Гатчинские школьники – впереди всех!

«Сегодня Ленинградская область гордится, что такое
большое количество детей принимает участие в олимпиаде школьников. Важно, что
43 ученика от Ленинградской области примут участие в заключительном этапе
олимпиады. Огромное спасибо всем, кто участвует и помогает проведению
Всероссийской олимпиады школьников. А победителям хочется сказать – мы можем
гордиться вами!» – поприветствовал участников церемонии заместитель губернатора
по социальным вопросам Николай Емельянов.
В 2021 году на региональном уровне в олимпиаде
приняли участие 2193 учеников 9-11 классов. Победителями регионального этапа в
этом году стали 67 старшеклассников, а 501 человек – призерами. В
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года
примет участие 43 представителя Ленинградской области.
Лучшие результаты в 2020-2021 учебном году по
большинству предметов олимпиады показали школьники Гатчинского, Всеволожского,
Выборгского, Киришского, Сосновоборского, Тихвинского, Кингисеппского,
Кировского и Лужского районов.
Кроме того, на церемонии наградили
учителей-наставников, подготовивших наибольшее количество победителей, и
руководителей школ.
Напомним, всероссийская олимпиада школьников
ежегодно проводится по 24 предметам. С 2018 года победители и призеры
регионального этапа олимпиады могут претендовать на получение гранта президента
России. Региональный этап олимпиады в Ленинградской области в 2020-2021 учебном
году проводился по 23 общеобразовательным предметам – за исключением олимпиады
по итальянскому языку.