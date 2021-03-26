Подготовка к половодью началась

Сильные снегопады
ожидаемо повлекут за собой сложный паводковый период, к которому уже началась
подготовка.
По данным снегосъемки за 20 февраля в
Гатчинском районе высота снежного покрова в среднем составила 30-55 см, что на
5-10 см выше нормы для этого периода. Запас воды в снеге в бассейнах рек
Ленинградской области составил 85-120 % от среднемноголетних максимальных
значений за зимний период. Вскрытие рек ото льда в регионе ожидается в
начале-середине апреля. Увлажнение почвы в осенне-зимний период 2020-2021 года
было выше нормы на 25-35 %.
В связи с предстоящим половодьем комиссия
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности рекомендует
главам администраций городских и сельских поселений выявить особо опасные
места, где возможен значительный подъем уровня воды, и принять меры по его
безаварийному пропуску, организовать систему экстренного оповещения населения в
зонах возможного подтопления, а также организовать работу по оборудованию в
населенных пунктах по берегам рек водомерных постов с целью контроля уровня
воды.
- Безаварийный пропуск весеннего половодья
возможен, но необходима четкая организация взаимодействия всех структур и
исполнителей, - отметил Виктор Уханов, добавив, что по всем вопросам можно
обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Гатчинского района по
телефонам 8 (81371) 9-60-74 или 8
(81371) 9-31-28.