В Гатчине – благоприятная городская среда

Индекс по итогам
2020 года опубликован Минстроем России. Средний индекс качества городской среды
в Ленинградской области за год вырос на 7 пунктов и составил 192 балла. При
этом среднее значение индекса в России – 177 баллов.
Индекс качества
городской среды в России рассчитывается по 36 индикаторам, каждый из которых
оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. Их значения суммируются. Если его
итоговая оценка превысит 180 баллов, городская среда считается благоприятной.
При расчете
индекса эксперты оценивают сервисы и уровень доступности городской среды для
маломобильных групп населения, озеленение и доступность зеленых территорий,
освещение и внешнее оформление городского пространства, количество точек
притяжения.
Среди
городов-лидеров в области — Кудрово (259 баллов), Кингисепп (221), Никольское
(218), Гатчина (212), Кировск (211), Бокситогорск (209), Луга (208), Волосово
(207), Отрадное (205), Пикалево (203), Новая Ладога (202), Сланцы (199),
Приозерск и Лодейное Поле (по 198), Тосно и Тихвин (по 196), Сертолово (190),
Кириши (189), Выборг (185).
«Сегодня перед
нами стоит важная цель, поставленная Президентом России Владимиром Путиным, по
улучшению комфортности городской среды в полтора раза к 2030 году. Мы должны
обеспечить не только количество, но и качество застройки. Повышение значения
индекса — показатель системной работы
региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов», —
подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Еще один из
критериев индекса — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам
городского развития. В Ленинградской области голосование за новые проекты
благоустройства в 27 городах пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе
47.gorodsreda.ru. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, реализуют
в 2022 году.
Индекс качества
городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития
«ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка», чтобы оценивать качество среды и отслеживать динамику
изменений в каждом отдельном городе. Города страны различаются по размеру и
климатическим условиям и разделены на группы.