Загадка башни в Приоратском парке

После того, как в
социальной сети появилась информация областного комитета по культуре и
«Паркового агентства» о том, что башню в Приоратском парке могут
отреставрировать, только ленивый не обсуждает возраст башни, архитектуру,
кладку…
Версий много, причем
выдвигаются они уже не первый год. Главный спор - эта ли башня построена
архитектором Дмитриевым во времена правления Александра III, пусть даже
восстановленная? Или она появилась после войны? А если башня советская, может
ли она стоять на учете, как памятник?
Башня
в народной памяти
В Интернете можно
прочитать противоположные точки зрения разных музейных работников, с опорой на
один и тот же архивный материал. Другие авторы используют их информацию,
дополняя воспоминаниями и предположениями.
Мы тоже обратились к ныне
здравствующим старожилам. Станислав Михайлович Свидо, приехавший в Гатчину в
1945 году, был в ту пору 11-летним мальчишкой. Жил рядом с парком. Вместе с
ватагой сверстников облазал всю округу. Любимым местом для игры в войнушку были
разрушенные корпуса школы №4. По его воспоминаниям, в
1946-47 годах башни в
парке не было. Со стороны Варшавского вокзала на ее месте правильными рядами
стояли могильные кресты. Говорили, что это немецкое офицерское кладбище. С
другой стороны площадка заканчивалась оврагом. Казалось, что в этом месте
что-то добывали или, наоборот, насыпали. Около года Станислава Михайловича в
Гатчине не было. Вернулся он в 1949 году. И, как ему помнится, башня в
Приоратском парке уже стояла (другие гатчинцы считают, что она появилась в
1950-53-м). Но работала ли она тогда - он не помнит. Как и многие старожилы, он
связывает дальнейшую эксплуатацию башни с очисткой Филькина озера, когда
производилась полная откачка воды.
На
схемах, открытках и фотографиях
Директор музея города
Гатчины Екатерина Потоцкая называет эту башню одной из гатчинских загадок.
Вместе с ней мы пересмотрели ворох карт, фотографий и документов. На
дореволюционной открытке и на немецкой фотографии 1941-1944 годов у Гатчинского
дворца видна башня Екатеринвердера, из-за которой выглядывает водонапорная
башня. По всей видимости, именно она построена архитектором Дмитриевым. В
свободном доступе есть ее чертежи и эскизы – можно сравнить. А вот следов
строящейся или действующей башни в Приоратском парке мы пока не нашли.
Во время войны архивы
Горводоканала были уничтожены. Немцы провели работы по обследованию городских
сетей, в результате чего водопровод был нанесен на обновленную карту города. На
плане городского водопровода 1942 года в Приоратском парке башни нет и
водопроводные сети в этом направлении не проложены.
На составленном уже
советскими специалистами плане восстановления водопровода 1944 года указаны
водопроводные сети, водокачка у дворца, а башня отсутствует.
В ЦГАКФФД есть фото этой
башни (шифр Ар 220930), где в аннотации указано: «Водонапорная башня
центрального городского водопровода Гатчины вблизи Приоратского дворца по улице
Чкалова (архитектор Н.А. Дмитриев. 1888 г.)». В выписке из единого
государственного реестра недвижимости год ввода в эксплуатацию башни указан
1950-й. Она находится в собственности МО «Город Гатчина» и расположена в
границах территории объекта культурного наследия федерального значения
«Приоратский парк».
В
документах «Водоканала»
В гатчинском «Водоканале»
вместе с другими реликвиями хранится «План к проекту устройства нового
водоснабжения на ст. Гатчина –Варшавская» Северо-Западного отделения железной
дороги 1927 года. На план нанесено новое водоподъемное здание у Черного озера,
существовавшее на то время водоподъемное здание за Варшавским вокзалом, сети и
опять-таки нет башни.
- В
производственно-техническом отделе вообще нет данных о башне в парке, - говорит
заместитель директора Григорий Османов. - В хозяйственное ведение она не
передавалась. На чертежах 1927 года не задействована, а водопровод идет до
Варшавского вокзала.
