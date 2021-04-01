Гатчинские школьники – впереди всех!

«Сегодня Ленинградская область гордится, что такое большое количество детей принимает участие в олимпиаде школьников. Важно, что 43 ученика от Ленинградской области примут участие в заключительном этапе олимпиады. Огромное спасибо всем, кто участвует и помогает проведению Всероссийской олимпиады школьников. А победителям хочется сказать – мы можем гордиться вами!» – поприветствовал участников церемонии заместитель губернатора по социальным вопросам Николай Емельянов.

В 2021 году на региональном уровне в олимпиаде приняли участие 2193 учеников 9-11 классов. Победителями регионального этапа в этом году стали 67 старшеклассников, а 501 человек – призерами. В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года примет участие 43 представителя Ленинградской области.

Лучшие результаты в 2020-2021 учебном году по большинству предметов олимпиады показали школьники Гатчинского, Всеволожского, Выборгского, Киришского, Сосновоборского, Тихвинского, Кингисеппского, Кировского и Лужского районов.

Кроме того, на церемонии наградили учителей-наставников, подготовивших наибольшее количество победителей, и руководителей школ.

Напомним, всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам. С 2018 года победители и призеры регионального этапа олимпиады могут претендовать на получение гранта президента России. Региональный этап олимпиады в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году проводился по 23 общеобразовательным предметам – за исключением олимпиады по итальянскому языку.