Белая берёза под моим окном…

Как выяснилось, «белая
береза под моим окном» дарит прохладу и тень жильцам нижних этажей, а вот те,
кто живет выше, опасаются, что во время очередного сильного ветра своими
ветками она снесет им стекла в окнах. Они-то и обратились в администрацию
Гатчинского района, где получили официальный ответ – дерево спилят. Когда
автовышка УБДХ г. Гатчины уже была на месте, жители нижних этажей буквально
встали грудью на защиту дерева, предварительно вызвав участкового и позвонив в
прокуратуру. Береза осталась на месте…
Как нам пояснил начальник
участка зеленого хозяйства УБДХ г. Гатчины Максим Бибкин, такие случаи – не
редкость, даже если речь идет об аварийном дереве. Если кто-то из жильцов
против и препятствует работе коммунальщиков, то дерево остается на месте.
Другой вопрос – кто будет отвечать, если дерево, действительно, упадет на дом
или разобьет чьи-то окна? Так, в 2017 году в микрорайоне Въезд жители были
против спила дерева, которое впоследствии упало на автомобиль, и УБДХ г. Гатчины
бы-ло вынуждено выплатить ущерб в сумме 114 394,28 рублей.
Здесь стоит отметить, что
территория, на которой растет большинство деревьев в Гатчине – муниципальная, и
городские власти вправе сами регулировать процесс посадки и спила деревьев.
Особенно, когда речь идет о ремонте или замене инженерных сетей.
В целом, в адресную
программу УБДХ г. Гатчины ежегодно попадают 350 аварийных, гнилых и сухих
деревьев, а также те, которые растут не по нормативам или в неположенном месте.
При этом сколько деревьев спили-вают, столько же и сажают. Программа может
увеличиваться за счет обращений граждан или непредвиденных ситуаций. Так, в
прошлом году во время сильного ветра в Гатчине за месяц упали около 20
деревьев.
Мы
попросили Максима Бибкина прокомментировать и другие вопросы жителей Гатчины,
поступившие в редакцию.
На вопрос о необходимости
спила деревьев у Павловского собора, начальник участка зеленого хозяйства УБДХ
г. Гатчины ответил, что данная территория принадлежит епархии. Деревья были
спилены из-за своего возраста и аварийного состояния, толстые ветви падали на
пешеходные зоны и автомобили.
На углу улиц Достоевского
и Урицкого спилили вязы, потому что они были сухими.
Что касается спила
кустарников вдоль жилого дома квартала IQ на Родниковом проезде, то с этим
вопросом местным жителям стоит обратиться в управляющую компанию, которая
отвечает за данную территорию.
Фото Екатерины Дзюбы