В Гатчине состоялось открытие конкурса «Миссис Гатчина 2021»

«Миссис Гатчина» является первым отборочным этапом конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область».

В этом году желание принять участие в конкурсе и получить главный приз – корону победительницы изъявили 19 представительниц прекрасного пола. Они будут соревноваться в трех возрастных категориях. Из новшеств 2021 года – появление новой категории для бабушек, которые обладают не только красотой, но и большой жизненной мудростью.

Организаторы отборочного этапа Варвара Иванюк и Светлана Зубак представили гостям партнеров конкурса, а также рассказали о предстоящих конкурсных этапах. «Миссис Гатчина – 2019» и «Королева Ленинградской области – 2019», амбассадор конкурса «Миссис Гатчина – 2021» Юлия Одарченко исполнила песню о сирени.

Участницы познакомились друг с другом, пожелали удачи и душевно провели время в преддверии настоящей конкурсной борьбы.



