"Цветочный сад" Оксаны Литовко

Роспись посуды - одно из древнейших занятий, которое превратилось в настоящее искусство. Как минимум 6 тысяч лет назад на керамических изделиях появились узоры и орнамент. Тарелки, кружки, различная утварь украшалась магическими кругами, интересными линиями, таинственными узорами. Изображения людей, животных и растений также можно увидеть на найденных в ходе раскопок предметах. Роспись была тематической: если, к примеру, керамическое блюдо предназначалось для фруктов, на нем древний умелец изображал фрукты.

Считается, что благодаря росписи тарелок активно развивалось изобразительное искусство в целом. Усложнялись сюжеты, оттачивались детали, мастера искали новые цветовые возможности и продумывали искусные узоры и орнаментальный декор.

Техник, используемых в расписном творчестве, множество. Это и знаменитая точечная, и роспись по шаблонам и трафаретам, роспись кистями и маркерами. Каждое направление может подразделяться на более узкие. Встречаются и комбинированные техники.

Так как Оксана профессиональный художник, ей интересней расписывать стеклянные тарелки кистью вручную. Она любит изображать на стекле цветы: яркие роскошные пионы, скромные полевые ромашки и незабудки, изящные орхидеи. Любит составлять из них букеты и дарить их нам, поклонникам ее творчества.

Приглашаем посетить выставку Оксаны Литовко в библиотеке микрорайона Мариенбург. Выставка продлится до 30 апреля.



