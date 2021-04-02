Главный областной «ЗаБег» пройдет в Гатчине

Зарегистрироваться
и выбрать свою дистанцию можно на сайте комитета по физической культуре и
спорту Ленинградской области или по ссылке
https://russiarunning.com/event/ZabegRF_Gatchina. Для любителей бега в этом
году доступны дистанции 1, 5, 10 или 21 километр.
Главный
областной старт полумарафона состоится 30 мая в Гатчине в 9.00. Для участников
предусмотрены раздевалки и камеры хранения, на трассе для них установят точки
питания, а поддерживать бегунов будут региональные волонтеры.
Организатором
V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» в Ленинградской области выступает
региональный комитет по физической культуре и спорту.
В
2019 году Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию
физической культуры и спорта поручил расширить географию проведения
всероссийских массовых спортивных мероприятий, в том числе Всероссийского
полумарафона «Забег.РФ». В этом году в полумарафоне принимают участие все 85
регионов России.