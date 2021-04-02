Виват, «Акварель»!

Очередную
победу и звание лауреата I степени принесло хору «Акварель» участие в III
Международном кастинг-конкурсе искусства и творчества «Сияние-2021». К участию
в конкурсе, который проводился дистанционно 5 марта, хор представил своё
исполнение песни «Синий платочек» (музыка Е.
Петерсбургского, слова Я. Галицкого и М. Максимова).
Отдельной
грамотой оргкомитета конкурса был отмечен руководитель и дирижер хора
«Акварель» Ирина Владимировна Городилова.
Ещё
одна отличная новость пришла в конце марта: хор «Акварель» был удостоен диплома
лауреата 1 степени на VII Всероссийском фестивале-конкурсе хорового искусства
«Виват, хор!». Этот конкурс проводился дистанционно 27 февраля 2021 года. К
участию в нем вокалисты «Акварели» подготовили акапельное исполнение духовного
произведения П.К. Динева «Достойно есть» и русской народной песни «Как у
дедушки Петра».
Народный
самодеятельный коллектив «Женский академический хор «Акварель» ждёт новые
голоса!
Объявляется
дополнительный набор женских голосов в хор «Акварель». Все занятия бесплатны и
проходят в центре города, под руководством профессионалов хорового пения.
Хоровой
репертуар «Акварели» очень разнообразен и включает как народные песни, так и
произведения современных и зарубежных композиторов. Выступления хора на лучших площадках
Санкт-Петербурга и Ленинградской области всегда проходят в дружественной
обстановке, гармонии и радости от общения со слушателями и ценителями хоровой
музыки.
Прослушивание
в хор проходит каждый вторник и четверг в 18:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25
Октября, д.1.
Можно
предварительно договориться о прослушивании, написав в личные сообщения группы
хора «Акварель» ВКонтакте (Женский хор «Акварель» Дом культуры_Гатчина).