Пленэр в Германии и в старой Гатчине

- Лингвистический центр
«Диалог» работает с 2003 года, и сегодня у нас уникальное культурное событие:
первая художественная выставка. Для нас большая честь, что экспонатами этой
выставки стали работы Марины Альбертовны Фазановой, – сказала на открытии
вернисажа 21-го марта педагог-художник центра «Диалог» Елена Черникова.
К сожалению, пространство
лингвистического центра смогло вместить только малую часть акварелей. На
картинах – живописные пейзажи юго-западной Германии. В том числе и знаменитого
старинного городка Кальмар на границе Германии и Франции, где родился художник
– автор статуи Свободы.
- В 2018 и 2019 годах я
была в творческих поездках в Германии. Собственно, меня пригласили туда
преподавать в художественной школе – я занималась с ребятами пленэром и
академическим направлением, – рассказывает Марина Альбертовна. – Обучение в
немецких художественных школах и академиях переориентировано на современное
искусство, дизайн, и им не хватает академического образования. Если в
позапрошлом веке наши студенты-художники отправлялись учиться в Германию, то
теперь студенты из Германии, Швеции, Америки приезжают к нам.
Пленэр проходил в
окрестностях небольшого городка Фрайбург на юго-западе Германии, расположенного
между Базелем, Страсбургом и Штудгартом. Я ходила в музеи, посещала местную
гимназию; была приглашена на спектакль, в город мастеров и в парк развлечений
«Европа-парк». Везде было любопытно, очень интересно и познавательно.
Жила я в городке
Эттенхайм. Город старый, где остались памятники средневековья и барокко.
Рисовать – не перерисовать! А художников на улицах нет… И местные жители,
увидев меня с мольбертом, выходили посмотреть и пообщаться, выносили свои архивные
фотографии: показать, как эти места выглядели 40-50 лет назад. Только языка я
не знала. Потом мои поездки прервались из-за пандемии. И я решила за это время
выучить немецкий язык. Теперь учу его в центре «Диалог».
Марина Фазанова – очень
интересный, самобытный художник и талантливый модельер, член Союза дизайнеров.
Показы ее авторской одежды с успехом проходят не только в Москве и Петербурге,
но и за рубежом. В творческой копилке Марины Альбертовны – награды за первые и
призовые места на конкурсах и выставках всероссийского и международного уровня.
Ученики идут по стопам преподавателя
и тоже становятся лауреатами и победителями творческих конкурсов. Вернисажи
работ учащихся Гатчинской художественной школы проходят с 12-го марта на двух
площадках – в городе и в районе. В Гатчинской школе № 8 представлена выставка
иллюстраций к литературным произведениям, собранная из фонда школы: это работы
выпускников и тех, кто сейчас учится в выпускном классе.
А в Сяськелевской школе
искусств выставлены пленэрные работы ребят из архива гатчинской «художки».
Выставка носит название «Старая Гатчина» и как нельзя более актуальна в
условиях борьбы за сохранение деревянных домов на Чкалова и Карла Маркса.
Познакомиться с
акварельными работами Марины Фазановой можно с по адресу: г. Гатчина, ул.
Горького, д. 3, с 10-00 до 20-30, по будням, перерыв с 13-00 до 14-00. Выставка
продлится до 28-го мая.