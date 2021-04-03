В Гатчине – благоприятная городская среда

Индекс по итогам 2020 года опубликован Минстроем России. Средний индекс качества городской среды в Ленинградской области за год вырос на 7 пунктов и составил 192 балла. При этом среднее значение индекса в России – 177 баллов.

Индекс качества городской среды в России рассчитывается по 36 индикаторам, каждый из которых оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. Их значения суммируются. Если его итоговая оценка превысит 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

При расчете индекса эксперты оценивают сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение и доступность зеленых территорий, освещение и внешнее оформление городского пространства, количество точек притяжения.

Среди городов-лидеров в области — Кудрово (259 баллов), Кингисепп (221), Никольское (218), Гатчина (212), Кировск (211), Бокситогорск (209), Луга (208), Волосово (207), Отрадное (205), Пикалево (203), Новая Ладога (202), Сланцы (199), Приозерск и Лодейное Поле (по 198), Тосно и Тихвин (по 196), Сертолово (190), Кириши (189), Выборг (185).

«Сегодня перед нами стоит важная цель, поставленная Президентом России Владимиром Путиным, по улучшению комфортности городской среды в полтора раза к 2030 году. Мы должны обеспечить не только количество, но и качество застройки. Повышение значения индекса — показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Еще один из критериев индекса — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. В Ленинградской области голосование за новые проекты благоустройства в 27 городах пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, реализуют в 2022 году.

Индекс качества городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка», чтобы оценивать качество среды и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Города страны различаются по размеру и климатическим условиям и разделены на группы.