Поздравляем хор «Оптимист» с победой!

Поздравляем хор «Оптимист» с победой!

Академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист» Гатчинского городского Дома культуры блестяще выступил в городе Луге на VIII открытом районном фестивале-конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Звучи, родное Полужье».

Рубрики : Культура     14 Apr 2021

Академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист» награжден дипломом лауреата 1 степени. Дипломы лауреатов также вручены руководителю хора Софье Гдальевне Левицкой и концертмейстеру Елене Михайловне Веселовой.  

В этом году конкурс был посвящен 800-летию Александра Невского.

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