Приглашаем на презентацию

17 апреля, в день памяти преподобномученицы Марии Гатчинской, состоится презентация новой книжки о ней секретаря Комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии Виктора Александровича Васильева.
Презентация
пройдёт в Музее города Гатчины в 15.00 по адресу: пр. 25 Октября, д. 18.
Во
встрече примет участие дочь духовного отца матушки Марии протоиерея Петра
Белавского - Александра Петровна Белавская, которая поделится своими
воспоминаниями.
Вход
свободный.
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