В 2015 году, к 125-летию
существования городского водоснабжения, «Водоканал» и музей г.Гатчины
опубликовали серию статей научного сотрудника Михаила Уварова, внимательно
поработавшего с архивами. Он рассказывает, что в самом городе система
канализации и водоснабжения возникает в правление императора Александра III. К
этому времени во дворце водопровод уже имелся. Устройство водоводной системы в
городе осложнялось необходимостью вести трубу под неровным ландшафтом. Напор в
такой трубе должна была обеспечивать водонапорная башня, а ее тогда еще не
было. Жители Гатчины пользовались водой из колодцев и Белого озера.
В 1887 году был
разработан проект водопровода. Он был привязан к водокачальной станции. В
течение 1888-89 годов от дворца по Екатеринвердерскому (Красноармейскому),
затем Большому проспекту (проспект 25 Октября) до пересечения с Люцевской
(Чкалова) была проложена чугунно-трубная магистраль. Отсюда одна ветвь шла по
проспекту дальше, обеспечивая водой главных потребителей – Сиротский институт,
госпиталь и другие постройки; другая – по Люцевской улице до водоподъемной
башни. Где именно находилась эта башня – не очень ясно. На улицах были устроены
водоемы (по-нынешнему, колонки). Вначале таких водоемов было четыре: на
Торговой площади, в госпитальном городке, на углу Багговутовской (К. Маркса) и
Николаевской (Урицкого) и в Мариенбурге. Паровые котлы располагались в
отдельном помещении, топливом им служил каменный уголь. Вода в котлы
электростанции подавалась из Серебряного озера через насосную дворцового водопровода.
В 1888 году, после того,
как рядом с башней Екатеринвердера была сооружена водонапорная башня городского
водопровода, вода в котлы пошла из резервуаров башни. Строение было возведено
по проекту архитектора Н.В. Дмитриева в стиле русской эклектики и до нашего
времени не сохранилось.
В 1890 году водопроводная
вода впервые побежала в дома и учреждения города Гатчины. К празднованию
столетнего юбилея города, в 1896 году, более трети города было подключено к
централизованному водопроводу. По прошествии десяти лет было принято
постановление о реконструкции Гатчинского водопровода и замене паровых котлов.
В 1920-х годах
параллельно ремонту водопровода идет проектирование новой водопроводной линии.
Поскольку старая водонапорная башня в Екатеринвердере уже не отвечала
потребностям растущего города, создается проект водоподъемной станции у Черного
озера (ул. Чкалова, 64). Красный дом с трехскатной крышей и с водосборным
колодцем у берега озера, спроектированный в 1928 году, и сейчас стоит у берега.
Здание, ныне занятое одной из служб РЖД, когда-то качало с помощью насосов воду
по двум направлениям: один водовод по границе Приоратского парка шел на
водонапорную башню за вокзалом Гатчина-Варшавская, а другой канал - мимо
Круглой Риги к водонапорной башне за вокзалом Гатчина-Балтийская. Таким
образом, новые путепроводы, гнавшие воду из Черного озера к двум гатчинским
вокзалам, должны были сполна обеспечивать водой железную дорогу и окрестные
строения.
Новая водопроводная
система просуществовала до Великой Отечественной войны, когда во время
фашистской оккупации и последующего освобождения Гатчины система серьезно
пострадала. В ходе боев за Гатчину, в ночь с 25 на 26 января 1944 года, одна из
построенных башен (Гатчина-Варшавская) была разрушена вместе с вокзалом, другая
пережила бои и стоит в настоящее время за платформой Гатчина-Балтийская.
Погибло здание Екатеринвердерской водонапорной башни у Серебряного озера.
Водопровод приходилось
воссоздавать практически с нуля. Летом 1945 года было установлено ограждение
вокруг Серебряного озера в Гатчинском парке, где в дальнейшем планировалось
строительство водонасосной станции для снабжения горожан чистой питьевой водой.
К началу 1950-х годов городу удалось получить деньги из областного бюджета на
полноценную реконструкцию водопроводных и канализационных сетей.
