Музейная педагогика Сергея Павлова

Основанный депутатом Гатчинского городского совета Сергеем Павловым народный музей бытовой техники и товаров народного потребления вызывает восторг у малышей и приятные воспоминания у взрослых посетителей. Для детсадовцев не только патефоны и ламповые телевизоры, но и советские пылесосы и телефоны – что-то за гранью фантастики. Первый опыт работы музея показал, что квест по экспозиции музея, где главный вопрос, для чего это предназначалось – обречен на успех.

В марте музей в очередной раз навестили воспитанники детского сада №22. В этот раз в «Капсуле времени» побывали шестнадцать ребятишек из средней группы «Медведюшка – батюшка» и сопровождающие их взрослые. В новом году это уже вторая группа из этого детсада.

Интерактивную экскурсию для маленьких посетителей провел лично Сергей Павлов. Он рассказал про мир их дедушек и бабушек и вещи, которые их окружали. Показал сетку - «авоську» и пояснил, почему она так называется. Продемонстрировал самовар, подаренный гатчинцем Юрием Макаревичем, и как с ним «гоняли чаи».

На вопрос, как вы слушаете сказки, современные дети отвечают: «На телефоне». Большим открытием для них было, что раньше детвора слушала пластинки. Сергей Юрьевич включил музыкальную сказку «Бременские музыканты» и устроил веселую физкультминутку.

А еще ребятишки продемонстрировали умение счета, считая вместе с часами «кукушка». Попробовали крутить диск старого телефона, который подарил предприниматель Александр Барсанов. А потом увидели, как раньше слушали музыку, вообще без электричества.

Прощаясь, взрослые посетители поделились впечатлениями в книге отзывов.

По словам воспитателя Анастасии Геннадьевны Федоровой, ей больше всего понравилась именно эта душевная песня Марка Бернеса, проигранная на старом довоенном патефоне 1936 года выпуска.

- Очень важно, что вы показываете детям те вещи, которые они не увидят более нигде. Приятно увидеть блеск в их глазах, интерес к незнакомому, а также искреннюю радость от прослушивания пластинки со сказкой «Бременские музыканты», которую и я с удовольствием слушала в своем детстве, - написала музыкальный руководитель Светлана Евгеньевна Евлеева.

Наполненные положительными эмоциями и новыми знаниями малыши отправились в детский сад. Для этого, и не только, работает народный музей.

- Наш музей закладывает в душу ребенка семена любви к Родине, ее истории, культуре и результатам труда соотечественников, соединяя современное поколение с уходящей эпохой. И, конечно, помогает воспитанию патриотизма, - подчеркнул Сергей Павлов. - Пройдет еще 20-30 лет, и всех этих предметов уже не найдешь в семьях, на чердаках и в кладовках. Мало того, уже мало кто будет знать, а для чего они были нужны. Эти вещи тоже становятся объектом культурного наследия нашей страны. Не только архитектура нуждается в сохранении. Хочу призвать людей не выбрасывать семейные архивы. Если так случится, что вы нашли или разбираете квартиру с чужими старыми вещами – не выбрасывайте. Сейчас все материальные свидетельства уходящей эпохи представляют ценность.

Недавно один из дарителей принес в музей архив чужой для него гатчинской семьи: документы, фотографии, грамоты – целая история. Потомков не нашлось или нет, а выбросить рука не поднялась. В музее архив приняли с благодарностью. Как отметил Сергей Павлов, музей «Капсула времени» создан именно для сохранения технического культурно-исторического наследия нашей страны, связи времен и поколений.

Народный музей «Капсула времени» приглашает посетителей со вторника по субботу включительно, с 12.30 до 19 часов, по адресу: Гатчина, ул. Урицкого д.25 (Рекорд-Сервис). Вход бесплатный.



