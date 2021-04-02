Виват, «Акварель»!

Очередную победу и звание лауреата I степени принесло хору «Акварель» участие в III Международном кастинг-конкурсе искусства и творчества «Сияние-2021». К участию в конкурсе, который проводился дистанционно 5 марта, хор представил своё исполнение песни «Синий платочек» (музыка Е. Петерсбургского, слова Я. Галицкого и М. Максимова).

Отдельной грамотой оргкомитета конкурса был отмечен руководитель и дирижер хора «Акварель» Ирина Владимировна Городилова.

Ещё одна отличная новость пришла в конце марта: хор «Акварель» был удостоен диплома лауреата 1 степени на VII Всероссийском фестивале-конкурсе хорового искусства «Виват, хор!». Этот конкурс проводился дистанционно 27 февраля 2021 года. К участию в нем вокалисты «Акварели» подготовили акапельное исполнение духовного произведения П.К. Динева «Достойно есть» и русской народной песни «Как у дедушки Петра».

Народный самодеятельный коллектив «Женский академический хор «Акварель» ждёт новые голоса!

Объявляется дополнительный набор женских голосов в хор «Акварель». Все занятия бесплатны и проходят в центре города, под руководством профессионалов хорового пения.

Хоровой репертуар «Акварели» очень разнообразен и включает как народные песни, так и произведения современных и зарубежных композиторов. Выступления хора на лучших площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области всегда проходят в дружественной обстановке, гармонии и радости от общения со слушателями и ценителями хоровой музыки.

Прослушивание в хор проходит каждый вторник и четверг в 18:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.1.

Можно предварительно договориться о прослушивании, написав в личные сообщения группы хора «Акварель» ВКонтакте (Женский хор «Акварель» Дом культуры_Гатчина).