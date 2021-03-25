Системный подход к «ковидным ограничениям» сохраняется

«С одной стороны мы видим изменение ситуации: в области действительно в три раза сократилось количество пациентов на «ковидных» койках. Но мы также видим, что у нас прекратилось снижение количества выявленных заболевших — мы находимся в пределах 100-120 человек ежесуточно. И, к сожалению, я не вижу тенденции к снижению», — пояснил он.

Глава региона также добавил, что пока нет объективных причин идти на послабления ограничительных мер.

«Переход из одной зоны в другую будет основываться на цифрах и фактах — количество заболевших, количество выздоровевших, количество находящихся в больничных учреждениях. Мы уже год держим системный подход и мы не хотим его менять, чтобы не получить неуправляемую ситуацию», — резюмировал он.

На сегодня в медицинских учреждениях региона развернуто 1234 койки для пациентов с коронавирусом. При этом в стационарах находятся 836 пациентов, из них 47 подключены к аппаратам ИВЛ. Свободными остаются 398 мест.