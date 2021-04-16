Как преобразится водонапорная башня в Приоратском парке?

- Предлагается
отреставрировать башню в существующем облике, но создав открытую смотровую
площадку в верхней части. Также архитекторы рассматривают вариант воссоздания
нескольких перекрытий для того, чтобы в башне можно было организовать небольшое
кафе, выставочное пространство, пункт проката спортивного инвентаря, уборную, -
сообщил Владимир Цой на своей страничке в социальной сети.
Но
пока это – только один из эскизов.
К
слову, пока мы так и не узнали точный возраст постройки башни. Вопрос, который
был поднят в статье «Загадки башни в Приоратском парке», остается открытым.
Фото с личной страницы Владимира Цоя и "Паркового агентства"