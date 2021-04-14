50 комплектов наград Суперкубка по плаванию

Суперкубок – уникальный плавательный проект, созданный восемь лет назад старшим тренером-преподавателем Гатчинской ДЮСШ № 2, мастером спорта СССР Татьяной Александровой и специалистом спорткомитета Гатчинского района Натальей Коротковой для развития плавания в городе Гатчине и поддержания спортивного мастерства и преемственности поколений.

Соревнования состоят из трех этапов и объединяют юных пловцов, действующих членов сборных команд Гатчинского района и Ленинградской области, а также спортсменов в категории 25+. Каждый этап – это отдельное соревнование на дистанциях

100 м по выбору, 100 м к/пл, 50 м в/ст, по итогам которых формируется рейтинг спортсменов по очкам FINA в двух категориях: до 24 лет и 25+.

В этом году в Первенстве приняли участие 275 пловцов – учащихся и выпускников спортивных школ города Гатчины в шести возрастных группах.

Первыми на старт вышли юные пловцы в возрасте 11 лет и младше. Во второй сессии соревновались спортсмены от 12 до 19 лет, а завершили соревновательный день опытные спортсмены в возрасте старше 20 лет. По итогам соревновательного дня 48 комплектов наград в личных дисциплинах и 2 комплекта в эстафетном плавании нашли своих обладателей.

В эстафетном плавании 4х50 метров вольным стилем среди команд средних образовательных и специальных учреждений победу праздновал квартет Гатчинской школы № 9, в который вошли Максим Елисеев, Полина Иванова, Алиса Гончарова и Михаил Рякшин.

В эстафетном плавании среди команд спортивных клубов и школ в категории «Мастерс» (участники старше 25 лет) победу праздновала спортивная школа «Киви». Ее представляли Анастасия Крюкова, Наталья Короткова, Вадим Архипов и Евгений Савин.

После 1 этапа итоговый протокол Суперкубка возглавляют:

Женщины, 1996 и моложе:

1. Полина Иванова (Гатчинская ДЮСШ № 2);

2. Евгения Павлова (СШ «Киви»);

3. Антонина Варшавская (Гатчинская ДЮСШ № 2).

Женщины, 1995 и старше - 4 of 12 Events:

1. Наталья Короткова (Киви-Мастерс);

2. Татьяна Александрова (Гатчинская ДЮСШ № 2);

3. Анастасия Крюкова (СШ «Киви», 295).

Мужчины, 1996 и моложе:

1. Фёдор Кравчук (Гатчинская ДЮСШ № 2);

2. Семён Брянчанинов (Гатчинская ДЮСШ № 2);

3. Денис Топский (Гатчинская ДЮСШ № 2).

Мужчины, 1996 и старше:

1. Евгений Савин (Киви-Мастерс);

2. Вадим Архипов (Киви-Мастерс);

3. Евгений Марков (Фитнес Хаус).

Второй этап – Первенство Гатчины по плаванию на дистанции 100 м к/пл пройдет 26 мая.