Системный подход к «ковидным ограничениям» сохраняется

«С
одной стороны мы видим изменение ситуации: в области действительно в три раза
сократилось количество пациентов на «ковидных» койках. Но мы также видим, что у
нас прекратилось снижение количества выявленных заболевших — мы находимся в
пределах 100-120 человек ежесуточно. И, к сожалению, я не вижу тенденции к
снижению», — пояснил он.
Глава
региона также добавил, что пока нет объективных причин идти на послабления
ограничительных мер.
«Переход
из одной зоны в другую будет основываться на цифрах и фактах — количество заболевших,
количество выздоровевших, количество находящихся в больничных учреждениях. Мы
уже год держим системный подход и мы не хотим его менять, чтобы не получить
неуправляемую ситуацию», — резюмировал он.
На
сегодня в медицинских учреждениях региона развернуто 1234 койки для пациентов с
коронавирусом. При этом в стационарах находятся 836 пациентов, из них 47
подключены к аппаратам ИВЛ. Свободными остаются 398 мест.