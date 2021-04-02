Музейная педагогика Сергея Павлова

Основанный депутатом
Гатчинского городского совета Сергеем Павловым народный музей бытовой техники и
товаров народного потребления вызывает восторг у малышей и приятные
воспоминания у взрослых посетителей. Для детсадовцев не только патефоны и
ламповые телевизоры, но и советские пылесосы и телефоны – что-то за гранью
фантастики. Первый опыт работы музея показал, что квест по экспозиции музея,
где главный вопрос, для чего это предназначалось – обречен на успех.
В марте музей в очередной
раз навестили воспитанники детского сада №22. В этот раз в «Капсуле времени»
побывали шестнадцать ребятишек из средней группы «Медведюшка – батюшка» и
сопровождающие их взрослые. В новом году это уже вторая группа из этого
детсада.
Интерактивную экскурсию
для маленьких посетителей провел лично Сергей Павлов. Он рассказал про мир их
дедушек и бабушек и вещи, которые их окружали. Показал сетку - «авоську» и
пояснил, почему она так называется. Продемонстрировал самовар, подаренный
гатчинцем Юрием Макаревичем, и как с ним «гоняли чаи».
На вопрос, как вы
слушаете сказки, современные дети отвечают: «На телефоне». Большим открытием
для них было, что раньше детвора слушала пластинки. Сергей Юрьевич включил
музыкальную сказку «Бременские музыканты» и устроил веселую физкультминутку.
А еще ребятишки
продемонстрировали умение счета, считая вместе с часами «кукушка». Попробовали
крутить диск старого телефона, который подарил предприниматель Александр
Барсанов. А потом увидели, как раньше слушали музыку, вообще без электричества.
Прощаясь, взрослые
посетители поделились впечатлениями в книге отзывов.
По словам воспитателя
Анастасии Геннадьевны Федоровой, ей больше всего понравилась именно эта
душевная песня Марка Бернеса, проигранная на старом довоенном патефоне 1936
года выпуска.
- Очень важно, что вы
показываете детям те вещи, которые они не увидят более нигде. Приятно увидеть
блеск в их глазах, интерес к незнакомому, а также искреннюю радость от
прослушивания пластинки со сказкой «Бременские музыканты», которую и я с
удовольствием слушала в своем детстве, - написала музыкальный руководитель
Светлана Евгеньевна Евлеева.
Наполненные
положительными эмоциями и новыми знаниями малыши отправились в детский сад. Для
этого, и не только, работает народный музей.
- Наш музей закладывает в
душу ребенка семена любви к Родине, ее истории, культуре и результатам труда
соотечественников, соединяя современное поколение с уходящей эпохой. И,
конечно, помогает воспитанию патриотизма, - подчеркнул Сергей Павлов. - Пройдет
еще 20-30 лет, и всех этих предметов уже не найдешь в семьях, на чердаках и в
кладовках. Мало того, уже мало кто будет знать, а для чего они были нужны. Эти
вещи тоже становятся объектом культурного наследия нашей страны. Не только
архитектура нуждается в сохранении. Хочу призвать людей не выбрасывать семейные
архивы. Если так случится, что вы нашли или разбираете квартиру с чужими
старыми вещами – не выбрасывайте. Сейчас все материальные свидетельства
уходящей эпохи представляют ценность.
Недавно один из дарителей
принес в музей архив чужой для него гатчинской семьи: документы, фотографии,
грамоты – целая история. Потомков не нашлось или нет, а выбросить рука не
поднялась. В музее архив приняли с благодарностью. Как отметил Сергей Павлов,
музей «Капсула времени» создан именно для сохранения технического
культурно-исторического наследия нашей страны, связи времен и поколений.
Народный музей «Капсула
времени» приглашает посетителей со вторника по субботу включительно, с 12.30 до
19 часов, по адресу: Гатчина, ул. Урицкого д.25 (Рекорд-Сервис). Вход
бесплатный.