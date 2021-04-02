Культура каждой народности — в основе общенациональной культуры

Приветствуя участников заседания, глава Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил о многонациональном составе населения района и подчеркнул важность культуры каждой из народностей для процветания общенациональной культуры всей России.

Информацией о состоянии сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Гатчинском районе на фоне всей Ленинградской области поделилась заместитель главы администрации района Ольга Мясникова. Общая оценка этой важной сферы складывается по итогам социологического мониторинга ключевых показателей межнациональных отношений, которые проводится в России Федеральным агентством по делам национальностей с 2015 года. По результатам этого исследования Гатчинский район занимает восьмое место в регионе по общему показателю удовлетворенности сферой этноконфессиональных отношений.

Ольга Мясникова рассказала о традиционных мероприятиях, которые проводились в Гатчинском районе в 2020 году в очном, дистанционном и смешанных форматах.

- Этот год был, действительно, особенным для нас, ведь мы с вами работали в условиях пандемии, - напомнила она. - Но, тем не менее, мы провели ряд знаковых для нас мероприятий. Среди них - праздник карело-финской культуры «Легенды северных широт, День славянской письменности, летний праздник ингерманландских финнов «Юханнус», межнациональный фестиваль народных игр и национальных видов спорта в Пудости, экскурсия «Удивительные и святые места Гатчинской земли», региональные Рождественские образовательные чтения.

Традиционные для Гатчинского района праздники будут проводиться и в 2021 году. Ближайшее из таких мероприятий - праздник, посвящённый карело-финскому эпосу «Калевала» «Легенды северных широт» - состоится уже 2 апреля.

О программе праздника «Легенды северных широт» рассказала директор Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова.

- Наш ежегодный праздник по традиции проходит в разных поселениях Гатчинского района, - напомнила Нина Андреевна. - В этом году он станет шестым по счёту и состоится в Центре досуга и творчества города Коммунара.

В программе праздника «Легенды северных широт» - круглый стол, мастер-классы и выставки, демонстрация художественного фильма «Сампо», основанного на эпосе «Калевала». К сожалению, в связи с эпидемической ситуацией, для участников праздника будут введены ограничения по возрасту (не младше 18 лет).

О том, как проходила в этом году финская масленица «Ласкиайнен», рассказал председатель Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко. По итогам этого праздника был снят замечательный видеофильм о том, как празднуют Масленицу разные народности.

Именно праздник финской масленицы Ласкиайнен положил начало конкурсу масленичных кукол, который в Гатчинском районе проводится впервые. В рамках Совета по межнациональным отношениям состоялось награждение победителей этого конкурса. Диплом за первое место в конкурсе был вручен Наталье Анисимовой из Елизаветинского поселения (работа «Дуня Елизаветинская в горох – чтобы год не был плох»). Диплом за второе место достался Наталье Демашовой из Таицкого поселения (работа «Масленица домашняя»). Диплом за третье место вручили Тимофею Ахтырскому (работа «Сиверская девчоночка»).



