Культура каждой народности — в основе общенациональной культуры

Приветствуя участников
заседания, глава Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил о
многонациональном составе населения района и подчеркнул важность культуры
каждой из народностей для процветания общенациональной культуры всей России.
Информацией о состоянии
сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Гатчинском районе на
фоне всей Ленинградской области поделилась заместитель главы администрации
района Ольга Мясникова. Общая оценка этой важной сферы складывается по итогам
социологического мониторинга ключевых показателей межнациональных отношений,
которые проводится в России Федеральным агентством по делам национальностей с
2015 года. По результатам этого исследования Гатчинский район занимает восьмое
место в регионе по общему показателю удовлетворенности сферой
этноконфессиональных отношений.
Ольга Мясникова
рассказала о традиционных мероприятиях, которые проводились в Гатчинском районе
в 2020 году в очном, дистанционном и смешанных форматах.
- Этот год был,
действительно, особенным для нас, ведь мы с вами работали в условиях пандемии,
- напомнила она. - Но, тем не менее, мы провели ряд знаковых для нас
мероприятий. Среди них - праздник карело-финской культуры «Легенды северных
широт, День славянской письменности, летний праздник ингерманландских финнов
«Юханнус», межнациональный фестиваль народных игр и национальных видов спорта в
Пудости, экскурсия «Удивительные и святые места Гатчинской земли», региональные
Рождественские образовательные чтения.
Традиционные для
Гатчинского района праздники будут проводиться и в 2021 году. Ближайшее из
таких мероприятий - праздник, посвящённый карело-финскому эпосу «Калевала»
«Легенды северных широт» - состоится уже 2 апреля.
О программе праздника
«Легенды северных широт» рассказала директор Центра культуры ингерманландских
финнов «Хатсина» Нина Аниконова.
- Наш ежегодный праздник
по традиции проходит в разных поселениях Гатчинского района, - напомнила Нина
Андреевна. - В этом году он станет шестым по счёту и состоится в Центре досуга
и творчества города Коммунара.
В программе праздника
«Легенды северных широт» - круглый стол, мастер-классы и выставки, демонстрация
художественного фильма «Сампо», основанного на эпосе «Калевала». К сожалению, в
связи с эпидемической ситуацией, для участников праздника будут введены ограничения
по возрасту (не младше 18 лет).
О том, как проходила в
этом году финская масленица «Ласкиайнен», рассказал председатель Гатчинского
общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко. По итогам этого
праздника был снят замечательный видеофильм о том, как празднуют Масленицу
разные народности.
Именно праздник финской
масленицы Ласкиайнен положил начало конкурсу масленичных кукол, который в
Гатчинском районе проводится впервые. В рамках Совета по межнациональным
отношениям состоялось награждение победителей этого конкурса. Диплом за первое
место в конкурсе был вручен Наталье Анисимовой из Елизаветинского поселения
(работа «Дуня Елизаветинская в горох – чтобы год не был плох»). Диплом за
второе место достался Наталье Демашовой из Таицкого поселения (работа
«Масленица домашняя»). Диплом за третье место вручили Тимофею Ахтырскому
(работа «Сиверская девчоночка»).