Загадка башни в Приоратском парке

После того, как в социальной сети появилась информация областного комитета по культуре и «Паркового агентства» о том, что башню в Приоратском парке могут отреставрировать, только ленивый не обсуждает возраст башни, архитектуру, кладку…

Версий много, причем выдвигаются они уже не первый год. Главный спор - эта ли башня построена архитектором Дмитриевым во времена правления Александра III, пусть даже восстановленная? Или она появилась после войны? А если башня советская, может ли она стоять на учете, как памятник?

Башня в народной памяти

В Интернете можно прочитать противоположные точки зрения разных музейных работников, с опорой на один и тот же архивный материал. Другие авторы используют их информацию, дополняя воспоминаниями и предположениями.

Мы тоже обратились к ныне здравствующим старожилам. Станислав Михайлович Свидо, приехавший в Гатчину в 1945 году, был в ту пору 11-летним мальчишкой. Жил рядом с парком. Вместе с ватагой сверстников облазал всю округу. Любимым местом для игры в войнушку были разрушенные корпуса школы №4. По его воспоминаниям, в

1946-47 годах башни в парке не было. Со стороны Варшавского вокзала на ее месте правильными рядами стояли могильные кресты. Говорили, что это немецкое офицерское кладбище. С другой стороны площадка заканчивалась оврагом. Казалось, что в этом месте что-то добывали или, наоборот, насыпали. Около года Станислава Михайловича в Гатчине не было. Вернулся он в 1949 году. И, как ему помнится, башня в Приоратском парке уже стояла (другие гатчинцы считают, что она появилась в 1950-53-м). Но работала ли она тогда - он не помнит. Как и многие старожилы, он связывает дальнейшую эксплуатацию башни с очисткой Филькина озера, когда производилась полная откачка воды.

На схемах, открытках и фотографиях

Директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая называет эту башню одной из гатчинских загадок. Вместе с ней мы пересмотрели ворох карт, фотографий и документов. На дореволюционной открытке и на немецкой фотографии 1941-1944 годов у Гатчинского дворца видна башня Екатеринвердера, из-за которой выглядывает водонапорная башня. По всей видимости, именно она построена архитектором Дмитриевым. В свободном доступе есть ее чертежи и эскизы – можно сравнить. А вот следов строящейся или действующей башни в Приоратском парке мы пока не нашли.

Во время войны архивы Горводоканала были уничтожены. Немцы провели работы по обследованию городских сетей, в результате чего водопровод был нанесен на обновленную карту города. На плане городского водопровода 1942 года в Приоратском парке башни нет и водопроводные сети в этом направлении не проложены.

На составленном уже советскими специалистами плане восстановления водопровода 1944 года указаны водопроводные сети, водокачка у дворца, а башня отсутствует.

В ЦГАКФФД есть фото этой башни (шифр Ар 220930), где в аннотации указано: «Водонапорная башня центрального городского водопровода Гатчины вблизи Приоратского дворца по улице Чкалова (архитектор Н.А. Дмитриев. 1888 г.)». В выписке из единого государственного реестра недвижимости год ввода в эксплуатацию башни указан 1950-й. Она находится в собственности МО «Город Гатчина» и расположена в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Приоратский парк».

В документах «Водоканала»

В гатчинском «Водоканале» вместе с другими реликвиями хранится «План к проекту устройства нового водоснабжения на ст. Гатчина –Варшавская» Северо-Западного отделения железной дороги 1927 года. На план нанесено новое водоподъемное здание у Черного озера, существовавшее на то время водоподъемное здание за Варшавским вокзалом, сети и опять-таки нет башни.

- В производственно-техническом отделе вообще нет данных о башне в парке, - говорит заместитель директора Григорий Османов. - В хозяйственное ведение она не передавалась. На чертежах 1927 года не задействована, а водопровод идет до Варшавского вокзала.

В 2015 году, к 125-летию существования городского водоснабжения, «Водоканал» и музей г.Гатчины опубликовали серию статей научного сотрудника Михаила Уварова, внимательно поработавшего с архивами. Он рассказывает, что в самом городе система канализации и водоснабжения возникает в правление императора Александра III. К этому времени во дворце водопровод уже имелся. Устройство водоводной системы в городе осложнялось необходимостью вести трубу под неровным ландшафтом. Напор в такой трубе должна была обеспечивать водонапорная башня, а ее тогда еще не было. Жители Гатчины пользовались водой из колодцев и Белого озера.

В 1887 году был разработан проект водопровода. Он был привязан к водокачальной станции. В течение 1888-89 годов от дворца по Екатеринвердерскому (Красноармейскому), затем Большому проспекту (проспект 25 Октября) до пересечения с Люцевской (Чкалова) была проложена чугунно-трубная магистраль. Отсюда одна ветвь шла по проспекту дальше, обеспечивая водой главных потребителей – Сиротский институт, госпиталь и другие постройки; другая – по Люцевской улице до водоподъемной башни. Где именно находилась эта башня – не очень ясно. На улицах были устроены водоемы (по-нынешнему, колонки). Вначале таких водоемов было четыре: на Торговой площади, в госпитальном городке, на углу Багговутовской (К. Маркса) и Николаевской (Урицкого) и в Мариенбурге. Паровые котлы располагались в отдельном помещении, топливом им служил каменный уголь. Вода в котлы электростанции подавалась из Серебряного озера через насосную дворцового водопровода.

В 1888 году, после того, как рядом с башней Екатеринвердера была сооружена водонапорная башня городского водопровода, вода в котлы пошла из резервуаров башни. Строение было возведено по проекту архитектора Н.В. Дмитриева в стиле русской эклектики и до нашего времени не сохранилось.

