Белая берёза под моим окном…

Как выяснилось, «белая береза под моим окном» дарит прохладу и тень жильцам нижних этажей, а вот те, кто живет выше, опасаются, что во время очередного сильного ветра своими ветками она снесет им стекла в окнах. Они-то и обратились в администрацию Гатчинского района, где получили официальный ответ – дерево спилят. Когда автовышка УБДХ г. Гатчины уже была на месте, жители нижних этажей буквально встали грудью на защиту дерева, предварительно вызвав участкового и позвонив в прокуратуру. Береза осталась на месте…

Как нам пояснил начальник участка зеленого хозяйства УБДХ г. Гатчины Максим Бибкин, такие случаи – не редкость, даже если речь идет об аварийном дереве. Если кто-то из жильцов против и препятствует работе коммунальщиков, то дерево остается на месте. Другой вопрос – кто будет отвечать, если дерево, действительно, упадет на дом или разобьет чьи-то окна? Так, в 2017 году в микрорайоне Въезд жители были против спила дерева, которое впоследствии упало на автомобиль, и УБДХ г. Гатчины бы-ло вынуждено выплатить ущерб в сумме 114 394,28 рублей.

Здесь стоит отметить, что территория, на которой растет большинство деревьев в Гатчине – муниципальная, и городские власти вправе сами регулировать процесс посадки и спила деревьев. Особенно, когда речь идет о ремонте или замене инженерных сетей.

В целом, в адресную программу УБДХ г. Гатчины ежегодно попадают 350 аварийных, гнилых и сухих деревьев, а также те, которые растут не по нормативам или в неположенном месте. При этом сколько деревьев спили-вают, столько же и сажают. Программа может увеличиваться за счет обращений граждан или непредвиденных ситуаций. Так, в прошлом году во время сильного ветра в Гатчине за месяц упали около 20 деревьев.

Мы попросили Максима Бибкина прокомментировать и другие вопросы жителей Гатчины, поступившие в редакцию.

На вопрос о необходимости спила деревьев у Павловского собора, начальник участка зеленого хозяйства УБДХ г. Гатчины ответил, что данная территория принадлежит епархии. Деревья были спилены из-за своего возраста и аварийного состояния, толстые ветви падали на пешеходные зоны и автомобили.

На углу улиц Достоевского и Урицкого спилили вязы, потому что они были сухими.

Что касается спила кустарников вдоль жилого дома квартала IQ на Родниковом проезде, то с этим вопросом местным жителям стоит обратиться в управляющую компанию, которая отвечает за данную территорию.





Фото Екатерины Дзюбы