Приглашаем на презентацию

Приглашаем на презентацию

17 апреля, в день памяти преподобномученицы Марии Гатчинской, состоится презентация новой книжки о ней секретаря Комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии Виктора Александровича Васильева.

Рубрики : Религия     14 Apr 2021

Презентация пройдёт в Музее города Гатчины в 15.00 по адресу: пр. 25 Октября, д. 18.

Во встрече примет участие дочь духовного отца матушки Марии протоиерея Петра Белавского - Александра Петровна Белавская, которая поделится своими воспоминаниями.

Вход свободный.

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