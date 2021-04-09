"Цветочный сад" Оксаны Литовко

Роспись
посуды - одно из древнейших занятий, которое превратилось в настоящее
искусство. Как минимум 6 тысяч лет назад на керамических изделиях появились
узоры и орнамент. Тарелки, кружки, различная утварь украшалась магическими
кругами, интересными линиями, таинственными узорами. Изображения людей,
животных и растений также можно увидеть на найденных в ходе раскопок предметах.
Роспись была тематической: если, к примеру, керамическое блюдо предназначалось
для фруктов, на нем древний умелец изображал фрукты.
Считается,
что благодаря росписи тарелок активно развивалось изобразительное искусство в
целом. Усложнялись сюжеты, оттачивались детали, мастера искали новые цветовые
возможности и продумывали искусные узоры и орнаментальный декор.
Техник,
используемых в расписном творчестве, множество. Это и знаменитая точечная, и
роспись по шаблонам и трафаретам, роспись кистями и маркерами. Каждое
направление может подразделяться на более узкие. Встречаются и комбинированные
техники.
Так
как Оксана профессиональный художник, ей интересней расписывать стеклянные
тарелки кистью вручную. Она любит изображать на стекле цветы: яркие роскошные
пионы, скромные полевые ромашки и незабудки, изящные орхидеи. Любит составлять
из них букеты и дарить их нам, поклонникам ее творчества.
Приглашаем
посетить выставку Оксаны Литовко в библиотеке микрорайона Мариенбург. Выставка
продлится до 30 апреля.