Как преобразится водонапорная башня в Приоратском парке?

Как преобразится водонапорная башня в Приоратском парке?

Подготовлен проектный вариант реставрации водонапорной башни в Приоратском парке Гатчины. С ним жителей знакомит заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Рубрики : Общество     16 Apr 2021

- Предлагается отреставрировать башню в существующем облике, но создав открытую смотровую площадку в верхней части. Также архитекторы рассматривают вариант воссоздания нескольких перекрытий для того, чтобы в башне можно было организовать небольшое кафе, выставочное пространство, пункт проката спортивного инвентаря, уборную, - сообщил Владимир Цой на своей страничке в социальной сети.

Но пока это – только один из эскизов.

К слову, пока мы так и не узнали точный возраст постройки башни. Вопрос, который был поднят в статье «Загадки башни в Приоратском парке», остается открытым.

Фото с личной страницы Владимира Цоя и "Паркового агентства"

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