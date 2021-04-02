Награды за работу «на совесть»

Работники жилищно-коммунальной сферы – это люди, без которых невозможно представить нашу современную жизнь. От их профессионализма зависит наша комфортная жизнь внутри наших квартир и чистота поселков и городов.

Система ЖКХ Гатчинского района широка и многогранна. Она охватывает 76 котельных, более 1200 км инженерных сетей, более 2240 многоквартирных жилых домов. Более двух тысяч жителей района работает в данной отрасли. За 2020 год в систему ЖКХ было инвестировано более 980 млн рублей, благодаря активному участию Гатчинского района в федеральных и региональных программах.

В этот праздничный день коммунальщиков пришли поздравить и поблагодарить за работу «на совесть» руководители Гатчинского района и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

- Система жилищно-коммунального хозяйства была и остается самой жизненно важной, с точки зрения обеспечения высокого качества жизни нашего населения. От каждого из вас зависит тепло в квартирах, чистота воды и комфорт в многоквартирных домах, - сказала глава районной администрации Людмила Нещадим.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко поблагодарил работников ЖКХ за самоотверженный труд в будни и праздники.

Депутат Законодательного собрания Лариса Пункина зачитала поздравительный адрес от имени депутатов, представляющих Гатчинский район в областном парламенте. В ходе праздника на сцене было вручено большое количество заслуженных наград.

Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за высокие производственные достижения и плодотворный труд объявили начальнику жилищно-эксплуатационного участка Таицкого поселения МУП ЖКХ «Сиверский» Татьяне Артемьевой.

Благодарностью губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ Ленинградской области наградили начальника аварийно-диспетчерской службы МУП ЖКХ г. Гатчины Виталия Яшина.

Почетными дипломами Законодательного собрания Ленинградской области награждены начальник службы ЖКХ микрорайона «Въезд – Хохлово поле» МУП ЖКХ г. Гатчины Наталья Седова, начальник жилищного ремонтно-эксплуатационного участка № 3 МУП ЖКХ г. Гатчины Александра Соловьева, главный инженер МУП ЖКХ г. Гатчины Роман Корунов, директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Алексей Тахтай, заместитель генерального директора управляющей компании «Возрождение» Василий Мошкин. Благодарственными письмами депутатов областного парламента наградили еще более 30-ти сотрудников МУП ЖКХ г. Гатчины и МУП ЖКХ «Сиверский».

Почетным дипломом Совета депутатов г. Гатчина награжден директор МУП «Тепловые сети г. Гатчины» Алексей Тахтай.

Генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Антон Бойко вручил «Золотой вентиль» – специальный приз за результативную организацию работы с населением по повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ главе администрации Таицкого поселения Ирине Львович, главе администрации Веревского поселения Сергею Ковыляку, главе администрации Войсковицкого поселения Евгению Воронину, и.о. главы администрации Сусанинского поселения Александру Беляеву.

Директор управляющей компании МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов вручил ежегодную награду – кубок, который носит всеобъемлющее название «Взаимопонимание», главе администрации Веревского поселения Сергею Ковыляку.

Также в этот день были вручены Благодарности и Почетные грамоты главы Гатчинского района и главы районной администрации.

За хорошее настроение виновников торжества в этот день отвечали лауреаты международных конкурсов, обладатели народной премии «Звезды Дорожного радио» Алена Мальцева и фольк-шоу «Ярмарка», цирк «Гротеск», ансамбль бального танца «Партита», школа спортивного бального танца «Олимпия».



