Главный областной «ЗаБег» пройдет в Гатчине

Зарегистрироваться и выбрать свою дистанцию можно на сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области или по ссылке https://russiarunning.com/event/ZabegRF_Gatchina. Для любителей бега в этом году доступны дистанции 1, 5, 10 или 21 километр.

Главный областной старт полумарафона состоится 30 мая в Гатчине в 9.00. Для участников предусмотрены раздевалки и камеры хранения, на трассе для них установят точки питания, а поддерживать бегунов будут региональные волонтеры.

Организатором V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» в Ленинградской области выступает региональный комитет по физической культуре и спорту.

В 2019 году Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил расширить географию проведения всероссийских массовых спортивных мероприятий, в том числе Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». В этом году в полумарафоне принимают участие все 85 регионов России.