В Гатчине состоялось открытие конкурса «Миссис Гатчина 2021»

«Миссис Гатчина» является первым отборочным
этапом конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область».
В
этом году желание принять участие в конкурсе и получить главный приз – корону
победительницы изъявили 19 представительниц прекрасного пола. Они будут
соревноваться в трех возрастных категориях. Из новшеств 2021 года – появление
новой категории для бабушек, которые обладают не только красотой, но и большой
жизненной мудростью.
Организаторы
отборочного этапа Варвара Иванюк и Светлана Зубак представили гостям партнеров
конкурса, а также рассказали о предстоящих конкурсных этапах. «Миссис Гатчина –
2019» и «Королева Ленинградской области – 2019», амбассадор конкурса «Миссис
Гатчина – 2021» Юлия Одарченко исполнила песню о сирени.
Участницы
познакомились друг с другом, пожелали удачи и душевно провели время в
преддверии настоящей конкурсной борьбы.