Мастерство – это сила!

Два
студента технического факультета ГИЭФПТ стали победителями, и два заняли
призовые места. Пока лучшие из лучших боролись за победу, дружная команда
преподавателей и студентов, руководителей, экспертов и волонтеров блестяще
организовала соревновательный процесс.
О
том, как это было, рассказывает главный эксперт по компетенции «Изготовление
прототипов» Максим Александрович Огарков.
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В этом году соревнования прошли достаточно конкурентно, - считает Максим
Александрович. – У нас были юниоры и участники от 16 до 20 лет. В основном,
ребята были новые, второкурсники, потому что в прошлом году участвовали
4-курссники – а они уже выпустились. Наш первокурсник Владислав Бакасов в
прошлом году выступал в юниорах и занял третье место, а в этом году стал первым
во взрослой группе, где был самым маленьким по возрасту, а по баллам - выше
всех. Владислав учится в 101 группе на технологии машиностроения. Как и другие
победители, он поедет на отборочные соревнования за право участия в финале.
В
юниорах участвовало пять команд. Как отметил Максим Александрович, победили
опытные - команда из города Луги. Второе и третье место заняли участники из
Гатчины. Дальше - Волосово и Всеволожск: у них, соответственно, четвертое и
пятое место. Ребята старались, но так как у них почти все были новенькие –
чувствовалось, что не хватает опыта. В целом новичкам понравилось, в следующем
году они планируют показать лучшие результаты. Тогда состязание будет еще
интересней, а конкуренция острее.
В
качестве экспертов были привлечены преподаватели спецдисциплин ГИЭФПТ.
Посильную помощь оказывали студенты-волонтеры со старших курсов.
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На подведение итогов мы потратили достаточно много времени. Закончили в 11
часов вечера. Но результат был справедливым: ребята получили ту оценку, которую
заслужили, - подчеркивает М.А. Огарков.
Отдельных
слов заслуживают конкурсные задания. К примеру, изготовление прототипов - это
создание опытных образцов или моделей с целью их демонстрации, оценки внешнего
вида и удобства использования, а также изучения перспектив реализации готового
изделия. Одно из заданий было - сделать прототип ручного аккумуляторного
пылесоса. Получилось что-то космическое. Образец обтекаемой формы, яркий и
достаточно сложный: содержит много деталей, которые соединяются с двигателем.
Если
изготовление прототипов – устоявшаяся площадка, то аддитивное производство –
новая компетенция, которая в прошлом году называлась реверсивный инжиниринг.
Изменилось не только название, но и состав оборудования, а сроки на
переоснащение были сжатыми.
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Нам повезло, что тендер выиграл хороший поставщик, который оперативно поставил
все необходимое. Под это оборудование заказывали новую мебель. Переживали, что
можем не успеть и придется менять кон-курсные задания. Но все обошлось, наши
подрядчики блестяще справились, и чемпионат прошел в новом формате, -
рассказывает Максим Александрович
На
аддитивном производстве тоже победил студент ГИЭФПТ, второкурсник Юрий
Лаврентьев. В прошлом году он занял
последнее место, но не пал духом, поставил себе цель, упорно занимался и за год
так вырос, что показал лучший результат. Юрий тоже поедет на отборочные
соревнования.
Сразу
после подведения итогов чемпионата в фойе технического факультета студенты,
которые отстаивали честь вуза, разместили стенгазету со словами благодарности:
«Спасибо, что помогаете нам делать наш мир лучше силой своего мастерства!»
Участники чемпионата благодарили декана технического факультета А.В. Богачеву,
ее заместителя Н.Л. Сайфутдинову, заведующего хозяйственной частью А.В.
Ромашкина за организацию чемпионата и поддержку его на всем протяжении,
благодарили своих преподавателей, которые дали бесценные знания и оказали
помощь в подготовке к конкурсным испытаниям.
Особые
слова благодарности были выражены экспертам, которые сопровождали и
поддерживали конкурсантов – Д.А. Твердохлебу и Д.А. Григорьеву (токарные работы
на станках с ЧПУ), А.Л. Шакуте и В.О. Петровцу (фрезерные работы на станках с
ЧПУ), И.А. Голычеву и Е.Б. Субботиной (изготовление прототипов), И.И. Шакуте и
Н.Л. Галашиной (аддитивное производство).
Также ребята отметили своих главных и технических экспертов, которые на протяжении всего чемпионата следили, чтобы все работало исправно и проходило честно и непредвзято. Это Ю.А. Басковцев, А.В. Нечаев, М.Ю. Семенова и М.А. Огарков.