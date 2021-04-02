Пленэр в Германии и в старой Гатчине

- Лингвистический центр «Диалог» работает с 2003 года, и сегодня у нас уникальное культурное событие: первая художественная выставка. Для нас большая честь, что экспонатами этой выставки стали работы Марины Альбертовны Фазановой, – сказала на открытии вернисажа 21-го марта педагог-художник центра «Диалог» Елена Черникова.

К сожалению, пространство лингвистического центра смогло вместить только малую часть акварелей. На картинах – живописные пейзажи юго-западной Германии. В том числе и знаменитого старинного городка Кальмар на границе Германии и Франции, где родился художник – автор статуи Свободы.

- В 2018 и 2019 годах я была в творческих поездках в Германии. Собственно, меня пригласили туда преподавать в художественной школе – я занималась с ребятами пленэром и академическим направлением, – рассказывает Марина Альбертовна. – Обучение в немецких художественных школах и академиях переориентировано на современное искусство, дизайн, и им не хватает академического образования. Если в позапрошлом веке наши студенты-художники отправлялись учиться в Германию, то теперь студенты из Германии, Швеции, Америки приезжают к нам.

Пленэр проходил в окрестностях небольшого городка Фрайбург на юго-западе Германии, расположенного между Базелем, Страсбургом и Штудгартом. Я ходила в музеи, посещала местную гимназию; была приглашена на спектакль, в город мастеров и в парк развлечений «Европа-парк». Везде было любопытно, очень интересно и познавательно.

Жила я в городке Эттенхайм. Город старый, где остались памятники средневековья и барокко. Рисовать – не перерисовать! А художников на улицах нет… И местные жители, увидев меня с мольбертом, выходили посмотреть и пообщаться, выносили свои архивные фотографии: показать, как эти места выглядели 40-50 лет назад. Только языка я не знала. Потом мои поездки прервались из-за пандемии. И я решила за это время выучить немецкий язык. Теперь учу его в центре «Диалог».

Марина Фазанова – очень интересный, самобытный художник и талантливый модельер, член Союза дизайнеров. Показы ее авторской одежды с успехом проходят не только в Москве и Петербурге, но и за рубежом. В творческой копилке Марины Альбертовны – награды за первые и призовые места на конкурсах и выставках всероссийского и международного уровня.

Ученики идут по стопам преподавателя и тоже становятся лауреатами и победителями творческих конкурсов. Вернисажи работ учащихся Гатчинской художественной школы проходят с 12-го марта на двух площадках – в городе и в районе. В Гатчинской школе № 8 представлена выставка иллюстраций к литературным произведениям, собранная из фонда школы: это работы выпускников и тех, кто сейчас учится в выпускном классе.

А в Сяськелевской школе искусств выставлены пленэрные работы ребят из архива гатчинской «художки». Выставка носит название «Старая Гатчина» и как нельзя более актуальна в условиях борьбы за сохранение деревянных домов на Чкалова и Карла Маркса.

Познакомиться с акварельными работами Марины Фазановой можно с по адресу: г. Гатчина, ул. Горького, д. 3, с 10-00 до 20-30, по будням, перерыв с 13-00 до 14-00. Выставка продлится до 28-го мая.



