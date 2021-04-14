50 комплектов наград Суперкубка по плаванию

Суперкубок – уникальный
плавательный проект, созданный восемь лет назад старшим тренером-преподавателем
Гатчинской ДЮСШ № 2, мастером спорта СССР Татьяной Александровой и специалистом
спорткомитета Гатчинского района Натальей Коротковой для развития плавания в
городе Гатчине и поддержания спортивного мастерства и преемственности
поколений.
Соревнования состоят из
трех этапов и объединяют юных пловцов, действующих членов сборных команд
Гатчинского района и Ленинградской области, а также спортсменов в категории
25+. Каждый этап – это отдельное соревнование на дистанциях
100 м по выбору, 100 м
к/пл, 50 м в/ст, по итогам которых формируется рейтинг спортсменов по очкам
FINA в двух категориях: до 24 лет и 25+.
В этом году в Первенстве
приняли участие 275 пловцов – учащихся и выпускников спортивных школ города
Гатчины в шести возрастных группах.
Первыми на старт вышли
юные пловцы в возрасте 11 лет и младше. Во второй сессии соревновались
спортсмены от 12 до 19 лет, а завершили соревновательный день опытные
спортсмены в возрасте старше 20 лет. По итогам соревновательного дня 48
комплектов наград в личных дисциплинах и 2 комплекта в эстафетном плавании
нашли своих обладателей.
В эстафетном плавании
4х50 метров вольным стилем среди команд средних образовательных и специальных
учреждений победу праздновал квартет Гатчинской школы № 9, в который вошли Максим
Елисеев, Полина Иванова, Алиса Гончарова и Михаил Рякшин.
В эстафетном плавании
среди команд спортивных клубов и школ в категории «Мастерс» (участники старше
25 лет) победу праздновала спортивная школа «Киви». Ее представляли Анастасия
Крюкова, Наталья Короткова, Вадим Архипов и Евгений Савин.
После 1 этапа итоговый
протокол Суперкубка возглавляют:
Женщины, 1996 и моложе:
1. Полина Иванова
(Гатчинская ДЮСШ № 2);
2. Евгения Павлова (СШ
«Киви»);
3. Антонина Варшавская
(Гатчинская ДЮСШ № 2).
Женщины, 1995 и старше -
4 of 12 Events:
1. Наталья Короткова
(Киви-Мастерс);
2. Татьяна Александрова
(Гатчинская ДЮСШ № 2);
3. Анастасия Крюкова (СШ
«Киви», 295).
Мужчины, 1996 и моложе:
1. Фёдор Кравчук
(Гатчинская ДЮСШ № 2);
2. Семён Брянчанинов
(Гатчинская ДЮСШ № 2);
3. Денис Топский
(Гатчинская ДЮСШ № 2).
Мужчины, 1996 и старше:
1. Евгений Савин
(Киви-Мастерс);
2. Вадим Архипов
(Киви-Мастерс);
3. Евгений Марков (Фитнес
Хаус).
Второй этап – Первенство
Гатчины по плаванию на дистанции 100 м к/пл пройдет 26 мая.