В 1890 году водопроводная вода впервые побежала в дома и учреждения города Гатчины. К празднованию столетнего юбилея города, в 1896 году, более трети города было подключено к централизованному водопроводу. По прошествии десяти лет было принято постановление о реконструкции Гатчинского водопровода и замене паровых котлов.

В 1920-х годах параллельно ремонту водопровода идет проектирование новой водопроводной линии. Поскольку старая водонапорная башня в Екатеринвердере уже не отвечала потребностям растущего города, создается проект водоподъемной станции у Черного озера (ул. Чкалова, 64). Красный дом с трехскатной крышей и с водосборным колодцем у берега озера, спроектированный в 1928 году, и сейчас стоит у берега. Здание, ныне занятое одной из служб РЖД, когда-то качало с помощью насосов воду по двум направлениям: один водовод по границе Приоратского парка шел на водонапорную башню за вокзалом Гатчина-Варшавская, а другой канал - мимо Круглой Риги к водонапорной башне за вокзалом Гатчина-Балтийская. Таким образом, новые путепроводы, гнавшие воду из Черного озера к двум гатчинским вокзалам, должны были сполна обеспечивать водой железную дорогу и окрестные строения.

Новая водопроводная система просуществовала до Великой Отечественной войны, когда во время фашистской оккупации и последующего освобождения Гатчины система серьезно пострадала. В ходе боев за Гатчину, в ночь с 25 на 26 января 1944 года, одна из построенных башен (Гатчина-Варшавская) была разрушена вместе с вокзалом, другая пережила бои и стоит в настоящее время за платформой Гатчина-Балтийская. Погибло здание Екатеринвердерской водонапорной башни у Серебряного озера.

Водопровод приходилось воссоздавать практически с нуля. Летом 1945 года было установлено ограждение вокруг Серебряного озера в Гатчинском парке, где в дальнейшем планировалось строительство водонасосной станции для снабжения горожан чистой питьевой водой. К началу 1950-х годов городу удалось получить деньги из областного бюджета на полноценную реконструкцию водопроводных и канализационных сетей.

Город рос. Необходимо было наращивать объемы подачи питьевой воды. В связи с этим 11 февраля 1955 года было принято решение о строительстве на берегу Серебряного озера здания новой насосной станции. К 1 января 1959 года она была построена. Эта станция и по сей день подает воду в жилые дома, предприятия и учреждения нашего города.

Нет в газете – нет в истории?

И на страницах «Гатчинской правды» не удалось найти информацию о восстановлении или строительстве башни именно в Приоратском парке. В

1930-х годах, когда начала выходить наша газета, писали в основном о битве за урожай и политике. В заметке «Город получил воду» 1 мая 1944 года директор водонапорной станции А. С. Матвеев рассказывает: «Немецко-фашистские захватчики разрушили городскую водонапорную станцию: взорвали здание башни объемом около 3500 кубических метров, под ее развалинами похоронено все ценное оборудование, обломками стен засыпана и грунтовыми водами залита на глубину более пяти метров подземная насосная камера. В результате самоотверженного труда рабочих и инженерно-технического персонала водонасосная станция восстановлена в кратчайший срок, и 26 апреля город получил воду».

В целом о водоснабжении в послевоенные годы пишется мало. На последней полосе обсуждается необходимость срочного ремонта прохудившихся трасс и колонок. Читатели критикуют качество работы, жалуются, что вынуждены брать воду из озера.

В апреле 1946 года в заметке «Работы ведутся медленно, неорганизованно» узнаем, что для улучшения водоснабжения «в этом году намечено построить временную насосную станцию. Кроме того, в этом же году необходимо приступить к строительству постоянной станции и новой водонапорной башни». Какой башни и где - не уточняется. Автор заметки заклеймил позором трест Водоканализации и предрек срыв сроков строительства временной насосной к 9 мая.

Через месяц в газетной полосе под общим заголовком «В первом году сталинской пятилетки», крупными объектами называют «постройку водонапорной станции, полное восстановление бани и прачечной». «Значительно большее внимание, чем в прошлом году, должно быть уделено водопроводу и канализации. Должна быть закончена временная насосная станция», - пишет в программной статье «Задачи восстановителей города» председатель исполкома Е.М. Сажин. В газете за 24 мая мы видим новую установку - «построить насосную станцию к 15 декабря 1946 года». А в заметке «Передовики-водопроводчики», вышедшей 15 ноября, рассказывается о рабочих, ударно потрудившихся на «монтаже новой временной насосной станции».

В январе 1947 года в статье «Дело чести коммунистов» секретарь Горкома Н. Овчинников пишет: «В этом году мы обязаны во чтобы то ни стало закончить строительство водонапорной башни и произвести реконструкцию городского водопровода».

В газете за 1 апреля 1950 года депутаты подвергли критике работу треста Водоканализации: еще в 1947 году депутатам был дан наказ избирателей установить водоразборные колонки на улицах, но они так и не восстановлены. В ноябре этого же года читатели узнают, что «на рытье траншеи для прокладки водопровода по улице Чкалова был испытан новый канавокопатель».

Седьмого января 1951 года в статье «Перемены в нашем избирательном округе» говорится о том, что «за четыре годы в нашем городе вступили в строй насосная станция, канализационный коллектор, заканчивается строительство водонапорной башни».

В 1954 году в маленькой заметке «Что будут строить в Гатчине в 1954 году» сообщается о планах разработать проект реконструкции всей сети водопровода и канализации. Через несколько дней это подтверждает председатель Гатчинского Горсовета С. Дружинин в статье, посвященной 10-летию освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков: «Ведутся подготовительные работы по реконструкции всей водопроводной и канализационной сети, на что будет затрачено до 7 млн рублей».

Так что вопрос о времени постройки башни остается открытым. Эту загадку еще предстоит разгадать историкам.