Город рос. Необходимо
было наращивать объемы подачи питьевой воды. В связи с этим 11 февраля 1955
года было принято решение о строительстве на берегу Серебряного озера здания
новой насосной станции. К 1 января 1959 года она была построена. Эта станция и
по сей день подает воду в жилые дома, предприятия и учреждения нашего города.
Нет
в газете – нет в истории?
И на страницах
«Гатчинской правды» не удалось найти информацию о восстановлении или
строительстве башни именно в Приоратском парке. В
1930-х годах, когда
начала выходить наша газета, писали в основном о битве за урожай и политике. В
заметке «Город получил воду» 1 мая 1944 года директор водонапорной станции А.
С. Матвеев рассказывает: «Немецко-фашистские захватчики разрушили городскую
водонапорную станцию: взорвали здание башни объемом около 3500 кубических
метров, под ее развалинами похоронено все ценное оборудование, обломками стен
засыпана и грунтовыми водами залита на глубину более пяти метров подземная
насосная камера. В результате самоотверженного труда рабочих и
инженерно-технического персонала водонасосная станция восстановлена в
кратчайший срок, и 26 апреля город получил воду».
В целом о водоснабжении в
послевоенные годы пишется мало. На последней полосе обсуждается необходимость
срочного ремонта прохудившихся трасс и колонок. Читатели критикуют качество
работы, жалуются, что вынуждены брать воду из озера.
В апреле 1946 года в
заметке «Работы ведутся медленно, неорганизованно» узнаем, что для улучшения
водоснабжения «в этом году намечено построить временную насосную станцию. Кроме
того, в этом же году необходимо приступить к строительству постоянной станции и
новой водонапорной башни». Какой башни и где - не уточняется. Автор заметки
заклеймил позором трест Водоканализации и предрек срыв сроков строительства
временной насосной к 9 мая.
Через месяц в газетной
полосе под общим заголовком «В первом году сталинской пятилетки», крупными
объектами называют «постройку водонапорной станции, полное восстановление бани
и прачечной». «Значительно большее внимание, чем в прошлом году, должно быть
уделено водопроводу и канализации. Должна быть закончена временная насосная
станция», - пишет в программной статье «Задачи восстановителей города»
председатель исполкома Е.М. Сажин. В газете за 24 мая мы видим новую установку
- «построить насосную станцию к 15 декабря 1946 года». А в заметке
«Передовики-водопроводчики», вышедшей 15 ноября, рассказывается о рабочих,
ударно потрудившихся на «монтаже новой временной насосной станции».
В январе 1947 года в
статье «Дело чести коммунистов» секретарь Горкома Н. Овчинников пишет: «В этом
году мы обязаны во чтобы то ни стало закончить строительство водонапорной башни
и произвести реконструкцию городского водопровода».
В газете за 1 апреля 1950
года депутаты подвергли критике работу треста Водоканализации: еще в 1947 году
депутатам был дан наказ избирателей установить водоразборные колонки на улицах,
но они так и не восстановлены. В ноябре этого же года читатели узнают, что «на
рытье траншеи для прокладки водопровода по улице Чкалова был испытан новый
канавокопатель».
Седьмого января 1951 года
в статье «Перемены в нашем избирательном округе» говорится о том, что «за
четыре годы в нашем городе вступили в строй насосная станция, канализационный
коллектор, заканчивается строительство водонапорной башни».
В 1954 году в маленькой
заметке «Что будут строить в Гатчине в 1954 году» сообщается о планах
разработать проект реконструкции всей сети водопровода и канализации. Через
несколько дней это подтверждает председатель Гатчинского Горсовета С. Дружинин
в статье, посвященной 10-летию освобождения Гатчины от немецко-фашистских
захватчиков: «Ведутся подготовительные работы по реконструкции всей
водопроводной и канализационной сети, на что будет затрачено до 7 млн рублей».
Так что вопрос о времени
постройки башни остается открытым. Эту загадку еще предстоит разгадать
историкам.