Подготовка к половодью началась

Сильные снегопады ожидаемо повлекут за собой сложный паводковый период, к которому уже началась подготовка.

По данным снегосъемки за 20 февраля в Гатчинском районе высота снежного покрова в среднем составила 30-55 см, что на 5-10 см выше нормы для этого периода. Запас воды в снеге в бассейнах рек Ленинградской области составил 85-120 % от среднемноголетних максимальных значений за зимний период. Вскрытие рек ото льда в регионе ожидается в начале-середине апреля. Увлажнение почвы в осенне-зимний период 2020-2021 года было выше нормы на 25-35 %.

В связи с предстоящим половодьем комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности рекомендует главам администраций городских и сельских поселений выявить особо опасные места, где возможен значительный подъем уровня воды, и принять меры по его безаварийному пропуску, организовать систему экстренного оповещения населения в зонах возможного подтопления, а также организовать работу по оборудованию в населенных пунктах по берегам рек водомерных постов с целью контроля уровня воды.

- Безаварийный пропуск весеннего половодья возможен, но необходима четкая организация взаимодействия всех структур и исполнителей, - отметил Виктор Уханов, добавив, что по всем вопросам можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Гатчинского района по телефонам 8 (81371) 9-60-74 или 8 (81371) 9-31-28.