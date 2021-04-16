Как преобразится водонапорная башня в Приоратском парке?

- Предлагается отреставрировать башню в существующем облике, но создав открытую смотровую площадку в верхней части. Также архитекторы рассматривают вариант воссоздания нескольких перекрытий для того, чтобы в башне можно было организовать небольшое кафе, выставочное пространство, пункт проката спортивного инвентаря, уборную, - сообщил Владимир Цой на своей страничке в социальной сети.

Но пока это – только один из эскизов.

К слову, пока мы так и не узнали точный возраст постройки башни. Вопрос, который был поднят в статье «Загадки башни в Приоратском парке», остается открытым.

Фото с личной страницы Владимира Цоя и "Паркового агентства"